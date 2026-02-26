ઈઝરાયલની સંસદમાં PM મોદીનું 'નેસેટ સ્પીકર મેડલ'થી સન્માન, કહ્યું- મિત્રતા, આદર અને ભાગીદારીનો સંદેશ લઈને આવ્યો છું
ઇઝરાયલી સંસદે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 'નેસેટ સ્પીકર મેડલ'થી સન્માનિત કર્યા. આ નેસેટ (ઇઝરાયલી સંસદ)નું સર્વોચ્ચ સન્માન છે.
Published : February 26, 2026 at 8:29 AM IST
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલમાં ઈઝરાયલના પ્રવાસે છે. બુધવારે તેમણે ઇઝરાયલની સંસદ, નેસેટને સંબોધતા કહ્યું કે- નાગરિકોની હત્યા અને આતંકવાદ માટે કોઈ વાજબીપણું હોઈ શકે નહીં. તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદનો સામનો કરવા માટે સતત અને સંકલિત વૈશ્વિક કાર્યવાહીની જરૂર છે, કારણ કે વિશ્વમાં ગમે ત્યાં આતંકવાદ શાંતિ માટે ખતરો છે. તેમણે કહ્યું કે, ભારત આ સમયે ઇઝરાયલની સાથે મજબૂત રીતે ઉભું છે. વડા પ્રધાન મોદીએ 7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ હમાસ દ્વારા કરવામાં આવેલા "બર્બર આતંકવાદી હુમલા" ની નિંદા કરી અને કહ્યું, "અમે તમારી પીડા અનુભવીએ છીએ, અમે તમારા દુઃખમાં તમારી સાથે છીએ."
PM મોદી ઈઝરાયલની સંસદમાં આવતાની સાથે જ સાંસદો પોતાની બેઠકો પરથી ઉભા થઈ ગયા અને "મોદી-મોદી" ના નારા લગાવ્યા અને તેમના ભાષણ દરમિયાન, તેઓએ વારંવાર વડા પ્રધાનના ઘણા મુદ્દાઓના સમર્થનમાં પોતાના ટેબલ થપથપાવ્યા.
Jerusalem, Israel: Israel Parliament confers " speaker of the knesset medal" upon prime minister narendra modi. this is the highest honour of the knesset.— ANI (@ANI) February 25, 2026
the medal is being conferred in recognition of pm’s exceptional contribution – through his personal leadership – to… https://t.co/3pqzbZBcdd pic.twitter.com/kO0VumyLo8
ઇઝરાયલી સંસદે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 'નેસેટ સ્પીકર મેડલ'થી સન્માનિત કર્યા. આ નેસેટ (ઇઝરાયલી સંસદ)નું સર્વોચ્ચ સન્માન છે. આ મેડલ પ્રધાનમંત્રીના વ્યક્તિગત નેતૃત્વ દ્વારા ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના વ્યૂહાત્મક સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં અસાધારણ યોગદાન બદલ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
ઈઝરાયલની સંસદને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આ પવિત્ર ગૃહ સમક્ષ ઉભા રહેવું મારા માટે એક સૌભાગ્ય અને સન્માનની વાત છે. ભારતના પ્રધાનમંત્રી તરીકે અને એક પ્રાચીન સભ્યતાના પ્રતિનિધિ તરીકે, હું બીજી પ્રાચીન સભ્યતાને સંબોધી રહ્યો છું. હું 1.4 મિલિયન ભારતીયો વતી શુભેચ્છાઓ અને મિત્રતા, આદર અને ભાગીદારીનો સંદેશ લઈને આવ્યો છું."
"અમે તમારી પીડા સમજીએ છીએ, અમે તમારા દુઃખમાં તમારી સાથે ઉભા છીએ"
PM મોદીએ આગળ કહ્યું, "મારો જન્મ તે જ દિવસે થયો હતો ત્યારે ભારતે ઔપચારિક રીતે ઈઝરાયલને માન્યતા આપી હતી, 17 સપ્ટેમ્બર, 1950 ના રોજ. 7 ઓક્ટોબરના રોજ હમાસ દ્વારા કરવામાં આવેલા બર્બર આતંકવાદી હુમલામાં પોતાનો જીવ ગુમાવનારા દરેક વ્યક્તિ અને દરેક પરિવાર પ્રત્યે હું ભારતની ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. અમે તમારી પીડા સમજીએ છીએ, અમે તમારા દુઃખમાં તમારી સાથે ઉભા છીએ. ભારત હવે અને ભવિષ્યમાં સંપૂર્ણ ખાતરી સાથે ઈઝરાયલ સાથે ઉભું છે."
#WATCH | Jerusalem, Israel: Addressing the Israeli Parliament, Prime Minister Narendra Modi says, " ...the gaza peace initiative, which was endorsed by the un security council, offers a pathway. india has expressed its firm support for the initiative. we believe that it holds the… pic.twitter.com/AKT4roiDXo— ANI (@ANI) February 25, 2026
"આતંકવાદને કોઈ પણ વસ્તુ યોગ્ય ઠેરવી શકે નહીં"
PMએ કહ્યું- "નાગરિકોની હત્યાને કોઈ પણ વસ્તુ યોગ્ય ઠેરવી શકે નહીં. આતંકવાદને કંઈ પણ યોગ્ય ઠેરવી શકે નહીં. ભારત લાંબા સમયથી આતંકવાદનું દુઃખ સહન કરી રહ્યું છે. અમને 26/11 ના મુંબઈ હુમલા અને તેમાં ઇઝરાયલી નાગરિકો સહિત નિર્દોષ લોકોના જીવ ગુમાવવાની ઘટના યાદ છે. તમારી જેમ, અમારી પણ આતંકવાદ પ્રત્યે ઝીરો-ટોલરન્સની નીતિ છે, જેમાં કોઈ બેવડા ધોરણો નથી. આતંકવાદનો હેતુ સમાજોને અસ્થિર કરવાનો, વિકાસને અવરોધવાનો અને વિશ્વાસને નષ્ટ કરવાનો છે. આતંકવાદનો સામનો કરવા માટે સતત અને સંકલિત વૈશ્વિક કાર્યવાહીની જરૂર છે, કારણ કે આતંક દરેક જગ્યાએ શાંતિ માટે ખતરો છે. તેથી જ ભારત એવા તમામ પ્રયાસોને સમર્થન આપે છે જે સ્થાયી શાંતિ અને પ્રાદેશિક સ્થિરતામાં ફાળો આપે છે."
"ભારત તમારી અને વિશ્વની સાથે સંવાદ, શાંતિ અને સ્થિરતા માટે ઉભું છે"
યુએન સુરક્ષા પરિષદ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવેલ ગાઝા શાંતિ પહેલ આગળ વધવાનો માર્ગ પ્રદાન કરે છે. ભારતે આ પહેલ માટે પોતાનો મજબૂત ટેકો વ્યક્ત કર્યો છે. PMએ કહ્યું- અમારું માનવું છે કે આ પહેલ પેલેસ્ટિનિયન મુદ્દાના ઉકેલ સહિત પ્રદેશના તમામ લોકો માટે ન્યાયી અને સ્થાયી શાંતિનું વચન ધરાવે છે. ચાલો આપણે આપણા બધા પ્રયાસોને બુદ્ધિમતા, સાહસ અને માનવતાથી પ્રેરિત કરીએ. શાંતિનો માર્ગ હંમેશા સરળ હોતો નથી, પરંતુ ભારત આ ક્ષેત્રમાં સંવાદ, શાંતિ અને સ્થિરતા માટે તમારી અને વિશ્વની સાથે ઉભું છે.
"ભારતમાં યહૂદી સમુદાય કોઈપણ ઉત્પિડન કે ભેદભાવના ભય વિના રહેતા આવ્યા છે"
PMએ કહ્યું, ભારતમાં યહૂદી સમુદાય કોઈપણ ઉત્પિડન કે ભેદભાવના ભય વિના રહેતો આવ્યો છે. તેમણે પોતાના ધર્મોનું રક્ષણ કર્યું છે અને સમાજમાં સંપૂર્ણ રીતે ભાગ લીધો છે. આ ભૂમિ સાથે ભારતનું જોડાણ લોહી અને બલિદાન સાથે પણ જોડાયેલું છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, આ ક્ષેત્રમાં 4,000 થી વધુ ભારતીય સૈનિકોએ પોતાના જીવ આપ્યા હતા.
#WATCH | Jerusalem, Israel: Addressing the Israeli Parliament, Prime Minister Narendra Modi says, " for the past few years, india has been the fastest growing major economy in the world. soon, we will be among the top three economies globally..."— ANI (@ANI) February 25, 2026
"in the last few years, india has… pic.twitter.com/bd7HPLwxQD
"ભારત વિશ્વનું સૌથી ઝડપથી વિકસતું મુખ્ય અર્થતંત્ર છે"
PM મોદીએ કહ્યું- છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, ભારત વિશ્વનું સૌથી ઝડપથી વિકસતું મુખ્ય અર્થતંત્ર રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં, અમે વૈશ્વિક સ્તરે ટોચના ત્રણ અર્થતંત્રોમાં સામેલ થઈશું. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારતે અન્ય દેશો સાથે ઘણા મહત્વપૂર્ણ વેપાર કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. અમારી ટીમો મહત્વાકાંક્ષી મુક્ત વેપાર કરાર માટે વાટાઘાટો કરવા માટે સખત મહેનત કરી રહી છે.
"ભારત અને ઇઝરાયલમાં તહેવારો પણ સમાન છે"
પીએમ મોદીએ કહ્યું, ભારત અને ઇઝરાયલમાં તહેવારો પણ સમાન છે. હનુક્કાહ ઇઝરાયલમાં ઉજવવામાં આવે છે, તો દિવાળી ભારતમાં ઉજવવામાં આવે છે. ભારતમાં ટૂંક સમયમાં હોળી આવી રહી છે. આ જ સમયે ઇઝરાયલમાં પુરીમનું પર્વ ઉજવવામાં આવશે. ભારત અને ઇઝરાયલ બંને પ્રાચીન સભ્યતાઓ છે. તેમની પરંપરાઓ અને રિવાજો દર્શાવે છે કે તેમની વચ્ચે બહુ ફરક નથી. ભારતમાં "વસુધૈવ કુટુમ્બકમ" નો સિદ્ધાંત છે, જ્યારે ઇઝરાયલ પણ સમાન ભાવનાથી કાર્ય કરે છે. બંને સમાજ કરુણા અને સહાનુભૂતિથી કાર્ય કરે છે. ગયા અઠવાડિયે, અમે વિશ્વની સૌથી મોટી અને સૌથી લોકશાહી AI ઇમ્પેક્ટ સમિટનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં 100 થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓ હતા. અમારી મહત્વાકાંક્ષી ભાવના સ્વાભાવિક રીતે ઇઝરાયલના નવીનતા ઇકોસિસ્ટમ સાથે પડઘો પાડે છે. મને ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી, સેમિકન્ડક્ટર અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં ઘણી સમાનતાઓ દેખાય છે. અમે અમારા ડિજિટલ જાહેર માળખાનો ઉપયોગ કરીને સરહદ પાર નાણાકીય સંબંધો સ્થાપિત કરવા માટે ઇઝરાયલ સાથે પણ કામ કરી રહ્યા છીએ. મને કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇઝરાયલમાં આયુર્વેદમાં પણ રસ વધી રહ્યો છે. હું વધુ યુવા ઇઝરાયલીઓને ભારતની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપું છું.
#WATCH | Jerusalem, Israel: Addressing the Israeli Parliament, Prime Minister Narendra Modi says, " ...india's connection to this land is also written in blood and sacrifice. during the first world war, more than 4,000 indian soldiers laid down their lives in this region..."… pic.twitter.com/TQSiB7MsCK— ANI (@ANI) February 25, 2026
"ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચેની મિત્રતા અનિશ્ચિત વિશ્વમાં શક્તિનો સ્ત્રોત છે"
પીએમ મોદીએ આગળ કહ્યું, ઇઝરાયલમાં, ટિક્કુન ઓલમનો સિદ્ધાંત વિશ્વને સ્વસ્થ કરવાની વાત કરે છે. ભારતમાં, વસુધૈવ કુટુમ્બકમ આમ વાતની પુષ્ટિ કરે છે કે વિશ્વ એક પરિવાર છે. બંને વિચારો સરહદથી આગળ જવાબદારીનો વિસ્તાર કરે છે. તે સમાજોને કરુણા અને નૈતિક સાહસ સાથે કાર્ય કરવા માટે આહ્વાન કરે છે... તમે મીણબત્તીઓના પ્રકાશથી હનુક્કાહની ઉજવણી કરો છો. તે જ સમયે, અમે દીવાના નરમ પ્રકાશ સાથે, પ્રકાશનો તહેવાર દિવાળીની ઉજવણી કરીએ છીએ. ટૂંક સમયમાં, ભારત રંગ અને આનંદથી ભરેલો તહેવાર હોળીની ઉજવણી કરશે, અને તે જ સમયે, ઇઝરાયલ પણ ઉત્સાહ અને આનંદ સાથે પુરીમની ઉજવણી કરશે. આવો આપણે ખાતરી કરીએ કે ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચેની મિત્રતા અનિશ્ચિત વિશ્વમાં શક્તિનો સ્ત્રોત બની રહે.
