તિબેટમાં એક બાદ એક ભૂકંપના શક્તિશાળી ઝટકા; આસપાસના વિસ્તારમાં એલર્ટ જાહેર
તિબેટમાં શક્તિશાળી ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા છે જેને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે.
Published : October 22, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:56 PM IST
હૈદરાબાદ: તિબેટમાં એક બાદ એક શક્તિશાળી ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા છે જેને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે. રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (NCS) અનુસાર, ભારતીય સમય અનુસાર, રાત્રે આશરે 8:03 વાગ્યે આવેલા ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 7.0 માપવામાં આવી છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર જમીનની અંદર 173 કિલોમીટરની ઊંડાઇમાં હતું. વધુ તીવ્રતાના ભૂકંપના ઝટકા બાદ આસપાસના વિસ્તારમાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
તિબેટમાં ભૂકંપના એક બાદ એક અનેક ઝટકા
નેશનલ સેન્ટર ફોર સીસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર તિબેટમાં ભૂકંપના એક બાદ એક શક્તિશાળી ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા છે.તિબેટમાં આવેલા 7.0ની તીવ્રતાના ભૂકંપ બાદ 5.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો ઝટકો પણ અનુભવાયો હતો, ત્યારબાદ 4.8 અને 4.6ની તીવ્રતાના ભૂકંપના ઝટકા પણ અનુભવાયા હતા.
EQ of M: 4.6, On: 22/10/2026 21:51:58 IST, Lat: 30.863 N, Long: 93.240 E, Depth: 15 Km, Location: Tibet. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/C0Y6rMdkSd— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 22, 2026
નેશનલ સેન્ટર ફોર સીસ્મોલોજી (NCS)એ તરત ડેટા જાહેર કરી આ ભૂકંપની પૃષ્ટિ કરી છે. ભારતના નેશનલ સેન્ટર ફોર સીસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર ભૂકંપ ભારતીય સમય અનુસાર રાત્રે આશરે 8:03 વાગ્યે આવ્યો હતો, તેનું કેન્દ્ર તિબેટમાં 32.368 ડિગ્રી ઉત્તર અક્ષાંશ અને 93.853 ડિગ્રી પૂર્વ દેશાંતર પર હતું. NCSએ ભૂકંપની ઊંડાઇ 173 કિલોમીટર જણાવી છે.
EQ of M: 7.0, On: 22/10/2026 20:03:43 IST, Lat: 32.368 N, Long: 93.853 E, Depth: 173 Km, Location: Tibet. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/WsHubm1jFP— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 22, 2026
ભૂકંપના ઝટકા સ્થાનિક વિસ્તારમાં અનુભવાયા હતા. જોકે, હજુ સુધી કોઇ નુકસાનની પૃષ્ટિ થઇ નથી. આ ચીનમાં જાન્યુઆરી 2024 બાદ આવેલો સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપ છે. આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે કેટલાક અઠવાડિયા પહેલા નેપાળ-તિબેટ બોર્ડર પર ભૂસ્ખલનને કારણે નુકસાન થયું હતું. અહીં નેપાળમાં ગ્લેશિયરમાં કેટલીક ઝીલ બનવાના પણ સમાચાર છે.
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