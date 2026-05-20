PM મોદીએ મેલોનીને ગિફ્ટ કરી મેલોડી, ઇટાલીના વડાપ્રધાને શેર કર્યો વીડિયો
ઇટાલીના પ્રવાસમાં PM મોદીએ જ્યોર્જિયા મેલોનીને 'મેલોડી' ટોફી ગિફ્ટ કરી હતી.
Published : May 20, 2026 at 1:43 PM IST
રોમ (ઇટાલી): વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇટાલીના પ્રવાસ દરમિયાન ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીને ખાસ ભેટ આપી હતી. મેલોનીએ X પર તેનો વીડિયો પણ શેર કર્યો છે. આ વીડિયોમાં PM મોદી, મેલોનીને ભારતમાં જાણીતી મેલોડી ટોફીનું પેકેટ ગિફ્ટ આપતા જોવા મળી રહ્યા છે.પેકેટ લીધા પછી મેલોનીએ કહ્યું- PM મોદી મારા માટે ગિફ્ટ લઇને આવ્યા છે, જેના જવાબમાં વડાપ્રધાન મોદી કહે છે, મેલોડી. આ સાથે જ મેલોની અને PM મોદી બન્ને હસી પડે છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે મેલોડી ટોફી પારલેની પ્રોડક્ટ છે અને આ ભારતમાં ખૂબ લોકપ્રિય છે. ખાસ કરીને બાળકો આ ટ્રોફી ખૂબ પસંદ કરે છે અને તે ઘણીવાર તેમના જન્મદિવસની પાર્ટીઓનો મુખ્ય ભાગ હોય છે.
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
ઇટાલીના પ્રવાસે પહોંચ્યા PM મોદી
PM મોદી પાંચ દેશના પ્રવાસના ભાગ રૂપે ઇટાલી પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. બંને નેતાઓ વચ્ચેની મુલાકાત હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ચર્ચામાં છે. રોમ પહોંચ્યા બાદ PM મોદી અને જ્યોર્જિયા મેલોનીએ સાથે ડિનર કર્યું હતું અને તે બાદ બન્ને નેતાઓએ રોમના જાણઈતા કોલોસિયમનો પ્રવાસ પણ કર્યો હતો.
દ્વિપક્ષીય વાતચીત પહેલા, ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સન્માનમાં ડિનરનું આયોજન કર્યું હતું. સાથે જ તેમણે ઐતિહાસિક કોલોસિયમની મુલાકાત પણ લીધી હતી. બન્ને નેતાઓ વચ્ચે ઔપચારિક વાતચીતનો હેતુ ભારત-ઇટાલી સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. વડાપ્રધાન મોદી 15થી 20 મે સુધી પાંચ દેશના પોતાના પ્રવાસના અંતિમ તબક્કામાં મંગળવારે ઇટાલી પહોંચ્યા હતા. આ પહેલા તે સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE), નેધરલેન્ડ, સ્વીડન અને નોર્વેના પ્રવાસે હતા.
