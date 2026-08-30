PM મોદીનો મળ્યું ઉઝબેકિસ્તાનનું સર્વોચ્ચ સન્માન, અત્યાર સુધી મળી ચૂક્યા છે 30થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન
ઉઝબેકિસ્તાનની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદીએ તાશ્કંદમાં એક ખાસ યોગ સત્ર પણ જોયું
Published : August 30, 2026 at 4:48 PM IST
તાશ્કંદ: ઉઝબેકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ શવકત મિર્ઝીયોયેવે રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના દેશના સર્વોચ્ચ સન્માન, 'ઓલી દરાજલી દો'સ્ટલિક' (ઓર્ડર ઓફ ફ્રેન્ડશીપ ઓફ ધ ફર્સ્ટ ડિગ્રી) થી સન્માનિત કર્યા. આ પીએમ મોદીને આપવામાં આવેલા પ્રતિષ્ઠિત વૈશ્વિક સન્માનોની વધતી જતી યાદીમાં નવીનતમ ઉમેરો છે.
પીએમ મોદીને અત્યાર સુધીમાં 30 થી વધુ પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે, જેના કારણે તેઓ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો મેળવનારા ભારતીય નેતા બન્યા છે. આ સન્માનોમાં વિશ્વભરના રાષ્ટ્રો અને સંગઠનો દ્વારા આપવામાં આવતા રાજ્ય પુરસ્કારો, શૈક્ષણિક ભિન્નતા અને પર્યાવરણીય પુરસ્કારોનો સમાવેશ થાય છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જુલાઈમાં, ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટોએ પણ પીએમ મોદીને તેમના દેશના સર્વોચ્ચ સન્માન, 'બિન્ટાંગ આદિપૂર્ણા' થી સન્માનિત કર્યા હતા.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: President Shavkat Mirziyoyev confers the Order of “Oliy Darajali Dustlik,” Uzbekistan’s supreme state award, on Prime Minister Narendra Modi— ANI (@ANI) August 30, 2026
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/WbHZtBB6ZU
દિવસની શરૂઆતમાં, પીએમ મોદીએ તાશ્કંદમાં રાષ્ટ્રપતિ શવકત મિર્ઝીયોયેવ સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાતચીત કરી હતી. આ બેઠકમાં વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર, વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્ત્રી, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (એનએસએ) અજિત ડોભાલ, વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (પશ્ચિમ) સિબી જ્યોર્જ અને અન્ય અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.
વાટાઘાટો પહેલા, તાશ્કંદમાં પીએમ મોદીનું ભવ્ય અને ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. રાષ્ટ્રપતિ મિર્ઝીયોયેવે વ્યક્તિગત રીતે પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું, અને બંને નેતાઓએ ઉષ્માભર્યા અભિવાદનનો આદાનપ્રદાન કર્યું.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi says, " my friend and the father of the economic revolution in uzbekistan has achieved new heights of development and become a role model in this entire field. this two-day journey will always be remembered. the way my… https://t.co/d97ejTVZHV pic.twitter.com/kw6zkJXxpC— ANI (@ANI) August 30, 2026
આ મધ્ય એશિયાઈ રાષ્ટ્રની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદીએ ઉઝબેકિસ્તાનના 52 યોગ સાધકો સાથે એક ખાસ યોગ સત્ર પણ જોયું. આ સત્રની ઝલક તેમના 'X' (ટ્વિટર) એકાઉન્ટ પર શેર કરતા તેમણે લખ્યું, "નમસ્તે! તમે બધાએ આજે એક અદ્ભુત યોગ પ્રદર્શન કર્યું છે. અહીં તમામ ઉંમરના લોકો હાજર છે. ઉઝબેકિસ્તાનને યોગ સાથે જોડવા બદલ હું મારા મિત્ર, રાષ્ટ્રપતિનો આભાર માનું છું. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન."
આ સત્રે પીએમ મોદીની મુલાકાતમાં એક અનોખો સાંસ્કૃતિક પરિમાણ ઉમેર્યો અને ઉઝબેકિસ્તાનમાં યોગની વધતી જતી લોકપ્રિયતા પર પ્રકાશ પાડ્યો. સહભાગીઓમાં ઉઝબેકિસ્તાનના યોગ ફેડરેશનના છ સભ્યોનો સમાવેશ થતો હતો જેમણે આ વર્ષે જૂનમાં અમદાવાદમાં યોજાયેલી પ્રથમ વિશ્વ યોગાસન ચેમ્પિયનશિપમાં તેમના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi says, " ...it is a moment of great pride for me to be honoured with uzbekistan’s highest award. you used a word, “dostlik,” with which the people of india are also very familiar. there is hardly a family in our country… https://t.co/d97ejTVrSn pic.twitter.com/G5d62Eu8yT— ANI (@ANI) August 30, 2026
પીએમ મોદી શનિવારે બે દિવસની મુલાકાત માટે ઉઝબેકિસ્તાન પહોંચ્યા. મધ્ય એશિયાઈ રાષ્ટ્રની તેમની સત્તાવાર મુલાકાત શરૂ કરતા, તેમણે તાશ્કંદ એરપોર્ટ પર ઉષ્માભર્યા સ્વાગત માટે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવા બદલ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું.
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