પીએમ મોદીને ઇન્ડોનેશિયાના સર્વોચ્ચ સન્માન 'બિન્ટાંગ આદિપૂર્ણા'થી નવાજવામાં આવ્યા
ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટો સાથે વાતચીત માટે પહોંચ્યા ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
Published : July 7, 2026 at 11:59 AM IST
નવી દિલ્હી: ઇન્ડોનેશિયાએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમનું સર્વોચ્ચ સન્માન, 'બિન્ટાંગ આદિપૂર્ણા ઓફ ધ રિપબ્લિક ઓફ ઇન્ડોનેશિયા' મેડલ ઓફ ઓનર એનાયત કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી ત્રણ દેશોના પ્રવાસના ભાગ રૂપે ઇન્ડોનેશિયા પહોંચ્યા હતા.
'બિન્ટાંગ આદિપૂર્ણા ઓફ ધ રિપબ્લિક ઓફ ઇન્ડોનેશિયા' મેડલ ઓફ ઓનર એ ઇન્ડોનેશિયા પ્રજાસત્તાકનું સર્વોચ્ચ સન્માન છે. આ એવોર્ડ ઇન્ડોનેશિયાની એકતા, સાતત્ય અને સમૃદ્ધિ માટે અસાધારણ સેવા આપનાર વ્યક્તિઓને આપવામાં આવે છે.
અગાઉ, ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટો સાથે વાતચીત માટે પહોંચ્યા ત્યારે વડા પ્રધાન મોદીનું ભવ્ય ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
Towards a stronger India-Indonesia ties!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 7, 2026
PM @narendramodi held official talks with President @prabowo at Istana Merdeka, Jakarta.
The leaders reviewed the full spectrum of India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership encompassing trade & investment, defence & security,… pic.twitter.com/LXYJqnP0Nk
મોદી સોમવારે તેમના ત્રણ દેશોના પ્રવાસના પ્રથમ તબક્કા માટે ઇન્ડોનેશિયા પહોંચ્યા હતા. આ મુલાકાતનો હેતુ ભારતની 'એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસી', 'સાગર વિઝન' અને મુક્ત, ખુલ્લા અને સમાવિષ્ટ ઇન્ડો-પેસિફિક પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.
મોદીએ X પર પોસ્ટ કર્યું, "ઇસ્તાના મેર્ડેકામાં ઉષ્માભર્યા સ્વાગત બદલ આભાર!"
વધુમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જકાર્તાના મેર્ડેકા પેલેસમાં રાષ્ટ્રપતિ સુબિયાન્ટો સાથેની મુલાકાત દરમિયાન મહેમાન પુસ્તક પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે આ મુલાકાત ભારત-ઇન્ડોનેશિયા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને આગળ વધારવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
Thank you for the warm welcome at the Istana Merdeka! @prabowo pic.twitter.com/U6uLbk7aCr— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2026
"જકાર્તાના રાષ્ટ્રપતિ મહેલ, ઇસ્તાના મેર્ડેકામાં વડા પ્રધાન @narendramodiનું ભવ્ય ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું," જયસ્વાલે X પરની એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું.
પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ મુલાકાત ભારત-ઇન્ડોનેશિયા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને આગળ વધારવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. તે પ્રાથમિકતા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ માટે નવા માર્ગો ખોલશે અને બંને દેશોને બાંધતા ઊંડા વિશ્વાસ, સહિયારા મૂલ્યો અને સ્થાયી મિત્રતાને વધુ મજબૂત બનાવશે."
પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં ઉન્નતિ પછી આ તેમની પ્રથમ દ્વિપક્ષીય મુલાકાત હશે. આ મુલાકાત જાન્યુઆરી 2025 માં રાષ્ટ્રપતિ સુબિયાન્ટોની ભારત યાત્રા પછી છે, જ્યાં તેઓ મુખ્ય અતિથિ તરીકે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી.
નવી દિલ્હીથી રવાના થતાં પહેલાં, મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડોનેશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડની તેમની મુલાકાતો ભારતની 'એક્ટ ઇસ્ટ પોલિસી', 'મહાસાગર' વિઝન અને "મુક્ત અને ખુલ્લા ઇન્ડો-પેસિફિક માટેના અમારા વિઝન" ને વધુ મજબૂત બનાવશે. 'મહાસાગર' - 'પ્રદેશોમાં સુરક્ષા માટે પરસ્પર અને સર્વાંગી પ્રગતિ' માટેનો અર્થ - સમગ્ર ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા અને વિકાસ માટે ભારતના વિઝનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.