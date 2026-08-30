મોદીએ તાશ્કંદમાં લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, ઉઝ્બેક રાષ્ટ્રપતિ સાથે છોડ વાવ્યો
પીએમ મોદીએ તાશ્કંદમાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની પ્રતિમા પર ફૂલ ચઢાવીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
Published : August 30, 2026 at 9:37 PM IST
તાશ્કંદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે તાશ્કંદમાં શાસ્ત્રી સ્મારક ખાતે ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના માનમાં પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી અને ઉઝબેકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ શવકત મિર્ઝીયોયેવ સાથે એક છોડ વાવ્યો.
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, શાસ્ત્રીનું કાલાતીત સૂત્ર, "જય જવાન, જય કિસાન" (સૈનિકનું નમસ્કાર, ખેડૂતનું નમસ્કાર), પેઢીઓને પ્રેરણા આપતું રહ્યું છે અને તેમનું જીવન સાદગી, હિંમત અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના અતૂટ સમર્પણનું પ્રતીક હતું.
ભારતના બીજા વડાપ્રધાન શાસ્ત્રીનું 11 જાન્યુઆરી, 1966ના રોજ ઉઝબેકની રાજધાનીમાં અચાનક અવસાન થયું; 1965ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધનો અંત લાવનારા ઐતિહાસિક તાશ્કંદ કરાર પર હસ્તાક્ષર થયાના થોડા કલાકો પછી જ આ ઘટના બની હતી.
વિદેશ મંત્રાલયે 'X' પર પોસ્ટ કર્યું કે, મોદી અને મિર્ઝીયોયેવે ભારતના "એક પેડ મા કે નામ" પહેલ અને ઉઝબેકિસ્તાનના "યાશિલ માકોન" (લીલી જગ્યા) ગ્રીન ઝુંબેશ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ મહેલના બગીચાઓમાં સંયુક્ત રીતે એક વૃક્ષ વાવ્યું.
Paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri Ji in Tashkent.— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2026
We remember a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations.
Toshkentda sobiq Bosh vazir Lal Bahodur Shastri Ji xotirasiga hurmat bajo keltirdim.
Biz… pic.twitter.com/wn06aHxSGi
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ કદમ ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાનની હરિયાળી અને વધુ ટકાઉ ભવિષ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે."
મોદીએ ઉઝબેકિસ્તાનની બે દિવસીય રાજ્ય મુલાકાત દરમિયાન કુક્સરોય રાષ્ટ્રપતિ મહેલમાં મિર્ઝીયોયેવ સાથે પ્રતિનિધિમંડળ-સ્તરની વાટાઘાટો બાદ વૃક્ષારોપણ સમારોહમાં ભાગ લીધો હતો.
બંને નેતાઓએ દ્વિપક્ષીય વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા પર વ્યાપક ચર્ચા કરી. આવરી લેવામાં આવેલા વિષયોમાં વેપાર અને રોકાણ, નવીનતા અને સ્ટાર્ટ-અપ્સ, ડિજિટલ જાહેર માળખાગત સુવિધાઓ અને UPI, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, આરોગ્યસંભાળ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો, કૃષિ, શિક્ષણ, પર્યટન, અવકાશ અને લોકો-થી-લોકોના આદાનપ્રદાનનો સમાવેશ થાય છે.
વાર્તાલાપ દરમિયાન, બંને પક્ષોએ તેમની દ્વિપક્ષીય વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને 'વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી' ના સ્તરે વધારવાનો નિર્ણય લીધો. તેઓ 2030 સુધીમાં 5 અબજ યુએસ ડોલરના દ્વિપક્ષીય વેપાર લક્ષ્યાંક નક્કી કરવા માટે પણ સંમત થયા અને આર્થિક અને રોકાણ સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે વેપાર સમિટનું આયોજન કરવા હાકલ કરી.
અગાઉ, વડા પ્રધાન મોદીને ઉઝબેકિસ્તાનના વિદેશી મહાનુભાવો માટે સર્વોચ્ચ સન્માન, 'ઓલી દરાજલી દો'સ્ટલિક' (ઓર્ડર ઓફ ફ્રેન્ડશીપ ઓફ ધ ફર્સ્ટ ડિગ્રી) થી નવાજવામાં આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: