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પ્રધાનમંત્રી મોદીનું ન્યુઝીલેન્ડમાં ખૂબ જ ખાસ સ્વાગત, પરંપરાગત માઓરી પોવિરી સમારોહ પણ યોજાયો

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે ઓકલેન્ડના ગવર્નમેન્ટ હાઉસમાં ઔપચારિક સ્વાગત કરવા બદલ તેઓ સન્માનિત અનુભવે છે.

પ્રધાનમંત્રી મોદીનું ન્યુઝીલેન્ડમાં ખૂબ જ ખાસ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જેમાં પરંપરાગત માઓરી પોવિરી ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
પ્રધાનમંત્રી મોદીનું ન્યુઝીલેન્ડમાં ખૂબ જ ખાસ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જેમાં પરંપરાગત માઓરી પોવિરી ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. (Source@narendramodi)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 9:01 AM IST

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ઓકલેન્ડ (ન્યુઝીલેન્ડ): શનિવારે (સ્થાનિક સમય) વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે તેઓ ઓકલેન્ડના ગવર્મેન્ટ હાઉસ ખાતે પરંપરાગત માઓરી પોવિરી ઔપચારિક સ્વાગત પ્રાપ્ત કરીને "સન્માનિત" થયા છે. તેમણે આ સમારોહને ન્યુઝીલેન્ડના સમૃદ્ધ વારસા અને પરંપરાઓની ઝલક ગણાવી.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવારે તેમના ત્રણ દેશોના પ્રવાસના છેલ્લા તબક્કામાં ન્યુઝીલેન્ડ પહોંચ્યા હતા. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં, પીએમ મોદીએ ન્યુઝીલેન્ડમાં તેમના કાર્યક્રમોની શરૂઆતમાં ઔપચારિક સ્વાગત બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો.

વડા પ્રધાને લખ્યું, "ઓકલેન્ડના ગવર્મેન્ટ હાઉસ ખાતે ઔપચારિક સ્વાગત પ્રાપ્ત કરીને સન્માનિત છું. પરંપરાગત માઓરી પોવિરી ન્યુઝીલેન્ડના સમૃદ્ધ વારસા અને પરંપરાઓની હૃદયસ્પર્શી ઝલક હતી."

વડા પ્રધાન મોદીએ તેમના ન્યૂઝીલેન્ડ સમકક્ષ ક્રિસ્ટોફર લક્સન સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો પણ કરી, જે દરમિયાન તેમણે ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ ફ્રી ટેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) ને ભારતના સંબંધોમાં એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવ્યો અને આટલા ઓછા સમયમાં કરાર પૂર્ણ કરવા બદલ લક્સનનો આભાર માન્યો.

ઓકલેન્ડમાં પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો દરમિયાન, પીએમ મોદીએ 40 વર્ષમાં કોઈ ભારતીય વડા પ્રધાનની ન્યૂઝીલેન્ડની પ્રથમ મુલાકાતની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે તેનાથી સંબંધોને નવી ગતિ મળી છે અને ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાની બંને દેશોની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ મળી છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "મને ખૂબ જ આનંદ છે કે કોઈ ભારતીય વડા પ્રધાન 40 વર્ષ પછી ન્યૂઝીલેન્ડની મુલાકાતે આવ્યા છે. તમારી આર્થિક રાજધાનીમાં કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને, તમે અમને ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવાની તક આપી છે. હું ખૂબ આભારી છું."

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ન્યુઝીલેન્ડના લોકોએ ભારત પ્રત્યે જે ઉષ્મા દર્શાવી છે તે ખૂબ જ સ્પર્શી ગઈ અને આ મુલાકાતને આપણા પરસ્પર સંબંધોમાં એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ ગણાવી. તેમણે કહ્યું, "આ આપણા સંબંધોમાં એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ છે, જે આપણા સંબંધોને પુનર્જીવિત કરે છે અને મિત્રતા પ્રત્યેની આપણી પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરે છે."

તેમણે ન્યુઝીલેન્ડના વડા પ્રધાન ક્રિસ્ટોફર લક્સનને કહ્યું કે જ્યારે તેઓ ભારતની મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે FTA પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ હતી. "જે રીતે બધા ન્યૂઝીલેન્ડવાસીઓ આટલા ટૂંકા સમયમાં FTA પૂર્ણ કરવા માટે એકઠા થયા, કદાચ આટલી ઝડપી સફળતા માટે વિશ્વમાં પ્રથમ, તે નોંધપાત્ર છે." મોદીએ કહ્યું, "આ સફળતા માટે હું તમારા (ક્રિસ્ટોફર લક્સનના) નેતૃત્વ, તમારી સરકાર અને તમારી ટીમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું."

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે બંને દેશો તેમના સહિયારા લોકશાહી મૂલ્યો અને ઈન્ડો-પેસિફિકમાં દરિયાઈ રાષ્ટ્રો તરીકે ગાઢ સહયોગને કારણે કુદરતી ભાગીદાર છે. ભાગીદારીના ભવિષ્યમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે બંને દેશો વૈશ્વિક શાંતિ, સ્થિરતા અને સુરક્ષામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી શકે છે.

આજે બાદમાં, પ્રધાનમંત્રી અગ્રણી વ્યવસાયિક અને રમતગમતના વ્યક્તિઓ સાથે વાતચીત કરવાના છે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA) અનુસાર, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેના મજબૂત લોકો-થી-લોકોના સંબંધો મજબૂત થઈ રહ્યા છે. એક નિવેદનમાં, પ્રધાનમંત્રી ભારતીય સમુદાયના એક વિશાળ મેળાવડાને પણ સંબોધિત કરશે.

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