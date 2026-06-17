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G7 સમિટ દરમિયાન PM મોદી અને ટ્રમ્પ પશ્ચિમ એશિયા સંકટ, એનર્જી પાર્ટનરશિપ અને ટ્રેડ ડિલ પર ચર્ચા કરશે: સૂત્રો

વડાપ્રધાન મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે આજે દ્વિપક્ષીય બેઠકની આતુરતાથી રાહ જોવાઇ રહી છે.

વડાપ્રધાન મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
વડાપ્રધાન મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ANI)
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By ANI

Published : June 17, 2026 at 7:26 AM IST

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એવિયન: ફ્રાન્સમાં G7 સમિટ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, અમેરિકાથી ઊર્જા આયાત અને પ્રસ્તાવિત દ્વિપક્ષીય વેપાર સમજૂતિ પર ચર્ચા કરી શકે છે.

વડાપ્રધાન મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે આજે દ્વિપક્ષીય બેઠકની આતુરતાથી રાહ જોવાઇ રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બન્ને દેશ લાંબા સમયની ઊર્જા પાર્ટનરશિપ બનાવવા માટે ઉત્સુક છે. પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે ગ્લોબલ સપ્લાય ચેનમાં વિલંબ અંગે ચિંતા વચ્ચે ઊર્જા ક્ષેત્રમાં સહયોગ મજબૂત કરવા માટે ચર્ચાઓ થવાની અપેક્ષા છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડિલ પોતાના અંતિમ તબક્કામાં છે. વાતચીત સતત આગળ વધી રહી છે અને આગામી અઠવાડિયામાં અંતિમ એગ્રીમેન્ટ પર કામ પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે. એક વર્ષની વાતચીત બાદ ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં બન્ને દેશો એક વચગાળાના ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ પર પહોંચ્યા હતા. વ્હાઇટ હાઉસે પુષ્ટિ કરી છે કે આ બેઠક મુખ્યત્વે પ્રસ્તાવિત ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટને આગળ વધારવા પર વધારે ફોકસ કરશે.

આ બેઠક મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે કારણ કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં અસ્થિરતા, ગ્લોબલ એનર્જી માર્કેટ અને દરિયાઇ વેપારને અસર કરી રહી છે. આ સાંકડો દરિયાઇ માર્ગ વિશ્વના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ શિપિંગ માર્ગોમાંનો એક છે, જે વૈશ્વિક તેલ અને ગેસ પુરવઠાના મોટાભાગનું સંચાલન કરે છે.

અગાઉ મંગળવારે, PM મોદીએ 52મા G7 સમિટમાં નવી પાર્ટનરશિપ બનાવવી અને આંતરરાષ્ટ્રીય એકતાનું પુનર્નિર્માણ વિષય પર આઉટરીચ સેશનરને સંબોધિત કરતી વખતે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા દરિયાઈ વેપારમાં વિક્ષેપોની અસર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સહિત G7 નેતાઓને સંબોધતા, PM મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ પ્રયાસોમાં થયેલી પ્રગતિનું સ્વાગત કર્યું હતું પરંતુ તાજેતરના સંઘર્ષના માનવતાવાદી અને આર્થિક પરિણામો પર પણ ભાર મૂક્યો હતો. PM મોદીએ કહ્યુ કે, અમે પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ પ્રયાસોમાં થયેલી પ્રગતિનું સ્વાગત કરીએ છીએ.

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "આ સંઘર્ષથી આ ક્ષેત્રમાં અમારા મિત્ર દેશોમાં જાનમાલનું નુકસાન થયું છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા દરિયાઈ વેપારમાં વિક્ષેપથી વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર અસર પડી છે. ઘણા ભારતીય નાગરિકોએ પણ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે." તેમણે ભાર મૂક્યો કે વૈશ્વિક સંઘર્ષોનો કાયમી ઉકેલ ફક્ત વાતચીત, રાજદ્વારી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ દ્વારા જ મળી શકે છે.

PM મોદીએ વૈશ્વિક દરિયાઈ વેપારમાં સામેલ ખલાસીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું, "દરિયાઈ વેપાર દ્વારા વિશ્વભરના દેશોને જોડતા ખલાસીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાની આપણી જવાબદારી છે. આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે દરિયાઈ માર્ગો સલામત રહે અને ખલાસીઓ ભય વિના તેમનું કાર્ય કરી શકે."

પીએમ મોદીની ટિપ્પણી ઓમાનના અખાતમાં તાજેતરમાં થયેલા દરિયાઈ અકસ્માત પછી આવી છે. આ અકસ્માતમાં ત્રણ ભારતીય નાગરિકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા. અમેરિકન સેનાએ પલાઉ-ધ્વજવાળા તેલ ટેન્કર પર હુમલો કર્યો હતો. ટેન્કરમાં ઘણા દેશોના ક્રૂ મેમ્બર હતા.

ટેન્કર પર ઈરાની તેલ વહન કરતી વખતે નાકાબંધીનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ હતો. વડાપ્રધાને કહ્યું કે, ભારત દરિયાઈ માર્ગોને સુરક્ષિત કરવા અને નવા વૈશ્વિક પડકારોનો સામનો કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારો સાથે કામ કરવા તૈયાર છે. ભારત G7 સમિટમાં પાર્ટનર દેશ તરીકે હાજરી આપી રહ્યું છે, જે આઉટરીચ પ્રક્રિયામાં તેની 13મી ભાગીદારી છે.

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