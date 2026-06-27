ETV Bharat / international

દુનિયાના સૌથી વૃદ્ધ કાચબા 'જોનાથન'ને મળ્યા PM મોદી, 'ભોજન' કરાવ્યું

અલ્ડાબ્રા જાયન્ટ કાચબા સૌથી જૂના જીવંત ભૂ-પ્રાણીઓમાંના એક છે

અલ્ડાબ્રા જાયન્ટ કાચબા સૌથી જૂના જીવંત ભૂ-પ્રાણીઓમાંના એક છે
અલ્ડાબ્રા જાયન્ટ કાચબા સૌથી જૂના જીવંત ભૂ-પ્રાણીઓમાંના એક છે ((@narendramodi X/ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે સેશેલ્સ નેશનલ બોટાનિકલ ગાર્ડનની મુલાકાત દરમિયાન વિશ્વના સૌથી પ્રાચીન જીવિત સ્થલચર પ્રાણીઓમાં સામેલ અલ્ડાબ્રા જાયન્ટ કાચબાઓને મળ્યા અને તેમને 'ભોજન' કરાવ્યું.

આ પ્રસંગે સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ પેટ્રિક હર્મિની પણ વડાપ્રધાન મોદી સાથે હતા. બંને બગીચામાં સાથે ફરતા અને વાતચીત કરતા જોવા મળ્યા. સેશેલ્સ તેના વિશાળ કાચબાઓ તેમજ સમૃદ્ધ કુદરતી જૈવ વૈવિધ્ય માટે વિશ્વભરમાં જાણીતું છે, જ્યાં વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ જોવા મળે છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ X પર કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. પેટ્રિક હર્મિની સાથે સેશેલ્સ નેશનલ બોટાનિકલ ગાર્ડનમાં આવેલા જાયન્ટ ટોર્ટોઇઝ એન્ક્લોઝરની મુલાકાત લીધી. સેશેલ્સના મૂળ નિવાસી અલ્ડાબ્રા જાયન્ટ કાચબા પૃથ્વી પરની સૌથી મોટી અને સૌથી લાંબું આયુષ્ય ધરાવતી પ્રજાતિઓમાંના એક છે. તેમાંના કેટલાકે બે સદીથી પણ વધુ ઇતિહાસનો સાક્ષી બનવાનો અનોખો અનુભવ કર્યો છે."

વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે, અલ્ડાબ્રા જાયન્ટ કાચબાઓ ભારત અને સેશેલ્સ વચ્ચેની વિશેષ મિત્રતાનું પણ પ્રતીક છે. તેમણે કહ્યું, "વર્ષ 2014માં આવા બે કાચબા કોલકાતાના અલીપુર પ્રાણી સંગ્રહાલયને ભેટ સ્વરૂપે આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ થોડાં વર્ષો પછી સેશેલ્સે હૈદરાબાદ ઝૂને પણ કેટલાક જાયન્ટ કાચબાઓ ભેટમાં આપ્યા હતા."

આજે વહેલી સવારે કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં ખોટી રીતે જણાવાયું હતું કે વડાપ્રધાન મોદી વિશ્વના સૌથી વૃદ્ધ જીવિત સ્થલચર પ્રાણી ગણાતા 194 વર્ષીય કાચબા 'જોનાથન'ને મળ્યા હતા.

પરંતુ ગિનેસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સના તાજેતરના અહેવાલ અનુસાર, જોનાથન દક્ષિણ એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં આવેલા દૂરવર્તી જ્વાળામુખી દ્વીપ સેન્ટ હેલેનામાં રહે છે. તેથી વડાપ્રધાન મોદીની મુલાકાત દરમિયાન જોનાથન હાજર હોવાનો દાવો ખોટો હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે.

તાજેતરમાં આ કાચબાને ગિનેસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સના પ્રતિષ્ઠિત 'ICON' એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો.

ગિનેસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સે પોતાના તાજેતરના અપડેટમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમને જોનાથનની ચોક્કસ ઉંમર વિશે માહિતી નથી, પરંતુ દક્ષિણ એટલાન્ટિક મહાસાગરના સેન્ટ હેલેના દ્વીપ પર સ્થાનિક લોકો તેને પ્રેમથી 'જોનો' કહે છે. તેનો જન્મ અંદાજે વર્ષ 1832માં થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે, એટલે કે વર્ષ 2026 સુધીમાં તેની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 194 વર્ષ છે. હકીકતમાં, અમારું માનવું છે કે તે કદાચ 200 વર્ષથી પણ વધુ ઉંમરનો હોઈ શકે. હાલમાં તે વિશ્વનું સૌથી વૃદ્ધ જીવિત સ્થલચર પ્રાણી તેમજ સૌથી વૃદ્ધ કાચબો છે. તેથી જ અમે તેને સત્તાવાર રીતે ગિનેસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સનો 'ICON' જાહેર કર્યો છે."

આજે વહેલી સવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સેશેલ્સ પહોંચ્યા હતા. તેઓ સેશેલ્સના ગોલ્ડન જુબિલી નેશનલ ડે (સુવર્ણ જયંતિ રાષ્ટ્રીય દિવસ)ની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપવા ગયા છે. આ અવસર ભારત અને સેશેલ્સ વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાની ઉજવણીનું પણ પ્રતીક છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PM MODI FEEDS GIANT TORTOISES
ALDABRA GIANT TORTOISES
SEYCHELLES PRESIDENT HERMINIE
PM MODI IN SEYCHELLES
PM MODI FEEDS JONATHAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.