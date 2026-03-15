પોપે યુદ્ધ માટે જવાબદાર લોકોને સંબોધીને ઈરાનમાં યુદ્ધવિરામની હાકલ કરી
પોપ લીઓએ રવિવારે બપોરના આશીર્વાદના અંતે આપેલા ભાષણમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કે ઇઝરાયલનું નામ લીધું ન હતું
Published : March 15, 2026 at 8:45 PM IST
રોમ: પોપ લીઓ XIV એ રવિવારે મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધવિરામની માંગ કરી, અને અત્યાર સુધીના પોતાના સૌથી કડક નિવેદનમાં સીધા ઈરાનમાં યુદ્ધ શરૂ કરનાર નેતાઓને સંબોધ્યા.
પોપે કહ્યું કે, “મધ્ય પૂર્વના ખ્રિસ્તીઓ અને સારા ઇરાદા ધરાવનારા તમામ સ્ત્રી-પુરુષોની તરફથી, હું આ સંઘર્ષ માટે જવાબદાર લોકોને અપીલ કરું છું, યુદ્ધવિરામ કરો જેથી સંવાદ માટેના માર્ગ ફરી ખુલ્લા થઈ શકે. હિંસા ક્યારેય ન્યાય, સ્થિરતા અને શાંતિ તરફ લઈ જઈ શકતી નથી જે લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે.”
લીઓએ રવિવારે બપોરના પોતાના આશિર્વાદના અંતમાં સંદેશમાં અમેરિકાની કે ઇઝરાયલની નામથી સીધી ઉલ્લેખ નહોતો કર્યો. પરંતુ ઇતિહાસના પ્રથમ અમેરિકન પોપે તે હુમલાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો જે એક શાળાને લક્ષ્ય બનાવતા હતાં — કદાચ યુદ્ધના શરૂઆતના દિવસોમાં ઈરાનની એક પ્રાથમિક શાળાને મિસાઇલ હુમલાના સંદર્ભમાં — જેમાં 165થી વધુ લોકો, તેમાં ઘણાં બાળકો, મારી ગયા હતા.
યુએસ અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે જૂની ગુપ્ત માહિતીના કારણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે આ હુમલો કર્યો હશે અને તપાસ ચાલી રહી છે. વેટિકને મિનાબ હુમલાના નરસંહાર પર પ્રકાશ પાડ્યો છે, અને 6 માર્ચના રોજ તેના સત્તાવાર અખબાર, લોસર્વાટોર રોમાનોના મુખપૃષ્ઠ પર "ધ ફેસ ઓફ વોર" શીર્ષક હેઠળ યુવાન પીડિતો માટે ખોદવામાં આવેલી સામૂહિક કબરનો હવાઈ ફોટો પ્રકાશિત કર્યો છે.
લીઓએ કહ્યું કે તેઓ "શાળાઓ, હોસ્પિટલો અને રહેણાંક કેન્દ્રોને અસર કરનારા" હુમલાઓમાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારોની નજીક છે. તેમણે લેબનોનમાં યુદ્ધની અસર વિશે ખાસ ચિંતા વ્યક્ત કરી, જ્યાં સહાય જૂથો માનવતાવાદી કટોકટીની ચેતવણી આપી રહ્યા છે.
દક્ષિણ લેબનોનમાં ખ્રિસ્તી સમુદાયોની દુર્દશા વેટિકન માટે ખાસ ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે તેઓ લાંબા સમયથી બહુમતી મુસ્લિમ ક્ષેત્રમાં ખ્રિસ્તીઓ માટે એક મજબૂત આધારસ્તંભનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
યુએસ-ઇઝરાયલી યુદ્ધની શરૂઆતથી બે અઠવાડિયા સુધી, પોપે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના અમેરિકન રાજકીય પ્રતિરૂપ તરીકે પોતાને રજૂ કરવાનું ટાળવા માટે રાજદ્વારી અને સંવાદ માટે મૌન અપીલો સુધી તેમની ટિપ્પણીઓ મર્યાદિત રાખી છે. તેમણે જાહેરમાં અમેરિકા કે ઇઝરાયલનું નામ લીધું નથી, પરંતુ તે વેટિકનની રાજદ્વારી તટસ્થતાની પરંપરાને અનુરૂપ પણ છે.
ઉદાહરણ તરીકે, શુક્રવારે, બિશપોના પવિત્ર સંસ્કાર ‘કન્ફેશન’ પર વેટિકન વર્ગમાં હાજરી આપતા પાદરીઓને સંબોધન કરતાં, લીઓએ કહ્યું કે આ સંસ્કાર એક વર્કશોપ છે જે એકતા અને શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરે છે.
“એવું પૂછવું યોગ્ય હશે: શું તે ખ્રિસ્તીઓ જેઓ સશસ્ત્ર સંઘર્ષોમાં ગંભીર જવાબદારી ધરાવે છે, તેમની પાસે ઇમાનદારી અને સાહસ છે કે તેઓ ગંભીર રીતે પોતાની જ્ઞાનચેતનાનો પરિક્ષણ કરે અને કન્ફેશન કરવા જાય?” તે કહ્યું. પરંતુ જ્યારે લીઓએ પોતાના સંદેશાને પરોક્ષ અને અરાજકીય રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તણાવ વધવા રોકવા માટે, ત્યારે તેમના કેટલાક યુ.એસ. કાર્ડિનલ્સ અને વેટિકન સ્ટેટ સેક્રેટરીએ એ તેમ નથી કર્યું.
વોશિંગ્ટનના આર્ચબિશપ, કાર્ડિનલ રોબર્ટ મેકએલરોયએ કહ્યું કે યુદ્ધ નૈતિક રીતે અન્યાયસંચિત છે. શિકાગો કાર્ડિનલ બ્લેસ ક્યુપિચએ કહ્યું કે એ “ઘૃણાસ્પદ” છે કે કેવી રીતે વ્હાઈટ હાઉસ યુદ્ધ અંગેના સોશિયલ મીડિયા સંદેશામાં વિડિયો ગેમ ઈમેજરીનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે.
વેટિકન સ્ટેટ સેક્રેટરી, કાર્ડિનલ પિયેટ્રો પારોલિનએ વોશિંગ્ટનની “પ્રતિરોધક યુદ્ધ”ની દાવો ખારિજ કરી. પરંતુ તેમણે આ અઠવાડિયે કહ્યું કે પવિત્ર સિટી તથાપિ સંવાદ ખુલ્લો રાખી રહી છે.
“પવિત્ર સિટી દરેક સાથે સંવાદ કરે છે, અને જરૂરી હોવાથી અમે અમેરિકનો, ઇઝરાયલીઓ સાથે પણ વાત કરીએ અને તેમને બતાવીએ કે આપણા માટે ઉકેલો શું છે,” તેમણે જણાવ્યું.
આ પણ વાંચો: