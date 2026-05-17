ભારત-નેધરલેન્ડ બંનેનું એક જેવા વિચારોવાળા પાર્ટનર્સ પર ભરોસો કરવો જરૂરી: ડચ PM જેટન
પીએમ મોદીએ કહ્યું- અમે નેધરલેન્ડને ભારતના સૌથી જરૂરી પાર્ટનર્સમાંથી એક માનીએ છીએ.
Published : May 17, 2026 at 8:05 AM IST
હેગ: ડચ વડા પ્રધાન રોબ જેટને શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, ભારત અને નેધરલેન્ડ લોકશાહી, સુશાસન અને નિયમો-આધારિત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાને ખૂબ મહત્વ આપે છે. વધુમાં, તેમણે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાના સમયમાં વિશ્વસનીય ભાગીદારો વચ્ચે સહકારના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની તેમની મુલાકાત બાદ, જેટને X પર પોસ્ટ કર્યું કે બંને નેતાઓએ વૈશ્વિક અને દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી. આમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાનો અને ઊર્જાના ભાવ પર તેની અસર શામેલ છે. ડચ વડા પ્રધાને કહ્યું કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વિક્ષેપોને કારણે ઊર્જાના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેનાથી ભારત અને નેધરલેન્ડ બંને પર ખરાબ અસર પડી છે.
#WATCH | The Hague, Netherlands | At the CEO Round Table on Economic Ties, Dutch PM Rob Jetten says, " ... together we'll deliver clear benefits for our businesses, for people, and for future generations... the constructive discussions we've had this afternoon are a logical next… pic.twitter.com/d9aOkORwpI— ANI (@ANI) May 16, 2026
તેમણે કહ્યું, "આંતરરાષ્ટ્રીય અનિશ્ચિતતાના સમયમાં આ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે કે આપણે સમાન વિચારધારા ધરાવતા અને કિંમતી ભાગીદારો પર આધાર રાખી શકીએ. ભારત અને નેધરલેન્ડ બંને લોકશાહી, સુશાસન અને ન્યાય-આધારિત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાને ખૂબ મહત્વ આપે છે. આજે સાંજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની મારી ચર્ચા દરમિયાન, અમે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો, જેના કારણે ઊર્જાના ભાવમાં વધારો થયો છે. નેધરલેન્ડ્સની જેમ, ભારતે પણ આ પરિસ્થિતિની ગંભીર અસર અનુભવી છે."
જેટને X પર આગળ લખ્યું, "તેથી, આ સંઘર્ષનો ઉકેલ લાવવો અને એક નિશ્ચિત ઉકેલ શોધવો ખૂબ જ જરૂરી છે. અમે ઇન્સિયાના કેસ પર પણ ચર્ચા કરી, જેનું તેના પિતા દ્વારા અપહરણ કરીને ભારત લાવવામાં આવી હતી." આ પહેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઈનોવેશન, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ, સસ્ટેનિબિલિટી અને સંરક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગ વધારવા માટે ભારતની સ્પીડ અને સ્કીલને નેધરલેન્ડ્સની એક્સપર્ટીઝ સાથે જોડવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
ડચ વડા પ્રધાન રોબ જેટ સાથે પ્રતિનિધિમંડળ-સ્તરની વાટાઘાટો દરમિયાન, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે ભાગીદારી અને ગાઢ સહયોગ નવા પરિમાણો સુધી પહોંચી શકે છે. પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વધતા સહકારને ધ્યાનમાં રાખીને, 2023 માં ભારતના G20 પ્રમુખપદ દરમિયાન, અમે નેધરલેન્ડ્સને 'મહેમાન દેશ' તરીકે ભાગ લેવા આમંત્રણ આપ્યું હતું."
#WATCH | The Hague, Netherlands | India and Netherlands exchange MoUs in the presence of PM Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten.— ANI (@ANI) May 16, 2026
"અમને એ પણ આનંદ છે કે નેધરલેન્ડના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાને ગત ફેબ્રુઆરીમાં ભારતમાં આયોજિત 'AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ'માં ભાગ લીધો હતો. ભારત વિશ્વનું સૌથી યુવા રાષ્ટ્ર છે અને વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા છે. તમે નેધરલેન્ડ્સ અને યુરોપમાં નેતૃત્વની નવી પેઢીનું પ્રતિનિધિત્વ કરો છો."
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "આપણે દરેક ક્ષેત્રમાં નેધરલેન્ડ્સની કુશળતાને ભારતની ગતિ અને કૌશલ્ય સાથે જોડવી જોઈએ, જેથી ઈનોવેશન, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ, સસ્ટેનિબિલિટી અને સંરક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં આપણો સહયોગ નવા પરિમાણો સુધી પહોંચી શકે."
પીએમ મોદીએ નેધરલેન્ડ્સને ભારતના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારોમાંના એક તરીકે સ્વીકાર્યું, સાથે સાથે બંને દેશો વચ્ચેના ઊંડા ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને લોકો વચ્ચેના સંબંધો પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. ડચ પીએમ રોબ જેટન સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો દરમિયાન, પીએમ મોદીએ ભાર મૂક્યો કે લોકશાહી મૂલ્યો, બજાર અર્થતંત્ર અને જવાબદાર વ્યવહાર બંને દેશો વચ્ચેના સહિયારા દ્રષ્ટિકોણનો ભાગ છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "અમે નેધરલેન્ડ્સને ભારતના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારોમાંના એક તરીકે માનીએ છીએ. નેધરલેન્ડ ભારતના ટોચના પાંચ રોકાણકારોમાં સ્થાન ધરાવે છે." પીએમ મોદીએ ડચ પીએમ જેટનનો ઉષ્માભર્યું સ્વાગત બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો અને ભારત-નેધરલેન્ડ સંબંધોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ પર ભાર મૂક્યો. અગાઉ, ભારત અને નેધરલેન્ડ્સે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ડચ પીએમ રોબ જેટનની હાજરીમાં સમજૂતી કરાર (MoU)નું આદાન-પ્રદાન કર્યું.
