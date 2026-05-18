PM મોદીને મળ્યું નોર્વેનું સર્વોચ્ચ સન્માન, 43 વર્ષમાં ભારતીય વડાપ્રધાનની નોર્વેની પહેલી મુલાકાત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નોર્વેના વડાપ્રધાન જોનાસ ગહર સ્ટોરને મળ્યા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 7:27 PM IST

નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સોમવારે નોર્વેના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન, ગ્રાન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ રોયલ નોર્વેજીયન ઓર્ડર ઓફ મેરિટથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ વડા પ્રધાન મોદીનું 32મું આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન છે.

ગ્રાન્ડ ક્રોસ એ રોયલ નોર્વેજીયન ઓર્ડર ઓફ મેરિટનો સર્વોચ્ચ ગ્રેડ છે. તે નોર્વેના હિતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોને આગળ વધારવામાં અસાધારણ સેવા માટે એનાયત કરવામાં આવે છે. એક દિવસ પહેલા, મોદીને દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં તેમના અસાધારણ યોગદાન અને તેમના દૂરંદેશી નેતૃત્વને સન્માન આપવા માટે સ્વીડનનો પ્રતિષ્ઠિત 'રોયલ ઓર્ડર ઓફ ધ પોલર સ્ટાર, ડિગ્રી કમાન્ડર ગ્રાન્ડ ક્રોસ' એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

આ એવોર્ડ સ્વીડનનો સર્વોચ્ચ સન્માન છે જે વિદેશી સરકારના વડાઓને આપવામાં આવે છે. પીએમ મોદી સ્વીડનથી બે દિવસની મુલાકાતે દિવસની શરૂઆતમાં અહીં પહોંચ્યા હતા. આ મોદીની નોર્વેની પહેલી મુલાકાત છે, અને 43 વર્ષમાં કોઈ ભારતીય વડા પ્રધાનની આ પહેલી મુલાકાત છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને ખુશી છે કે નોર્વે આજે ઈન્ડો-પેસિફિક મહાસાગર પહેલમાં જોડાઈ રહ્યું છે. બે મુખ્ય દરિયાઈ રાષ્ટ્રો તરીકે, અમે દરિયાઈ અર્થતંત્ર, દરિયાઈ સુરક્ષા અને ક્ષમતા નિર્માણના ક્ષેત્રોમાં સહયોગને મજબૂત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરીશું. આજે, અમે ટ્રાએન્ગ્યુલર ડેવલપમેન્ટ કોઓપરેશન એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે... અમે આ વાત પર એકમત છીએ કે લશ્કરી સંઘર્ષ કોઈપણ મુદ્દાનો ઉકેલ પ્રદાન કરી શકતો નથી. ભલે તે યુક્રેનની વાત હોય કે પશ્ચિમ એશિયાની, અમે લડાઈને જલ્દી ખતમ કરવા અને શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાના હેતુથી કરાતા દરેક પ્રયાસને સમર્થન આપીએ છીએ અને સમર્થન આપતા રહીશું..."

