PM મોદીને સ્લોવાકિયાનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મળ્યું, ઓર્ડર ઓફ ધ વ્હાઇટ ડબલ ક્રૉસથી સન્માનિત થયા
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સ્લોવાકિયાના સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સન્માન, ધ ઓર્ડર ઓફ ધ વ્હાઇટ ડબલ ક્રોસથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
By PTI
Published : June 16, 2026 at 7:24 AM IST
બ્રાતિસ્લાવા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સ્લોવાકિયાના સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સન્માન, ધ ઓર્ડર ઓફ ધ વ્હાઇટ ડબલ ક્રોસથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ વડાપ્રધાન મોદીનું 33મું આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન છે. સ્લોવાકિયાના રાષ્ટ્રપતિ પીટર પેલેગ્રિનીએ બ્રાતિસ્લાવામાં એક સમારોહમાં પીએમ મોદીને આ પુરસ્કાર એનાયત કર્યો હતો.
PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "આજે સાંજે બ્રાતિસ્લાવામાં 'ધ ઓર્ડર ઓફ ધ વ્હાઇટ ડબલ ક્રૉસ (ફર્સ્ટ ક્લાસ)'મેળવીને સન્માનિત અનુભવી રહ્યો છું. આ સન્માન માટે સ્લોવાકિયાની જનતા અને સરકારનો આભાર;આ સન્માન ભારતના 140 લોકોનું છે અને તેને ભારત-સ્લોવાકિયાની મજબૂત અને સ્થાયી મિત્રતાને સમર્પિત કરે છે."
Je pre mňa cťou, že som dnes večer v Bratislave prevzal Rad Bieleho dvojkríža (I. triedy). Ďakujem občanom a vláde Slovenskej republiky za toto ocenenie, ktoré patrí všetkým 1,4 miliardy obyvateľov Indie. Toto vyznamenanie venujem trvalému priateľstvu medzi Indiou a Slovenskom.… pic.twitter.com/hotzZ9jhoo— Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2026
વિદેશ મંત્રાલયના એક નિવેદન અનુસાર, પીએમ મોદીએ આ સન્માનને ભારત અને સ્લોવાકિયાના લોકોને જોડનારા સ્નેહ અને વિશ્વાસનું પ્રતીક ગણાવ્યો હતો. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે આ સન્માન બન્ને દેશોની ભાવિ પેઢીઓને તેમની ખાસ મિત્રતાને જાળવી રાખવા માટે પ્રેરણા આપશે.
ઓર્ડર ઓફ ધ વ્હાઇટ ડબલ ક્રોસએ સ્લોવાકિયા દ્વારા વિદેશી નાગરિકોને આપવામાં આવતો સર્વોચ્ચ નાગરિક અને સૈન્ય સન્માન છે.
મોદી યુરોપની તેમની એક અઠવાડિયાની મુલાકાતના ભાગ રૂપે બ્રાતિસ્લાવામાં છે. ભારતીય વડાપ્રધાનની આ યુરોપિયન દેશની પ્રથમ યાત્રા છે.
#WATCH | स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी) से सम्मानित किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां वैश्विक… pic.twitter.com/Zt73P2bpIJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
અગાઉ, ભારત અને સ્લોવાકિયાએ તેમના સંબંધોને વ્યાપક ભાગીદારી સુધી પહોંચાડ્યા હતા અને સ્થળાંતર, ડિજિટલ ટેકનોલોજી અને સંરક્ષણ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગને વિસ્તૃત કરવા માટે 11 કરાર કર્યા હતા.
સ્લોવાકિયામાં 9 હજાર કરતા વધુ ભારતીય
સ્લોવાકિયામાં 9,200થી વધુ ભારતીય રહે છે. સ્લોવાકિયામાં ભારતીય આઇટી સેવાઓ, ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર્સ અને ટેકનિકલ ક્ષેત્રોમાં કામ કરી રહ્યું છે. સ્લોવાકિયા શેંગેન દેશ હોવાને કારણે ભારતીયોને એક જ વીઝા પર 26 દેશ ફરવાની સુવિધા મળે છે.
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