પીએમ મોદી ફ્રાન્સ પહોંચ્યા, 7મી વખત G7 સમિટમાં હાજરી આપશે
ભારત પણ 13મી વખત G7 સમિટમાં ભાગીદાર દેશ તરીકે ભાગ લઈ રહ્યું છે. આ સમિટ પીએમ મોદીની સતત 7મી હાજરી દર્શાવે છે.
Published : June 16, 2026 at 6:02 PM IST
એવિન-લેસ-બેન્સ (ફ્રાન્સ): પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારે G7 સમિટમાં હાજરી આપવા અને વિશ્વ નેતાઓ સાથે મુખ્ય વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે ફ્રાન્સ પહોંચ્યા.
આ સતત આઠમી G7 સમિટ છે જેમાં ભારતને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. X પરની એક પોસ્ટમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "G7 સમિટ માટે ફ્રાન્સના એવિન પહોંચ્યા. વિશ્વ નેતાઓ સાથે વાતચીત કરવા અને મુખ્ય વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે આતુર છું."
તેમણે કહ્યું કે ભારત "વધુ ટકાઉ અને સમૃદ્ધ ગ્રહ માટે સામૂહિક પ્રયાસોને આગળ વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે." મોદી જીનીવાથી એવિન પહોંચ્યા. સ્વિસ રાષ્ટ્રપતિ ગાય પરમેલિને જીનીવા એરપોર્ટ પર મોદીનું સ્વાગત કર્યું. બંને નેતાઓએ એકબીજાનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું અને ભારત-સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
Reached Geneva short while ago, from where I will go to Evian for the G7 Summit. At the airport, met Mr. Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation. Had a great discussion with him.@ParmelinG pic.twitter.com/TN6GL9Uu8p— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
અગાઉ, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સ્લોવાકિયાની "ઐતિહાસિક અને અર્થપૂર્ણ" મુલાકાત કરી. તેમણે કહ્યું, "આ મુલાકાતનું પરિણામ બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે." આપણા યુવાનોને વેપાર સંબંધોને મજબૂત કરવાથી ઘણો ફાયદો થશે. "હું સ્લોવાકિયાની સરકાર અને લોકોનો ઉષ્માભર્યા સ્વાગત માટે આભાર વ્યક્ત કરું છું."
Reached Evian, France for the G7 Summit.— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
Looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues.
India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet.@G7 pic.twitter.com/By29Zuhs71
મંગળવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ) અગાઉ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સ્લોવાકિયાની મુલાકાત પૂર્ણ કર્યા પછી સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના જીનીવા પહોંચ્યા છે. ફ્રાન્સ 15 થી 17 જૂન દરમિયાન યોજાનારી 52મી G7 સમિટનું યજમાન દેશ છે. ફ્રાન્સ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, જર્મની, યુનાઇટેડ કિંગડમ, જાપાન, ઇટાલી અને કેનેડા વિશ્વના અગ્રણી ઔદ્યોગિક રાષ્ટ્રો, ગ્રુપ ઓફ સેવનના સભ્યો છે. ભારત 13મી વખત ભાગીદાર દેશ તરીકે G7 સમિટમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે, અને આ સમિટ વડા પ્રધાન મોદીની સતત સાતમી હાજરી દર્શાવે છે.
સ્લોવાકિયાની તેમની મુલાકાતનું સમાપન કરતા, વડા પ્રધાને તેને ઐતિહાસિક અને ફળદાયી ગણાવી, અને કહ્યું કે આ મુલાકાતના પરિણામો બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે. ભારત-સ્લોવાકિયા સંબંધોની ઉષ્મા દર્શાવતા એક ખાસ સંકેતમાં, સ્લોવાક વડા પ્રધાન રોબર્ટ ફિકોએ તેમની મુલાકાત પછી વડા પ્રધાન મોદીને વ્યક્તિગત રીતે વિદાય આપી.
તેમની મુલાકાત દરમિયાન, સ્લોવાકના રાષ્ટ્રપતિ પીટર પેલેગ્રિનીએ વડા પ્રધાન મોદીને સ્લોવાકિયાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન, ઓર્ડર ઓફ ધ રેડ ક્રોસથી સન્માનિત કર્યા. તેમને ઓર્ડર ઓફ ધ વ્હાઇટ ડબલ ક્રોસ (ફર્સ્ટ ક્લાસ) એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ પીએમ મોદીને બીજા કોઈ દેશ દ્વારા આપવામાં આવેલો 33મો આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન છે.
પીએમ મોદીની મુલાકાત દરમિયાન, બંને દેશોએ શિક્ષણ, સંશોધન, પ્રતિભા ગતિશીલતા અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનાથી તેમના સંબંધો વધુ મજબૂત થયા. સ્લોવાકના વડા પ્રધાન રોબર્ટ ફિકો સાથે પ્રતિનિધિમંડળ-સ્તરની વાટાઘાટો બાદ, વડા પ્રધાન મોદીની બ્રાતિસ્લાવાની મુલાકાત દરમિયાન જારી કરાયેલા સંયુક્ત નિવેદનમાં આ કરારોને ઔપચારિક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલો ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રોમાં પ્રતિભા ગતિશીલતા, વ્યાવસાયિક સલામતી અને સંસ્થાકીય ભાગીદારી પર ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી હતી.