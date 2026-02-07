ETV Bharat / international

ભારતનું UPI જલ્દી જ મલેશિયામાં આવશે, PM મોદીનું કુઆલાલંપુરમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધન

પીએમ મોદીએ કુઆલાલંપુરમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કરતા કહ્યું- આ 2026માં મારી પહેલી વિદેશી મુલાકાત છે.

પીએમ મોદીએ કુઆલાલંપુરમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કર્યો
પીએમ મોદીએ કુઆલાલંપુરમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કર્યો (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 7, 2026 at 5:30 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 5:38 PM IST

કુઆલાલંપુર: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે બે દિવસના મલેશિયા પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. અહીં તેમણે ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કર્યો હતો. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે, મલેશિયામાં ભારત માટે પ્રેમ અને સન્માન છે. આવું સ્વાગત ભારત યાદ રાખશે. તેમણે કહ્યું કે, ભારતનું UPI જલ્દી જ મલેશિયામાં આવશે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, હું પાછલા વર્ષે આસિયાન સમિટમાં ભાગ લેવા માટે મલેશિયા નહોતો આવી શક્યો. પરંતુ મેં મારા મિત્રને વાયદો કર્યો હતો કે હું જલ્દી જ મલેશિયા આવીશ અને જેમ વાયદો કર્યો હતો હું અહીં છું. આ 2026માં મારી પહેલી વિદેશ યાત્રા છે. તમને બધાને મળીને મને બહુ જ ખુશી થઈ રહી છે.

તેમણે કહ્યું કે, "અનવર ઈબ્રાહિમ અને હું તેમના પ્રધાનમંત્રી બનતા પહેલાથી જ મિત્ર છે." અમે એકબીજાને ખૂબ જ સારી રીતે સમજીએ છીએ. તેનું કારણ આપણી ભાષાઓ અને મલય ભાષામાં મોટી સંખ્યામાં રહેલા સમાન શબ્દો જ હશે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, તમે જે રીતે સદીઓથી પરંપરાને સંરક્ષિત કરીને રાખી છે, તે સરાહનીય છે. તેમણે કહ્યું કે, વિશ્વમાં ભારતીય મૂળના લોકોનો બીજો મોટો સમુદાય મલેશિયામાં છે. ભારત અને મલેશિયાના લોકોના દિલને જોડનારી ઘણી બાબતો છે.

તેમણે કહ્યું કે, બ્રિટન, યુએઈ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓમાન, યુરોપીયન સંઘ અને અમેરિકાની સાથે ભારતના વ્યાપારિક કરાર છે. વિશ્વાસ ભારતની સૌથી મજબૂત મુદ્રા બની ગયો છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ભારતે 10 વર્ષોમાં જબરજસ્ત પરિવર્તન જોયું છે. ત્યારે આ 11મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા હતી, હવે આપણે ટોચના 3માં શામેલ થવાની નજીક છીએ.

તમિલ ભાષાને લઈને પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ભાષા ભારતને વિશ્વ સાથે જોડે છે. તમિલ સાહિત્ય શાશ્વત છે અને તમિલ સંસ્કૃતિ વૈશ્વિક છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી પી રાધાકૃષ્ણન, કેન્દ્રિય મંત્રી એસ જયસંકર, નિર્મલા સીતારમણ અને એલ મુરુગન તમિલનાડુથી છે. સાથે જ પીએમ મોદીએ કહ્યું, જલ્દી જ વિદ્યાર્થીઓને ભારતમાં અભ્યાસ કરવા માટે તિરુવલ્લુવર છાત્રવૃત્તિ પ્રદાન કરશે. આ જ ક્રમમાં તેમણે કહ્યું કે, ભારતીય પ્રવાસી સમુદાય વિકસિત ભારતની યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર છે.

