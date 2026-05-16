પીએમ મોદી નેધરલેન્ડ્સમાં ટેકનોલોજી, ઉર્જા અને વેપાર સંબંધો પર ચર્ચા કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તૈયાર

પીએમ મોદીની નેધરલેન્ડની મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે ભારત-યુરોપિયન યુનિયન ફ્રી ટ્રેડએ વેપાર અને રોકાણના લિંકેજને વેગ આપ્યો છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની નેધરલેન્ડ મુલાકાત (ANI)
By ANI

Published : May 16, 2026 at 7:39 AM IST

એમ્સ્ટરડેમ: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે નેધરલેન્ડની તેમની બે દિવસીય મુલાકાતને સેમિકન્ડક્ટર, પાણી, સ્વચ્છ ઉર્જા અને અન્ય અનેક ક્ષેત્રોમાં બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને ગાઢ બનાવવાની તક ગણાવી.

સોશિયલ મીડિયા X પર એક પોસ્ટમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તેઓ ડચ વડા પ્રધાન રોબ ઝેટ્ટેન અને રાજા વિલેમ-એલેક્ઝાન્ડર અને રાણી મેક્સિમાને મળશે. તેઓ શનિવારે દેશમાં ભારતીય સમુદાયને પણ સંબોધિત કરશે.

વડા પ્રધાન મોદીએ X પર લખ્યું, "હું એમ્સ્ટરડેમ પહોંચ્યો છું. નેધરલેન્ડની આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે ભારત-યુરોપિયન યુનિયન મુક્ત વેપાર કરારે વેપાર અને રોકાણ જોડાણોને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપ્યો છે. તે સેમિકન્ડક્ટર, પાણી, સ્વચ્છ ઉર્જા અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાની તક પૂરી પાડે છે. હું વડા પ્રધાન રોબ ઝેટ્ટેન સાથે વાતચીત કરીશ અને રાજા વિલેમ-એલેક્ઝાન્ડર અને રાણી મેક્સિમાને મળીશ. હું 16મી તારીખે સવારે એક સમુદાય કાર્યક્રમને સંબોધિત કરવા માટે પણ આતુર છું."

પીએમ મોદીના આગમન પર, રીઅર એડમિરલ લુજર બ્રુમેલર, એડજ્યુટન્ટ-જનરલ અને મહામહિમ રાજાના લશ્કરી ગૃહના વડા, ડચ વિદેશ પ્રધાન ટોમ બેરેન્ડસેન, નેધરલેન્ડ્સમાં ભારતીય રાજદૂત કુમાર તુહિન, તેમજ ડચ સરકારના અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.

પ્રધાનમંત્રીએ ભારતીય સમુદાય સાથે પણ વાતચીત કરી, જ્યાં તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને તેમણે હાથ મિલાવ્યા અને લોકો સાથે વાતચીત કરી. નેધરલેન્ડ પહોંચતા પહેલા, પીએમ મોદીએ શુક્રવારે યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે મુલાકાત કરી અને દેશ માટે ભારતના મજબૂત સમર્થનનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.

પ્રધાનમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતી જતી પ્રાદેશિક અસ્થિરતા વચ્ચે નવી દિલ્હી અબુ ધાબી સાથે ખભા મિલાવીને ઉભું છે. બેઠક દરમિયાન યુએઈના નેતૃત્વને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ યુએઈને તેમનું "બીજું ઘર" ગણાવ્યું અને અમીરાતના લોકોનો તેમના ઉષ્માભર્યા સ્વાગત બદલ આભાર માન્યો.

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "હું આ ઉષ્માભર્યા સ્વાગત માટે તમારો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું." અને જેમ તમે કહ્યું, હું મારા બીજા ઘરમાં આવ્યો છું, અને ઉમેર્યું કે તેમની મુલાકાત દરમિયાન યુએઈ એરફોર્સના વિમાનમાંથી તેમને મળેલ એસ્કોર્ટ ભારતના લોકો માટે ગર્વની વાત હતી.

વડાપ્રધાનમંત્રીએ ઉત્તર પ્રદેશમાં તાજેતરમાં થયેલી કુદરતી આફત પર સંવેદના વ્યક્ત કરવા બદલ UAEના નેતૃત્વનો પણ આભાર માન્યો અને કહ્યું કે તેઓ UAEના રાષ્ટ્રપતિને મળવા માટે વ્યક્તિગત રીતે ઉત્સુક છે. વાતચીત દરમિયાન, PM મોદીએ કહ્યું, "અમે UAE પર થયેલા હુમલાઓની સખત નિંદા કરીએ છીએ. UAEને જે રીતે નિશાન બનાવવામાં આવ્યું તે કોઈપણ રીતે અસ્વીકાર્ય છે."

UAEના નેતૃત્વ દ્વારા પરિસ્થિતિને સંભાળવાની પ્રશંસા કરતા, PM મોદીએ કહ્યું, "આ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં તમે જે સંયમ, હિંમત અને શાણપણ બતાવ્યું છે તે ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે." તેમણે UAEના નેતૃત્વ દ્વારા રાષ્ટ્રીય એકતા, સુરક્ષા અને પ્રાદેશિક અખંડિતતા જાળવવાના પ્રયાસોનું પણ સ્વાગત કર્યું. PM મોદીએ આ મુશ્કેલ સમયમાં ખાડી દેશમાં રહેતા ભારતીય સમુદાયને ટેકો આપવા બદલ UAE સરકાર અને શાહી પરિવારની પ્રશંસા કરી.

