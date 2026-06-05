પીએમ મોદી સારા મિત્ર; ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ થશે: ટ્રમ્પ
બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલી વેપાર વાટાઘાટો અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત ઘણા વર્ષોથી અમેરિકાની નીતિઓનો લાભ લઈ રહ્યું છે.
By PTI
Published : June 5, 2026 at 7:03 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એક સારા મિત્ર છે અને તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વેપાર કરાર થશે.
ગુરુવારે ઓવલ ઓફિસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે એક કરાર પર પહોંચીશું કારણ કે મને તમારા વડા પ્રધાન ખૂબ ગમે છે. તેઓ મારા સારા મિત્ર છે. અમે ખૂબ સારી રીતે મળીએ છીએ, અને અમે એક કરાર પર પહોંચીશું."
બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલી વેપાર કરાર વાટાઘાટો વિશેના પ્રશ્નના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારતને વર્ષોથી યુએસ નીતિઓનો ફાયદો થયો છે અને તેમણે વધુ પડતા ટેરિફ લાદ્યા છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેઓએ અમારી કંપનીઓ પર ખૂબ ઊંચા ટેરિફ લાદ્યા છે, અને અમે તેમના પર કંઈ લાદ્યું નથી." આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, એક યુએસ પ્રતિનિધિમંડળ ભારતમાં હતું અને ગુરુવારે વચગાળાના દ્વિપક્ષીય કરાર પર ચાર દિવસની વાટાઘાટો પૂર્ણ કરી.
ભારતના વાણિજ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે વેપાર વાટાઘાટો સહકાર અને વ્યવહારિકતાની ભાવનાથી ભરેલી હતી, બંને પક્ષોએ દ્વિપક્ષીય વેપાર અને આર્થિક સંબંધોને મજબૂત બનાવતા પરસ્પર લાભદાયી કરાર સુધી પહોંચવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને ફરીથી પુષ્ટિ આપી હતી.
ટ્રમ્પે હાર્લી-ડેવિડસન મોટરસાયકલોના મુદ્દાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે ઊંચા ટેરિફને કારણે પ્રખ્યાત અમેરિકન કંપની માટે ભારતમાં તેના ટુ-વ્હીલર વેચવાનું મુશ્કેલ બન્યું હતું.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "પહેલાં, તેઓ હાર્લી-ડેવિડસનને તેની મોટરસાયકલ વેચવા દેતા નહોતા. તેઓએ 200 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો, તેથી હાર્લી-ડેવિડસનને બ્લોક કરવામાં આવ્યું હતું. આખરે, તેમને ભારત જવું પડ્યું અને તેમનો પ્લાન્ટ સ્થાપવો પડ્યો, જે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે, પરંતુ આવું થાય છે. આ મારા આવ્યા પહેલા હતું."
યુએસ ટેરિફ નીતિઓ સાથે સરખામણી કરતા, તેમણે કહ્યું કે ભારતીય મોટરસાયકલ બ્રાન્ડ્સને યુએસ બજારમાં આવા કોઈ અવરોધોનો સામનો કરવો પડતો નથી.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેઓએ અહીં પણ મોટરસાયકલ વેચી. શું તમે જાણો છો કે અમે તેમના પર કેટલો ટેરિફ લાદ્યો હતો? કંઈ નહીં. અને હવે પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે વિપરીત છે. અમે ભારત સાથે વેપાર કરીને ઘણા પૈસા કમાઈ રહ્યા છીએ."
7 ફેબ્રુઆરીના રોજ ટ્રમ્પ અને મોદી વચ્ચે ફોન પર થયેલી વાતચીત બાદ, ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) ના પ્રથમ તબક્કા અથવા વચગાળાના વેપાર કરારની રૂપરેખા આપતું સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડ્યું.
તે માળખા મુજબ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ભારત પરના ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવા સંમત થયું. તેણે રશિયન તેલ ખરીદવાના બદલામાં ભારતીય માલ પરના 25 ટકા ટેરિફ દૂર કર્યા, અને બાકીના 25 ટકા કરાર હેઠળ ઘટાડીને 18 ટકા કરવાના હતા.
જોકે, 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના વ્યાપક પારસ્પરિક ટેરિફ સામે ચુકાદો આપ્યો; આ ટેરિફ 1977ના ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) હેઠળ લાદવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારબાદ, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ 24 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થતા 150 દિવસ માટે બધા દેશો પર 10 ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરી. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ અને ત્યારબાદના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત અને યુએસ આ વેપાર કરાર પર ફરીથી વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે.