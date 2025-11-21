ETV Bharat / international

PM મોદી દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે, G20 સમિટમાં સામેલ થશે-કહ્યું, આ સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે

પ્રધાનમંત્રી મોદી દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસાના આમંત્રણ પર G20 સમિટમાં હાજરી આપી રહ્યા છે.

દક્ષિણ આફ્રિકા જવા રવાના થયા PM મોદી
દક્ષિણ આફ્રિકા જવા રવાના થયા PM મોદી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 21, 2025 at 9:17 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવારે દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગમાં G20 સમિટ માટે રવાના થયા, જ્યાં તેઓ ભારત અને ગ્લોબલ સાઉથને લગતા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. દક્ષિણ આફ્રિકા દ્વારા આયોજિત આ સમિટ 21 થી 23 નવેમ્બર, 2025 દરમિયાન યોજાશે. આ સમિટની ખાસ વાત એ છે કે આફ્રિકન ખંડ પર G20 સમિટ પહેલી વાર યોજાઈ રહી છે.

દક્ષિણ આફ્રિકામાં આયોજિત G20 સમિટ

આ સમિટ ગ્લોબલ સાઉથ દ્વારા આયોજિત સતત ચોથી G20 બેઠક છે. અગાઉ, ઇન્ડોનેશિયા, ભારત અને બ્રાઝિલે આ સમિટનું આયોજન કર્યું હતું. દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલા, G20 નું પ્રમુખપદ બ્રાઝિલ (2024), ભારત (2023) અને ઇન્ડોનેશિયા (2022) દ્વારા રાખવામાં આવ્યું હતું. અહેવાલો અનુસાર, પીએમ મોદી દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસાના આમંત્રણ પર સમિટમાં હાજરી આપી રહ્યા છે.

દક્ષિણ આફ્રિકાની મુલાકાતે PM મોદી

21 થી 23 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી આ સમિટમાં હાજરી આપતા પહેલા પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આ સમિટ આફ્રિકન ખંડ પર યોજાનારી પ્રથમ G20 સમિટ, એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ રહેશે. 2016માં તેમની દ્વિપક્ષીય મુલાકાત અને 2018 અને 2023 માં બે BRICS સમિટ પછી, પીએમ મોદીની દક્ષિણ આફ્રિકાની આ ચોથી સત્તાવાર મુલાકાત હશે.

નવી પહેલો પર સંમતિ સધાઈ : વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (ER) સુધાકર દાલેલાના જણાવ્યા મુજબ, G20 એક મહત્વપૂર્ણ મંચ છે, જ્યાં છેલ્લા સત્રમાં દેશો વૈશ્વિક દક્ષિણને અસર કરતા અનેક મુદ્દાઓ પર સર્વસંમતિ ઘોષણા કરવા, પાયલોટ પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા અને નવી પહેલ કરવા સંમત થયા હતા. અમને ખૂબ જ આનંદ છે કે બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ પદ હેઠળ અને દક્ષિણ આફ્રિકા દ્વારા તેના પ્રમુખપદ માટે દર્શાવેલ ચાર વર્ટિકલ્સ હેઠળ આ ચર્ચા આગળ વધી છે. આખા વર્ષ દરમિયાન, આ ક્ષેત્રમાં વિવિધ ટ્રેક પર ઘણી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તેથી, અમને ખૂબ જ આનંદ છે કે વૈશ્વિક દક્ષિણ માટે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા અને પ્રકાશ પાડવામાં આવી રહ્યો છે.

આ વર્ષની થીમ "એકતા, સમાનતા, ટકાઉપણું"

G20 સમિટમાં મુખ્ય અર્થતંત્રનો સમાવેશ થાય છે, જે વૈશ્વિક GDP ના 85 ટકા અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના 75 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ફોરમે દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રમુખપદના થીમ "એકતા, સમાનતા, ટકાઉપણું" હેઠળ પ્રાથમિકતા ક્ષેત્રોને ઓળખ્યા છે. તેમણે નોંધ્યું કે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા લોકશાહી છે અને તેમના સહયોગના ત્રણ સ્તંભો છે, જેમાંથી એક રાજકીય સહયોગ છે. આફ્રિકન યુનિયન, જે ભારતના 2023 ના પ્રમુખપદ દરમિયાન G20 નું કાયમી સભ્ય બન્યું હતું, તે સમિટના કાર્યસૂચિને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.

