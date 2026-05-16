ETV Bharat / international

'સ્થિતિ નહીં સુધરે તો દાયકાઓ સુધી ભારે પડશે', નેધરલેન્ડમાં બોલ્યા PM મોદી

નેધરલેન્ડના હેગમાં પીએમ મોદીએ ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કર્યો.

નેધરલેન્ડમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કરતા PM મોદી
નેધરલેન્ડમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કરતા PM મોદી (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 4:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હેગ (નેધરલેન્ડ): શાંતિના શહેર તરીકે જાણીતા નેધરલેન્ડની રાજધાની હેગમાં, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કર્યો. તેમના સંબોધન દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, આજનું ભારત મોટા સપના જોઈ રહ્યું છે. ભારતે ચંદ્ર પર પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો છે, જ્યાં દુનિયાનો કોઈપણ દેશ પહેલા પહોંચી શક્યો નથી.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે, આ દાયકો વિશ્વ માટે આફતોનો દાયકો બન્યો છે. સ્થિતિ નહીં સુધરે તો દાયકાઓ સુધી ભારે પડશે.

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, આધુનિક ભારત હાલમાં અભૂતપૂર્વ પરિવર્તનના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. સાથે તેમણે કહ્યું, ભારતની આકાંક્ષાથી પ્રેરિત યાત્રા તેની લોકશાહીને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરી રહી છે.

ભારતના સ્ટાર્ટ-અપ ઇકોસિસ્ટમની પ્રશંસા કરતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે, ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટ-અપ નેટવર્ક ધરાવે છે. ભારત હવે લગભગ 125 સક્રિય 'યુનિકોર્ન' છે. આપણા સ્ટાર્ટ-અપ્સ AI, સંરક્ષણ અને અવકાશ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી રહ્યા છે.

તેમણે કહ્યું, ભારત અને નેધરલેન્ડ વૈશ્વિક મંચ પર અસરકારક રીતે સમન્વય કરી શકે છે. કોવિડ-19 મહામારી અને વિવિધ વૈશ્વિક સંઘર્ષોનો ઉલ્લેખ કરતા, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, આ દાયકો વિશ્વ માટે પડકારોનો દાયકો બની રહ્યો છે.

પીએમ મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારત તકોની ભૂમિ છે. ભારત ટેકનોલોજી અને માનવીય મૂલ્યો બંનેથી પ્રેરિત છે.

કાર્યક્રમ પહેલા, ભારતીય સમુદાયના સભ્યો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા હતા, જેમાં ઉપસ્થિતોએ તેમની સાંસ્કૃતિક ઓળખ અને ભારતના વધતા વૈશ્વિક પ્રભાવ પર ભાર મૂક્યો હતો.

ભારતીય સમુદાયના એક સભ્યએ કહ્યું કે, "પીએમ મોદીએ ભારતને વૈશ્વિક ઓળખ અપાવી છે. અમે તેમને મળવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ."

ભારત સાથે સાંસ્કૃતિક ગર્વ અને જોડાણ પર ભાર આપતા અન્ય એક સદસ્યએ કહ્યું, "અમને આ કહેવામાં ખૂબ જ ગર્વ થાય છે કે અમે ભારતીય છીએ. આજે અમે તે ભારતમાંથી છીએ જેણે દુનિયાભરમાં પોતાની છાપ છોડી છે."

આ પણ વાંચો:

  1. નવી દિલ્હીમાં બ્રિક્સ બેઠક: પીએમ મોદીએ ઈરાન સહિત અનેક દેશોના વિદેશ મંત્રીઓ સાથે કરી ચર્ચા
  2. ટ્રમ્પ ચીનના પ્રવાસે, જિનપિંગે લંબાવ્યો મિત્રતાનો હાથ, તાઈવાન પર ચીને કડક વલણ અપનાવ્યું

TAGGED:

PM NARENDRA MODI NETHERLANDS VISIT
SPEECH INDIAN COMMUNITY
INDIAN DIASPORA
PM NARENDRA MODI
PM NARENDRA MODI IN NETHERLAND

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.