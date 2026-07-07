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પીએમ મોદી આજે ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવોને મળશે; ચર્ચા સંરક્ષણ અને દરિયાઈ સહયોગ પર કેન્દ્રિત રહેશે

પીએમ મોદી હાલમાં તેમના ત્રણ દેશોના પ્રવાસના પ્રથમ તબક્કા માટે ઇન્ડોનેશિયામાં છે. આ મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સોમવારે જકાર્તા એરપોર્ટ પર ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોએ ઔપચારિક સ્વાગત કર્યું હતું.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સોમવારે જકાર્તા એરપોર્ટ પર ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોએ ઔપચારિક સ્વાગત કર્યું હતું. (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 8:49 AM IST

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જકાર્તા: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારે ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટો સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરવાના છે. બંને નેતાઓ મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં ભારત-ઇન્ડોનેશિયા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને નવી ગતિ આપે તેવી અપેક્ષા છે.

બેઠક પહેલા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવોએ એરપોર્ટ પર તેમનું વ્યક્તિગત રીતે સ્વાગત કર્યું તેનાથી તેઓ ખુશ છે અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે તેમની વાટાઘાટો બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે.

સોમવારે બપોરે ઇન્ડોનેશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડના ત્રણ દેશોના પ્રવાસના ભાગ રૂપે પીએમ મોદી જકાર્તા પહોંચ્યા. એરપોર્ટ પર ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોએ તેમનું રાજદ્વારી સ્વાગત કર્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોએ એરપોર્ટ પર મારું જે રીતે સ્વાગત કર્યું તેનાથી હું ખૂબ જ ખુશ છું. 2018 માં, અમે અમારા સંબંધોને એક વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધી પહોંચાડ્યા, જેનાથી અમારા લોકોને ફાયદો થયો છે."

તેમણે ઉમેર્યું, "આ મુલાકાત દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટો અને હું વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આ ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવાના હેતુથી ચર્ચા કરીશું." મંગળવારની બેઠકમાં, નેતાઓ સંરક્ષણ અને દરિયાઈ ભાગીદારી, આવશ્યક ખનિજો, ખાદ્ય સુરક્ષા અને ડિજિટલ અર્થતંત્રમાં સહયોગ વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે તેવી અપેક્ષા છે.

ભારત અને ઇન્ડોનેશિયાએ મે 2018 માં વિસ્તૃત કરેલા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી હેઠળ થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરવાની પણ વાટાઘાટોમાં અપેક્ષા છે. આ પીએમ મોદીની ઇન્ડોનેશિયાની ચોથી મુલાકાત છે, પરંતુ સંબંધને વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધી પહોંચાડ્યા પછી તેમની પ્રથમ દ્વિપક્ષીય મુલાકાત છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો અને હું યોગ્યાકાર્તામાં પ્રમ્બાનન મંદિર સંકુલની પણ મુલાકાત લઈશું.

આ મુલાકાત આપણા બંને દેશો વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે. હું ઇન્ડોનેશિયામાં ભારતીય સમુદાય સાથે વાતચીત કરવાની તકની પણ રાહ જોઉં છું." બંને દેશો વચ્ચેની વાતચીત ઉપરાંત, બંને નેતાઓ ઇન્ડોનેશિયાના સૌથી મોટા હિન્દુ મંદિર સંકુલ અને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ, પ્રમ્બાનન મંદિર સંકુલની મુલાકાત લેવા માટે યોગ્યાકાર્તાની મુલાકાત લેશે. પીએમ મોદીએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે પ્રમ્બાનનની મુલાકાત ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે.

ઇન્ડોનેશિયામાં ભારતીય રાજદૂતે એમ પણ કહ્યું છે કે બંને નેતાઓ આ મુલાકાત દરમિયાન મંદિર સંકુલના પુનઃસ્થાપન કાર્યની શરૂઆતની જાહેરાત કરી શકે છે. ગયા વર્ષે નવી દિલ્હીની તેમની મુલાકાત દરમિયાન વડા પ્રધાન મોદી રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવોને મળ્યા હતા, જ્યાં બંને પક્ષોએ વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવાના હેતુથી અનેક કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. ઇન્ડોનેશિયાની મુલાકાત પીએમ મોદીના ત્રણ દેશોના પ્રવાસનો પ્રથમ સ્ટોપ છે, ત્યારબાદ તેઓ ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકો માટે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ જશે.

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DEFENCE AND MARITIME COOPERATION
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