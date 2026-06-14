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પીએમ મોદી અને ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન નીસમાં 'ભારત ઇનોવેટ્સ 2026'નું સંયુક્ત રીતે ઉદ્ઘાટન કરશે

આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને કેન્દ્રીય ભંડોળ ધરાવતી તકનીકી સંસ્થાઓમાંથી ભારતના સૌથી તેજ ટેકનોલોજી સાહસોને ઓળખવાનો, માર્ગદર્શન આપવાનો અને લોકો સમક્ષ લાવવાનો છે.

'ભારત ઇનોવેટ્સ 2026'
'ભારત ઇનોવેટ્સ 2026' (ANI)
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By ANI

Published : June 14, 2026 at 7:06 AM IST

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પેરિસ : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન આજે 14 જૂન, 2026ના રોજ ફ્રાન્સના નીસમાં પેલેસ ડેસ એક્સપોઝિશન ખાતે 'ભારત ઇનોવેટ્સ 2026'નું સંયુક્ત રીતે ઉદ્ઘાટન કરશે. ભારત સરકાર દ્વારા આયોજિત, આ કાર્યક્રમ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલયની એક મુખ્ય પહેલ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે નવીનતા, ડીપ ટેક અને સ્ટાર્ટઅપ સહયોગને નવી ગતિ આપવાનો છે.

120 ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ્સ અને 500 થી વધુ રોકાણકારો ભાગ લેશે

120 નવીન ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ્સ, 15 ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને 500 થી વધુ રોકાણકારો આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. આમાં વૈશ્વિક સીઈઓ, અગ્રણી કોર્પોરેટ જૂથો, સાહસ મૂડી કંપનીઓ અને ઉદ્યોગના નેતાઓનો સમાવેશ થશે. આ કાર્યક્રમ 13 મુખ્ય ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જેમાં એડવાન્સ્ડ કમ્પ્યુટિંગ, સેમિકન્ડક્ટર્સ, અવકાશ ટેકનોલોજી, બાયોટેકનોલોજી, ઊર્જા, આરોગ્યસંભાળ અને ઉત્પાદનનો સમાવેશ થાય છે.

અનેક કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને વૈજ્ઞાનિક સલાહકારો પણ હાજર રહેશે.

વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર અને વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલ આ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી સાથે જોડાય તેવી અપેક્ષા છે. ભારત ઇનોવેટ્સ 2026 માટે 120 સ્ટાર્ટઅપ્સની પસંદગી કરનાર ટેકનિકલ ઓવરસાઇટ કમિટીના ચેરમેન અને ભારત સરકારના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર અજય કુમાર સૂદ પણ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે.

ભારતની ડીપ ટેક ઇકોસિસ્ટમને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ મળશે

નીસમાં પ્રથમ વખત યોજાનાર આ કાર્યક્રમમાં ભારતના ડીપ ટેક ઇનોવેટર્સ અને સ્ટાર્ટઅપ્સને વૈશ્વિક રોકાણકારો અને ઉદ્યોગ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. તે ભારત અને આંતરરાષ્ટ્રીય હિસ્સેદારો વચ્ચે નવીનતા-આધારિત ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપે તેવી અપેક્ષા છે. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ડીપ ટેક, સંશોધન અને વિકાસ, સ્ટાર્ટઅપ વિસ્તરણ અને સરહદ પાર રોકાણ સહયોગ સંબંધિત ઘણી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો પણ અપેક્ષિત છે.

ભારત-ફ્રાન્સ ઇનોવેશન કોઓપરેશનને નવી દિશા મળશે

આ કાર્યક્રમ ભારતીય અને ફ્રેન્ચ ઇનોવેશન ઇકોસિસ્ટમ વચ્ચે સંસ્થાકીય સહયોગ માટે નવી તકો પણ પ્રદાન કરશે. સહ-વિકાસ, ટેકનોલોજી વિનિમય અને ઉભરતી ટેકનોલોજીના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીય ઇનોવેટર્સ અને સંસ્થાઓને રોકાણકારો, યુનિવર્સિટીઓ, સંશોધન સંસ્થાઓ, ઉદ્યોગો અને સરકારી એજન્સીઓ સાથે જોડવાનો છે, જેના દ્વારા રોકાણ, ટેકનોલોજી માન્યતા, ઉત્પાદન ભાગીદારી અને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર માટે નવી તકો વિકસાવે છે.

વૈશ્વિક નવીનતા કેન્દ્ર તરીકે ભારતની ઓળખ મજબૂત થશે

સરકારને આશા છે કે ભારત ઇનોવેટ્સ 2026 વૈશ્વિક નવીનતા નેટવર્ક્સ સાથે ભારતના જોડાણને વધુ મજબૂત બનાવશે અને ટેકનોલોજી-આધારિત વૃદ્ધિ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા માટે અગ્રણી કેન્દ્ર તરીકે દેશની સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. આ કાર્યક્રમ ઇન્ડો-ફ્રેન્ચ ઇનોવેશન યર હેઠળ યોજાઈ રહ્યો છે, જેનું લોન્ચિંગ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન દ્વારા ફેબ્રુઆરી 2026 માં મુંબઈમાં સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવ્યું હતું.

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