PM મોદી મેલબોર્નમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના PM અલ્બેનીઝને મળ્યા; વેપાર, ડિફેન્સ, મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી એજન્ડા પર
ઓસ્ટ્રેલિયાની મુલાકાત શરૂ થતાં જ પીએમ મોદીનું મેલબોર્નમાં ભારતીય સમુદાય તરફથી ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
Published : July 9, 2026 at 8:00 AM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના ઓસ્ટ્રેલિયન સમકક્ષ, એન્થોની અલ્બેનીઝ, ગુરુવારે મેલબોર્નમાં ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા સીઈઓ ફોરમમાં ભાગ લીધો. અલ્બેનીઝે પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું, અને બંને નેતાઓએ ફોટોગ્રાફ માટે પોઝ આપ્યો. બંને નેતાઓ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાના અગ્રણી વ્યાપારી નેતાઓને પણ મળ્યા.
સીઈઓ ફોરમ 2012 થી સક્રિય છે અને 2023 માં પીએમ મોદી અને અલ્બેનીઝ દ્વારા ફરીથી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફોરમ આર્થિક સંબંધોને વધારવા અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વેપાર અને રોકાણમાં ઓસ્ટ્રેલિયા-ભારત સહયોગના અમલીકરણને સમર્થન આપવાની અપેક્ષા છે. સીઈઓ ફોરમ વાર્ષિક ધોરણે મળે છે અને ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બંને માટે આર્થિક સમૃદ્ધિ વધારવાના માર્ગો પર સરકારના વડાઓને સલાહ આપે છે.
India's growth story presents immense opportunities for Australian businesses. Together, we can build trusted and future-ready partnerships. https://t.co/SpniY4kdLB— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
આખું વર્ષ, સીઈઓ ફોરમ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવા પર કેન્દ્રિત વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે અને તેમાં ભાગ લે છે. પીએમ મોદી પીએમ એન્થોની અલ્બેનીઝ સાથે ત્રીજા વાર્ષિક સમિટની સહ-અધ્યક્ષતા પણ કરશે અને પરસ્પર હિતના તમામ ક્ષેત્રોમાં ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે પણ જોડાશે.
પ્રધાનમંત્રી અલ્બેનીઝ સાથે દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરવા ઉપરાંત, તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગવર્નર-જનરલ, સેમ મોસ્ટિનને પણ મળશે. તેઓ મેલબોર્નમાં ભારતીય ડાયસ્પોરાના એક વિશાળ મેળાવડાને સંબોધિત પણ કરવાના છે. બુધવારે શરૂઆતમાં, પીએમ મોદી ઓસ્ટ્રેલિયાની મુલાકાત શરૂ કરતા મેલબોર્નમાં ભારતીય સમુદાય તરફથી તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
Delighted to witness an outstanding Kathak performance during the welcome by the Indian community in Melbourne. Glad to see Indian dances becoming popular across Australia. pic.twitter.com/HiJCp4k5cv— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
ઇન્ડોનેશિયાથી પહોંચેલા પ્રધાનમંત્રીએ ભારતીય સમુદાય તરફથી મળેલા ઉષ્માભર્યા સ્વાગતની પ્રશંસા કરી હતી, તેને "ખરેખર અવિસ્મરણીય" ગણાવ્યું હતું. ઠંડા હવામાન વચ્ચે પણ, ભારતીય સમુદાયના સભ્યો બુધવારે મોડી સાંજે, સ્થાનિક સમય મુજબ હોટલમાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. પીએમ મોદીએ 'ભારત માતા કી જય' અને 'મોદી, મોદી' ના નારા વચ્ચે ભારતીય ડાયસ્પોરાના સભ્યોને મળ્યા હતા.
ઓસ્ટ્રેલિયામાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરવા માટે સ્થાનિક કલાકારો દ્વારા અનેક સાંસ્કૃતિક પ્રરફોર્મન્સ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. "મેલબોર્નમાં હવામાન ઠંડુ હોઈ શકે છે પરંતુ ભારતીય સમુદાય તરફથી મળેલા ઉષ્માભર્યા સ્વાગત ખરેખર અવિસ્મરણીય હતું. ભારત સાથેનો તેમનો સ્નેહ અને અતૂટ બંધન અપાર આનંદ અને ગર્વનો સ્ત્રોત બની રહ્યું છે," પીએમ મોદીએ X પર પોસ્ટ કર્યું હતું અને ભારતીય સમુદાયનો તેમના ઉષ્માભર્યા સ્વાગત માટે આભાર માન્યો હતો.
Witnessed a truly exceptional musical performance featuring Australia’s ancient Didgeridoo and India’s Tabla. The harmony between these two timeless instruments beautifully reflected the deep cultural connect between our two nations.— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2026
Compliments to Mr. Ron Murray and Dr. Sam… pic.twitter.com/GTZtym4qur
"ઓસ્ટ્રેલિયન-ભારત ઓર્કેસ્ટ્રાની 'મા તુઝે સલામ' ની ભાવનાત્મક રજૂઆત અદ્ભુત હતી. તે સુંદર રીતે દર્શાવે છે કે સંગીત આપણા લોકો વચ્ચેના સંબંધોને કેવી રીતે મજબૂત બનાવે છે. આ યાદગાર પરફોર્મન્સ માટે ઓર્કેસ્ટ્રાના દરેક સભ્યને મારી શુભેચ્છાઓ. તે વંદે માતરમની વૈશ્વિક લોકપ્રિયતા પણ દર્શાવે છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે આપણે તેની 150મી વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યા છીએ," પીએમ મોદીએ બીજી પોસ્ટમાં લખ્યું.
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