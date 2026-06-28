સેશેલ્સમાં PMને મળ્યું સર્વોચ્ચ સન્માન, મોદીએ કહ્યું- અમારું વિઝન હિંદ મહાસાગરને તકોનો મહાસાગર બનાવવાનું છે
વડાપ્રધાન મોદીએ પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો પછી સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ પેટ્રિક હર્મિની સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા કહ્યું કે, "અમારું વિઝન હિંદ મહાસાગરને તકોનો મહાસાગર બનાવવાનું છે."
Published : June 28, 2026 at 3:28 PM IST
સેશેલ્સ: રવિવારે સેશેલ્સ દ્વારા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 'ગાર્ડિયન ઓફ ધ બ્લુ હોરાઇઝન' એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા હતા, જે પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને ટકાઉ વિકાસમાં નેતૃત્વ માટે દેશનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર છે.
આ એવોર્ડ પીએમ મોદીના ટકાઉ વિકાસ અને તેમના ગ્રીન વિઝન માટે લાંબા સમયના ચાલતાના સન્માનમાં છે.
જળવાયુ પરિવર્તન સામેની લડતમાં ટકાઉ વિકાસ અને ગ્રીન ગ્રોથના ક્ષેત્રમાં પીએમ મોદીના કાર્યોના સન્માનમાં વૈશ્વિક સન્માનોની શ્રેણીમાં આ વધુ એક સન્માન છે. ગયા મહિને જ, મે 2026 માં, ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન (FAO) એ તેમને ખાદ્ય સુરક્ષાને મજબૂત કરવા, કૃષિમાં પરિવર્તન લાવવા અને ટકાઉ ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ એગ્રીકોલા મેડલથી નવાજ્યા હતા.
અગાઉ, 2018 માં, તેમને ટકાઉ આર્થિક વિકાસ, વૈશ્વિક સહયોગ અને સમાવિષ્ટ વિકાસને આગળ વધારવા માટે સિઓલ શાંતિ પુરસ્કાર મળ્યો હતો. 2018 માં, સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ તેમને પ્રતિષ્ઠિત ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધ અર્થ એવોર્ડથી નવાજ્યા હતા.
Grateful to the people and Government of Seychelles as well as President Herminie for conferring upon me the ‘Guardian of the Blue Horizon.’— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026
I humbly accept this honour and dedicate it to all those countries that are fighting the challenge of climate change and consider… pic.twitter.com/iI4c7BjnFq
સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિએ પીએમ મોદીને આ એવોર્ડ એનાયત કર્યો.
વડાપ્રધાન મોદીએ પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો પછી સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ પેટ્રિક હર્મિની સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા કહ્યું કે, "અમારું વિઝન હિંદ મહાસાગરને તકોનો મહાસાગર બનાવવાનું છે."
મોદીએ એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો કે ભારત અને સેશેલ્સ બંને દેશો વચ્ચે કનેક્ટિવિટી વધારવા અને નવી ઔદ્યોગિક તકો શોધવામાં સહયોગ ચાલુ રાખશે.
PMએ કહ્યું કે, "મારી મુલાકાત ખરેખર ઐતિહાસિક સમયે થઈ રહી છે, કારણ કે સેશેલ્સ તેની સ્વતંત્રતાના 50 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યું છે, અને આપણે ભારત અને સેશેલ્સ વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. આ 50 વર્ષની સફર દરમિયાન, આપણે મિત્રતાને વિશ્વાસમાં, વિશ્વાસને સહયોગમાં અને સહયોગને જન કલ્યાણમાં પરિવર્તિત કર્યો છે."
પીએમ મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હિંદ મહાસાગર બંને દેશો માટે એક સહિયારું ઘર છે અને ભાર મૂક્યો હતો કે તેની સુરક્ષા, ટકાઉપણું અને સમૃદ્ધિ બંને રાષ્ટ્રોની "સહિયારી જવાબદારી" છે.
VIDEO | “I dedicate 'Guardian of the Blue Horizon' award to nations combating climate change challenges”, says PM Modi (@narendramodi) during joint press conference with Seychelles President Patrick Herminie.— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos -… https://t.co/JFFI91UpHB pic.twitter.com/T9oB6pbBIm
તેમણે કહ્યું કે, "સદીઓથી, હિંદ મહાસાગર ભારત અને સેશેલ્સ વચ્ચેના સંબંધોને પોષે છે. તેના મોજાઓએ સતત આપણા વેપાર, સંસ્કૃતિ અને લોકો વચ્ચેના ઊંડા સંબંધોને ટકાવી રાખ્યા છે. અમે માનીએ છીએ કે હિંદ મહાસાગર આપણું સહિયારું ઘર છે, તેની સુરક્ષા, ટકાઉપણું અને સમૃદ્ધિ આપણી સહિયારી જવાબદારી છે. આ આપણા મહાસાગર વિઝનનો મુખ્ય ભાગ છે."
પીએમ મોદી સાથેના પ્રેસ સ્ટેટમેન્ટ દરમિયાન પોતાના ભાષણમાં રાષ્ટ્રપતિ હર્મિનીએ કહ્યું કે, બંને દેશો સ્થિર, સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્ર માટે સામૂહિક દ્રષ્ટિકોણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
તેમણે કહ્યું કે, "આજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકો પૂર્ણ કરવાનો મને ગર્વ છે. અમારી ચર્ચાઓ વ્યાપક અને ભવિષ્યલક્ષી હતી જે સેશેલ્સ અને ભારતને એક કરે છે તે મિત્રતા અને પરસ્પર વિશ્વાસના ઊંડા બંધનોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. રાજદ્વારી સંબંધોની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરતી વખતે, અમારા બંને દેશોએ સામાન્ય ભૂગોળ, ઇતિહાસ અને સ્થિર, સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્ર માટે સામૂહિક દ્રષ્ટિકોણમાં મૂળ ધરાવતી ભાગીદારી માટે ફરીથી પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે."
VIDEO | “We believe Indian Ocean is our shared home, its security, sustainability and prosperity are our shared responsibility”, says PM Modi (@narendramodi) during joint press conference with Seychelles President Patrick Herminie.— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on… pic.twitter.com/ef8Gizkb0A
તેમણે કહ્યું કે, "અમારી વાતચીતનું કેન્દ્રબિંદુ આ વર્ષની શરૂઆતમાં સેશેલ્સ દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા ઉન્નત જોડાણો દ્વારા ટકાઉપણું, આર્થિક વિકાસ અને સુરક્ષા માટેના સંયુક્ત દ્રષ્ટિકોણનો અમલ હતો. આ માળખું તમામ ક્ષેત્રોમાં સહકાર માટે વ્યૂહાત્મક દિશા પ્રદાન કરે છે. આ દ્રષ્ટિકોણને બંને દેશોના લોકોને લાભ થાય તેવા મૂર્ત પરિણામોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં ભારતના અડગ સમર્થન માટે હું ઊંડી પ્રશંસા વ્યક્ત કરું છું."
આ પહેલાં, પીએમ મોદી અને સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિએ પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો કરી હતી.
ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળમાં વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલ અને વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીનો સમાવેશ થતો હતો.
સેશેલ્સના પ્રતિનિધિમંડળમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ સેબેસ્ટિયન પિલ્લે, મુખ્ય મંત્રી અને મત્સ્યઉદ્યોગ, કૃષિ અને બ્લ્યૂ ઈકોનોમી મંત્રી વોલેસ કોસગ્રો અને વિદેશ અને ડાયસ્પોરા મંત્રી બેરી ફૌરનો સમાવેશ થતો હતો.
પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ હર્મિનીએ એકબીજા સાથે દ્વિપક્ષીય સ્તરની વાટાઘાટો પણ કરી.
પીએમ મોદી સેશેલ્સની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે છે. તેઓ સેશેલ્સની રાષ્ટ્રીય સભાને સંબોધિત કરશે અને ભારતીય સમુદાય સાથે પણ વાતચીત કરશે.
અગાઉ, પહેલા દિવસે, પીએમ મોદીને સ્ટેટ હાઉસ ખાતે ઔપચારિક ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું.