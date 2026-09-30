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PM મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચે વાતચીત; સહયોગ, શાંતિ અને સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપવા પર ચર્ચા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચેની વાતચીત દરમિયાન અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી હતી.

US રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડાપ્રધાન મોદી
US રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડાપ્રધાન મોદી (file photo-PIB)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 10:33 PM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. વાતચીત દરમિયાન તેમણે વેપાર, સંરક્ષણ, મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગમાં થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી.

વડાપ્રધાન મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાક્રમ પર પણ ચર્ચા કરી હતી અને વૈશ્વિક શાંતિ તથા સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ચાલી રહેલા પ્રયાસો અંગે વાતચીત કરી હતી.

વડાપ્રધાન કાર્યાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, બંને નેતાઓએ ભારત-અમેરિકા વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને આગળ વધારવાના તેમના સંકલ્પનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો અને બંને દેશોના લોકોના લાભાર્થે સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગાઢ સંપર્ક જાળવી રાખવા પર સહમતિ સાધી હતી.

વધુમાં આ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "બંને નેતાઓએ વેપાર, સંરક્ષણ, ઊર્જા, મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી અને પરસ્પર હિતના અન્ય ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી."

X પર એક પોસ્ટમાં PM મોદીએ કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે અર્થપૂર્ણ વાતચીત થઈ. અમે વેપાર, સંરક્ષણ, ઊર્જા, મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં અમારા પરસ્પર સહયોગની સમીક્ષા કરી." તેમણે ઉમેર્યું, "અમે અમારી વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને આગળ વધારવા માટે ગાઢ સંપર્ક જાળવી રાખવા પર સહમત થયા."

આ વર્ષે બંને નેતાઓ વચ્ચે ચોથીવાર ટેલિફોનિક વાતચીત

આ વર્ષે વડાપ્રધાન મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે આ ચોથી ટેલિફોનિક વાતચીત છે. આ પહેલાં બંને નેતાઓ વચ્ચે ત્રણ વખત ફોન પર વાતચીત થઈ હતી. 2 ફેબ્રુઆરી, 24 માર્ચ અને 14 એપ્રિલના રોજ બંને નેતાઓ વચ્ચે ટેલિફોનિક વાતચીત થઈ હતી.

ડિસેમ્બરમાં PM મોદી કરી શકે છે અમેરિકાની મુલાકાત

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડાપ્રધાન મોદી વચ્ચેની આ વાતચીત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અને અન્ય મુદ્દાઓ અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, વડાપ્રધાન મોદી 14-15 ડિસેમ્બરે અમેરિકાના ફ્લોરિડામાં યોજાનારી G-20 સમિટમાં ભાગ લઈ શકે છે. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક પણ કરી શકે છે. જોકે, વડાપ્રધાન મોદીની અમેરિકા મુલાકાત અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

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TAGGED:

ભારત અમેરિકા વેપાર સમજૂતી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
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