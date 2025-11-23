UNSCમાં સુધારા હવે વિકલ્પ નહીં રહ્યા, પરંતુ જરૂરિયાત બન્યા છે: IBSA મીટિંગમાં બોલ્યા PM મોદી
Published : November 23, 2025 at 5:20 PM IST
જોહાનિસબર્ગ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના સુધારા પર સંબોધન કર્યું હતું, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારત-બ્રાઝિલ-દક્ષિણ આફ્રિકા ત્રિપુટીએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપવો જોઈએ કે વૈશ્વિક શાસન સંસ્થાઓમાં પરિવર્તન હવે વિકલ્પ નથી, પરંતુ જરૂરિયાત છે.
IBSA ગ્રુપ દક્ષિણ-દક્ષિણ સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા, વૈશ્વિક શાસન પ્રણાલીઓમાં સુધારા માટે દબાણ કરવા અને વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો વચ્ચે સહયોગ વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
બેઠકમાં, મોદીએ ત્રણેય દેશો વચ્ચે UPI જેવા ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને CoWIN જેવા આરોગ્ય પ્લેટફોર્મ, સાયબર સુરક્ષા ફ્રેમવર્ક અને મહિલાઓની આગેવાની હેઠળની ટેક પહેલની વહેંચણી માટે 'IBSA ડિજિટલ ઇનોવેશન એલાયન્સ' સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
PM મોદીએ કહ્યું, "આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં, આપણે ગાઢ સંકલન સાથે આગળ વધવું જોઈએ. આવા ગંભીર મુદ્દા પર કોઈ બેવડા ધોરણો માટે કોઈ સ્થાન નથી." વિદેશ મંત્રાલયના સત્તાવાર પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, પીએમએ બેઠક દરમિયાન દક્ષિણ-દક્ષિણ સહયોગને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે 'IBSA ફંડ ફોર ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ એગ્રીકલ્ચર' સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.
IBSA ફંડની પ્રશંસા કરી
શિક્ષણ, આરોગ્ય, મહિલા સશક્તિકરણ અને સૌર ઉર્જા જેવા ક્ષેત્રોમાં 40 દેશોમાં પ્રોજેક્ટ્સને ટેકો આપવા માટે IBSA ફંડના કાર્યની પ્રશંસા કરતા, તેમણે દક્ષિણ-દક્ષિણ સહયોગને વધુ આગળ વધારવા માટે IBSA ફંડ ફોર ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ એગ્રીકલ્ચરનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
પ્રધાનમંત્રીએ IBSA મીટિંગને સમયસર ગણાવી કારણ કે તે આફ્રિકન ભૂમિ પર પ્રથમ G20 સમિટ સાથે સુસંગત હતી અને ગ્લોબલ સાઉથ દેશો દ્વારા સતત ચાર G20 પ્રેસિડન્સી પૂર્ણ થઈ હતી, જેમાંથી છેલ્લી ત્રણ IBSA સભ્યો દ્વારા હતી.
"IBSA ફક્ત ત્રણ દેશોનો સમૂહ નથી"
તેમણે કહ્યું કે, આના પરિણામે માનવ-કેન્દ્રિત વિકાસ, બહુપક્ષીય સુધારાઓ અને ટકાઉ વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી ઘણી મહત્વપૂર્ણ પહેલ થઈ છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, IBSA ફક્ત ત્રણ દેશોનો સમૂહ નથી, પરંતુ ત્રણ ખંડો, ત્રણ મુખ્ય લોકશાહી દેશો અને ત્રણ મુખ્ય અર્થતંત્રોને જોડતું એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ છે.
પીએમ મોદીએ IBSA નેતાઓને આવતા વર્ષે ભારતમાં યોજાનારી AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં આમંત્રણ પણ આપ્યું હતું. તેમણે સલામત, વિશ્વસનીય અને માનવ-કેન્દ્રિત AI ધોરણોના વિકાસમાં યોગદાન આપવાની જૂથની ક્ષમતા પર ભાર મૂક્યો.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, IBSA એકબીજાના વિકાસને પૂરક બનાવી શકે છે અને ટકાઉ વિકાસ માટે એક ઉદાહરણ તરીકે સેવા આપી શકે છે. તેમણે બાજરી, કુદરતી ખેતી, ગ્રીન એનર્જી, પરંપરાગત દવા અને આરોગ્ય સુરક્ષા જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ માટેની તકો પર પ્રકાશ પાડ્યો.
