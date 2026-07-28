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જાપાનમાં 7.1ની તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ, સુનામીની ચેતવણી જાહેર

જાપાનના દક્ષિણ ટાપુ ક્યૂશૂમાં 7.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.

જાપાનમાં 7.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો
જાપાનમાં 7.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો (Etv Bharat)
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By AP (Associated Press)

Published : July 28, 2026 at 1:59 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 2:07 PM IST

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ટોક્યો: જાપાનના દક્ષિણ ટાપુ ક્યૂશૂમાં મંગળવારે 7.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, જે બાદ સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. જાપાનની હવામાન વિજ્ઞાન એજન્સીએ કહ્યું, દક્ષિણ મુખ્ય ટાપુ ક્યૂશૂના કુમામોટોમાં મંગળવાર બપોરે 7.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો અને સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.

એજન્સીએ કહ્યું કે ભૂકંપ દરિયાની સપાટીથી 10 કિલોમીટર નીચે આવ્યો હતો. જોકે, અત્યારે ભૂકંપથી કોઇ નુકસાનના સમાચાર મળ્યા નથી.

ભૂકંપ કુમામોટોના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવ્યો હતો જે પાટનગર ટોક્યોથી લગભગ 900 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં છે. અમેરિકન પેસિફિક સુનામી વોર્નિંગ સેન્ટરે કહ્યું કે સ્થાનિક દરિયા કિનારાની આગળ સુનામીનો કોઇ ખતરો નથી.

જાપાનના આ પ્રાંતમાં એલર્ટ જાહેર

જાપાન સરકાર તરફથી ભૂકંપ બાદ દક્ષિણ ક્યૂશૂ ટાપુ સ્થિત કુમામોટો, નાગાસાકી, કાગોશિમા, ફુકુઓકા, સાગા, ઓઇતા અને મિયાજાકી પ્રાન્તમાં ઇમરજન્સી ભૂકંપ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભૂકંપ બાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

તંત્ર દ્વારા દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેત રહેવા અને જરૂર પડવા પર તરત જ સુરક્ષિત સ્થળોએ જવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

ચીન અને મ્યાનમારમાં પણ ભૂકંપના ઝટકા

નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, ચીનમાં પણ 5.2ની તીવ્રતાના ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા. મ્યાનમારમાં પણ 4.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવાયો હતો.

મહારાષ્ટ્રમાં પણ ભૂકંપના ઝટકા

ભારતમાં મહારાષ્ટ્રમાં પણ ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા. મહારાષ્ટ્રના પાલઘરમાં 3.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે જાપાન તે દેશોમાં સામેલ છે જ્યાં સૌથી વધુ ભૂકંપ આવે છે. આ કારણે અહીં ભૂકંપ અને સુનામીની ચેતવણી આપતી સિસ્ટમને દુનિયાની સૌથી સારી સિસ્ટમમાં ગણવામાં આવે છે.

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Last Updated : July 28, 2026 at 2:07 PM IST

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