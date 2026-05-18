વડાપ્રધાન મોદીએ સ્વીડનમાં યુરોપની ટોપની કંપનીઓને ભારતમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું

યુરોપના કેટલાક સૌથી પ્રભાવશાળી કોર્પોરેટ લીડર્સ સાથે સેશનમાં વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની અપીલ કરી હતી.

વડાપ્રધાન મોદી સાથે સ્વીડનના PM ઉલ્ફ ક્રિસ્ટરસન અને યુરોપિયન આયોગના અધ્યક્ષ ઉર્સુલા વૉન ડેર લેયેન
By ANI

Published : May 18, 2026 at 9:30 AM IST

ગોથેનબર્ગ: યુરોપના કેટલાક સૌથી પ્રભાવશાળી કોર્પોરેટ લીડર્સ સાથે સેશનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યુરોપિયન રાઉન્ડ ટેબલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી (ERT)ને સંબોધિત કરી હતી અને કંપનીઓને ભારતમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની અપીલ કરી હતી.

17 મેએ સ્વીડનના ઇન્ડસ્ટ્રિયલ હબ અને યુરોપિયન મેન્યુફેક્ચરિંગ તાકાત સિમ્બલ ગોથેનબર્ગમાં યોજાયેલા હાઇ-લેવલ રાઉન્ડ ટેબલમાં વડાપ્રધાન મોદીએ યુરોપની કેટલીક સૌથી મોટી કંપનીઓના સીનિયર એક્ઝિક્યુટિવ સામે આ વાત કરી હતી.

સ્વીડનના વડાપ્રધાન ઉલ્ફ ક્રિસ્ટરસન અને યુરોપિયન કમિશનના પ્રેસિડેન્ટ ઉર્સુલા વૉન ડેર લેયેને મળીને આ ઇવેન્ટને હોસ્ટ કરી હતી. આ તાજેતરના વર્ષોમાં ભારત અને યુરોપ વચ્ચે સૌથી મહત્ત્વની ડિપ્લોમેટિક અને બિઝનેસ મુલાકાતમાંથી એક હતી.

યુરોપિયન રાઉન્ડ ટેબલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી સેશનમાં ટેલીકોમ, ટેકનોલોજી, એનર્જી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, હેલ્થકેર અને મેન્યુફેક્ચરિંગ જેવા સેક્ટરની મોટી કંપનીઓ એક સાથ આવી હતી. વોડાફોન, એરિક્સન, નોકિયા, ઓરેન્જ,ASML, એસએપી, કેપજેમિની, શેલ, વોલ્વો ગ્રુપ, માર્સક, એરબસ, એસ્ટ્રાજેનેકા, રોશ, નેસ્લે અને યુનિલીવર જેવી કંપનીઓના પ્રતિનિધિ હાજર રહ્યા હતા.

સેશન દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ ભારત-યુરોપ વચ્ચે ઊંડા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સહયોગ માટે પાંચ સેક્ટરના ઢાંચાની રૂપરેખા જણાવી હતી અને ત્યા હાજર દરેક કંપનીને આગામી પાંચ વર્ષમાં ભારત માટે એક નવો કમિટમેન્ટ કરવા કહ્યું હતું.

તેમણે તાજેતરના ભારત-EU ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ, જેને 'મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ' ગણવામાં આવી હતી અને ગ્લોબલ બિઝનેસને ભારતને મળનારા માળખાકીય ફાયદાઓ વિશે વાત કરી હતી. ભાગીદારી માટે ઓળખાયેલા પાંચ પ્રાથમિક સેક્ટરમાં ટેલીકોમ અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, AI અને સેમીકંડક્ટર, ગ્રીન ટ્રાન્જિશન અને ક્લીન એનર્જી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મોબિલિટી, હેલ્થકેર અને લાઇફ સાયન્સ સામેલ હતા.

વડાપ્રધાને ભારત-યુરોપ વ્યાપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે અનેક સંસ્થાકીય પદ્ધતિઓનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો જેમાં વાર્ષિક ભારત-યુરોપ CEO રાઉન્ડટેબલ, પ્રાયોરિટી સેક્ટર્સમાં સહયોગ વધારવા માટે સેક્ટર-સ્પેસિફિક વર્કિગ ગ્રુપ્સ, ભારતમાં કામ કરી રહેલી કંપનીઓની મદદ કરવા અને નવી કંપનીઓને સપોર્ટ કરવા માટે એક ERT ઇન્ડિયા ડેસ્ક અથવા ઇન્ડિયા એક્શન ગ્રુપ સામેલ છે. આ સાથે જ સમય પર ડિલીવરી પાક્કી કરવા માટે ફ્લેગશિપ પ્રોજેક્ટ્સનો સરકાર સપોર્ટેડ ઇંસ્ટીટ્યૂશનલ રિવ્યૂ સામેલ છે.

ઇન્વેસ્ટર્સને સપોર્ટ કરવા માટે ભારતની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂકતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે સરકાર આ સહયોગ દ્વારા ઓળખાતા દરેક મોટા પ્રોજેક્ટને ટેકો આપશે. ગોથેનબર્ગ મીટિંગ ભારત-EU વચ્ચે અનેક મોટા વિકાસ વચ્ચે થઇ હતી જેમાં ભારત-EU ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ, એક નવી સિક્યુરિટી અને ડિફેન્સ પાર્ટનરિશ, એક મોબિલિટી એગ્રીમેન્ટ અને ભારત-EU ટ્રેડ અને ટેકનોલોજી કાઉન્સિલ દ્વારા ચાલી રહેલુ કો ઓપરેશન સામેલ છે.

ભારતની ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ પર ભાર મૂકતા વડાપ્રધાને દેશની વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી ઇકોનોમી 1.4 બિલિયન લોકોનું ઘર અને વિશ્વના ત્રીજા સૌથી મોટા સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ તરીકેની સ્થિતિ પર ઇશારો કર્યો હતો. તેમણે છેલ્લા 12 વર્ષમાં હાથ ધરવામાં આવેલા મુખ્ય સુધારાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેમાં GST લાગુ કરવી, નાદારી સુધારા, કોર્પોરેટ ટેક્સમાં ઘટાડો, ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી પ્રોત્સાહન યોજનાઓ, FDI ઉદારીકરણ અને રેગ્યુલેટરી કમ્પ્લાયન્સમાં ઘટાડો સામેલ છે.

યુરોપિયન રાઉન્ડટેબલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી (ERT)એ ફોરમ છે જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રિયલ અને ટેકનોલોજીકલ સેક્ટરની મુખ્ય યુરોપિયન મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓના આશરે 55 ચીફ એક્ઝીક્યુટિવ અને ચેરપર્સન સામેલ છે. તે યુરોપના સૌથી પ્રભાવશાળી વ્યાપારી સંગઠનોમાંનું એક માનવામાં આવે છે અને ઇકોનોમિક પોલિસી મામલે યુરોપિયન યુનિયન સંસ્થાઓ અને સભ્ય રાજ્ય સરકાર સાથે નિયમિતપણે જોડાયેલા છે.

