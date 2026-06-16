16 મહિના બાદ PM મોદી અને અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પની થઈ મુલાકાત, હાથ મિલાવ્યા
ફ્રાન્સના એવિયનમાં G7 શિખર સંમેલન દરમિયાન બંને નેતાઓ મળ્યા
Published : June 16, 2026 at 10:23 PM IST
એવિયન (ફ્રાન્સ): વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે 16 મહિના બાદ મુલાકાત થઈ. બંનેએ હાથ મિલાવ્યા અને એકબીજાને શુભેચ્છાઓ આપી. સમિટની તસવીરોમાં ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠક સ્થળ પર સત્તાવાર ગ્રુપ ફોટો પછી વડા પ્રધાન મોદીએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ સાથે ટૂંકી વાતચીત કરી.
બંને નેતાઓએ હાથ મિલાવ્યા અને ટ્રમ્પે પીએમ મોદીનો હાથ થપથપાવ્યો. ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં વડા પ્રધાનની વોશિંગ્ટન મુલાકાત પછી પીએમ મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે આ પહેલી પ્રત્યક્ષ મુલાકાત હતી.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump seen interacting at the G7 Summit in Evian, France.— ANI (@ANI) June 16, 2026
(Video: DD News) pic.twitter.com/HIiZPZOyxR
G7 આઉટરીચ સત્ર દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી અને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ પણ સાથે બેઠા હતા. અગાઉ, સમિટ સ્થળ પર પહોંચ્યા પછી, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સ્વાગત કર્યું, ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી G7 સભ્ય દેશોના નેતાઓ સાથે જોડાયા અને પરંપરાગત 'ફેમિલી ફોટો' માટે દેશોને આમંત્રણ આપ્યું.
આ નોંધપાત્ર ફોટોગ્રાફમાં પીએમ મોદી યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા, ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની, ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તાહ અલ-સીસી, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન, જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ, યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન અને બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વા સહિત અનેક મુખ્ય વિશ્વ નેતાઓ સાથે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર આમંત્રણ પર આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે પીએમ મોદી મંગળવારે ફ્રેન્ચ શહેરમાં પહોંચ્યા હતા. આ ખાસ આમંત્રણ દર્શાવે છે કે ભારત 13મી વખત ભાગીદાર દેશ તરીકે સમિટમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે, જે સાતમી વખત વડાપ્રધાન આ વૈશ્વિક મંચમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi attends the Outreach Session of G7 Summit in Evian, France.— ANI (@ANI) June 16, 2026
(Video source: DD News) pic.twitter.com/pkLSwviEwM
ટ્રમ્પ અને મોદી વચ્ચેની આ મુલાકાત એ ઘટનાની પૃષ્ઠભૂમિ સામે થઈ હતી જેમાં અમેરિકન નૌકાદળે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ત્રણ ભારતીયો પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેના પરિણામે તેમના મોત થયા હતા. આ ઘટનાએ દેશભરમાં પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. દરમિયાન, 'ઓપરેશન સિંદૂર' અંગે, ટ્રમ્પે વારંવાર બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામમાં મધ્યસ્થી કરવાનો શ્રેય લીધો છે.
નૌકાદળની આ ઘટના કેન્દ્રબિંદુ બની છે કારણ કે, જ્યારે ભારતે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, ત્યારે અમેરિકન વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયોએ યુએસ કાર્યવાહીનો બચાવ કરતા કહ્યું હતું કે યુએસ પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિએ પરિણામો ભોગવવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.
ફ્રાન્સના એવિયનમાં G7 સમિટના આઉટરીચ સત્રમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હાજરી આપી હતી.
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને ફર્સ્ટ લેડી બ્રિજિટ મેક્રોન એવિયન-લેસ-બેન્સના રિસોર્ટ ટાઉનમાં 52મા G7 સમિટનું ઔપચારિક ઉદ્ઘાટન કર્યું. ફ્રાન્સ વિશ્વના વિકસિત અર્થતંત્રોના નેતાઓનું આયોજન કરી રહ્યું છે. ત્રણ દિવસ સુધી, આ નેતાઓ વૈશ્વિક સુરક્ષા, આર્થિક સ્થિરતા અને તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલ યુએસ-ઈરાન શાંતિ માળખા પર ચર્ચા કરશે.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ બેઠકમાં સૌપ્રથમ પહોંચ્યા હતા, ત્યારબાદ જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ, ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની, યુકેના વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર, કેનેડાના વડા પ્રધાન માર્ક કાર્ની, જાપાનના વડા પ્રધાન સાને તાકાચી, યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન અને યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા આવ્યા હતા.
ટ્રમ્પની ભાગીદારી એવા સમયે આવી રહી છે જ્યારે વોશિંગ્ટન અને તેહરાને એક મહત્વપૂર્ણ શાંતિ માળખાની જાહેરાત કરી છે. આ મુદ્દો સમિટની ચર્ચાઓમાં મુખ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવશે. બેઠક પહેલાં, મેક્રોને મુખ્ય ભૂ-રાજકીય સંઘર્ષો, આર્થિક પડકારો અને ઉભરતી ટેકનોલોજી પર કેન્દ્રિત એક એજન્ડા રજૂ કર્યો હતો.
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