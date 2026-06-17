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PM મોદીએ ટ્રમ્પ સામે ભારતીય ખલાસીઓના મોતનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો, દરિયાઇ માર્ગોની સુરક્ષા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી

PM મોદીએ કહ્યું- આપણે ખાતરી કરવી પડશે કે દરિયાઈ માર્ગો સુરક્ષિત રહે અને ખલાસીઓ કોઈપણ ભય વિના પોતાનું કામ કરી શકે.

એવિયનમાં G-7 સમિટમાં અન્ય નેતાઓ સાથે PM મોદી
એવિયનમાં G-7 સમિટમાં અન્ય નેતાઓ સાથે PM મોદી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 10:13 AM IST

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એવિયન: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરના અમેરિકન સૈન્ય હુમલામાં ભારતીય ખલાસીઓના દુ:ખદ મોત પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ દરમિયાન તેમની બાજુમાં બેઠા હતા.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં અસ્થિરતાના ગંભીર માનવ અને આર્થિક નુકસાન પર ભાર મૂકતા, વડાપ્રધાન મોદીએ આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ વેપાર માર્ગોની સુરક્ષા માટે ભારપૂર્વક હિમાયત કરી હતી. PM મોદીએ કહ્યું, "અમે પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ પ્રયાસોમાં થયેલી પ્રગતિનું સ્વાગત કરીએ છીએ. આ સંઘર્ષથી આ વિસ્તારમાં અમારા મિત્ર દેશોમાં જાનમાલનું નુકસાન થયું છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા દરિયાઈ વેપારમાં વિક્ષેપથી વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે."

ગ્લોબલ દરિયાઇ સમુદાય પ્રત્યે ભારતની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂકતા તેમણે કહ્યું, "ઘણા ભારતીય નાગરિકોએ પણ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. ગ્લોબલ દરિયાઈ વેપાર દ્વારા દેશોને જોડતા ખલાસીઓની સુરક્ષા આપણી જવાબદારી છે."

ફ્રાન્સના એવિયનમાં "નવી પાર્ટનરશિપ બનાવવી અને ઇન્ટરનેશનલ સોલિડેરિટીને ફરી બનાવવા' પર કેન્દ્રિત ઉચ્ચ-સ્તરીય સત્રમાં બોલતા, તેમણે કહ્યું, "આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે દરિયાઈ માર્ગો સુરક્ષિત રહે અને ખલાસીઓ ભય વિના તેમનું કામ કરી શકે."

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વચ્ચે G7 દેશોના નેતાઓ સમક્ષ વડાપ્રધાનનો મહત્ત્વપૂર્ણ હસ્તક્ષેપ આવ્યો છે, જેણે ગ્લોબલ એનર્જી અને વાણિજ્યિક કાર્ગોના નોંધપાત્ર ભાગને સંભાળતા મહત્ત્વપૂર્ણ શિપિંગ માર્ગોને જોખમમાં મૂક્યા છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને વિશ્વનો એક મહત્ત્વનો દરિયાઇ ચેકપોઇન્ટ છે, જે ગલ્ફને આંતરરાષ્ટ્રીય પાણી સાથે જોડે છે. આ નિવેદન ઓમાનની ખાડીમાં તાજેતરમાં બનેલી દરિયાઇ ઘટના બાદ આવ્યું છે જેમાં અમેરિકન સેના દ્વારા પલાઉના ધ્વજ ધરાવતા તેલ ટેન્કર સેટેબેલોને નિશાન બનાવ્યા બાદ ત્રણ ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા હતા.

આ જહાજમાં 28 લોકોના ક્રૂ સાથે ચાલતું હતું જેમાં 24 ભારતીય, બે પાકિસ્તાની, એક યૂક્રેની અને એક રશિયન સામેલ હતા. અમેરિકન સેનાએ ઇરાનમાંથી ઓઇલ લઇ જતા સમયે કથિત રીતે અમેરિકન નાકાબંધીના ઉલ્લંઘનના આરોપમાં તેને રોક્યું હતું અને તેના પર હુમલો કર્યો હતો. સેટેબેલો તે ત્રણ વેપારી જહાજમાંથી એક છે જેમાં ભારતીય ક્રૂ મેમ્બર હતા અને જે તાજેતરમાં ક્ષેત્રીય દરિયાઇ ઘટનામાં ફસાઇ ગયા હતા.

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