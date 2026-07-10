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મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પરથી PM મોદીની મોટી જાહેરાત, ભારતમાં રમાશે 'બિગ બેશ લીગ'ની શરૂઆતની મેચ

મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર સ્ટીવ વો પણ હાજર રહ્યા હતા અને તેમણે યુવા ક્રિકેટરોને ઓટોગ્રાફ પણ આપ્યા હતા.

મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાંથી પીએમ મોદીએ મોટી જાહેરાત કરી હતી.
મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાંથી પીએમ મોદીએ મોટી જાહેરાત કરી હતી. (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 11:01 AM IST

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મેલબોર્ન: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે. શુક્રવારે તે ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થની અલ્બાનીઝ સાથે મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (MCG) પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે કેટલીક મોટી જાહેરાત કરી હતી.

મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં વડાપ્રધાન મોદીએ બન્ને દેશ વચ્ચે રમતને ભાર મુકવાની જાહેરાત કરી હતી. PM મોદીએ જણાવ્યું કે ડિસેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની જાણીતી ટી-20 લીગ બિગ બેશ લીગનું આયોજન ભારતના દક્ષિણ રાજ્ય તમિલનાડુના પાટનગર ચેન્નાઇમાં કરવામાં આવશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આવું પ્રથમ વખત થશે જ્યારે કોઇ વિદેશી રમત સ્પર્ધાનું આયોજન ભારતની ધરતી પર થશે. આ લીગ ભારતમાં યોજાનારા અઠવાડિયાના જી-ડે નમસ્તે સમારંભનું મુખ્ય આકર્ષણ બનશે જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની સંસ્કૃતિ, બિઝનેસ અને રમત ગતિવિધિઓના સંબંધ રાખનારા કાર્યક્રમોની ઝલક દેખાશે.

PM મોદીએ કરી કેટલીક જાહેરાત

મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (MCG)માં પીએમ મોદીએ કાર્યક્રમને સંબોધતા જણાવ્યું કે ભારત 2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ હોસ્ટ કરવા માટે તૈયાર છે. અમે 2036માં ભારતમાં ઓલિમ્પિક આયોજિત કરવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. બ્રિસબેન 2032માં ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરશે. આ ગ્લોબલ ઇવેન્ટ્સને આયોજિત કરવા માટે મોટા પાયે સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવામાં આવશે. મને ખુશી છે કે ભારતમાં ચેન્નાઇમાં બિગ બેશ લીગની મેચ રમાશે. કોઇ પણ સ્પોર્ટિંગ લીગ માટે ભારતમાં ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરવી મોટી પહોંચ અને વ્યૂઅરશિપની ગેરંટી મળે છે.

બીજી રમતોને પણ મજબૂત કરીશું

PM મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે આજે વડાપ્રધાન અલ્બાનીઝ સાથે ઇન્ડિયા-ઓસ્ટ્રેલિયા સ્પોર્ટ્સ કોલેબોરેશન રોડમેપ લોન્ચ કરતા મને ઘણી ખુશી થઇ રહી છે. આ પહેલ દ્વારા અમે માત્ર ક્રિકેટમાં જ નહીં પણ બીજી રમતોમાં પણ સહયોગને મજબૂત કરીશું. અમે સ્પોર્ટ્સ ટ્રેનિંગ, સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ અને ટેકનોલોજી જેવા ક્ષેત્રોમાં એક સાથે આગળ વધીશું અને મેદાન પર અને મેદાનની બહાર પોતાની પાર્ટનરશિપને મજબૂત કરીશું.

વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે જ્યારે પણ મને પોતાના મિત્ર વડાપ્રધાન અલ્બાનીઝને મળવાની તક મળી છે, ક્રિકેટ અમારા વચ્ચે એક નેચરલ કનેક્ટિંગ પોઇન્ટ રહ્યો છે. અમે અમદાવાદમાં એક સાથે સ્ટેડિયમમાં ગયા હતા અને આજે અહીં આવીને હું સાચે જ સ્પોર્ટિંગ સ્પિરિટનો અનુભવ કરી શકું છું. ખાસ કરીને જ્યારે અમારી વચ્ચે સ્ટીવ વો અને લિસા સ્ટાલેકર જેવા લિજેન્ડ હાજર છે.

આજે કોઇ દબાણ નથી

વડાપ્રધાન મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (MCG)માં પગ મુકતા જ કોઇ પણ ભારતીયના મનમાં એક સાથ બે ભાવનાઓ જાગે છે. પ્રથમ, ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાની મેચનો રોમાંચ અને બીજો એવો અનુભવ કે અમારા બન્ને દેશોમાં ક્રિકેટ માત્ર એક રમત નથી પણ એક જુસ્સો છે. આજે અંતિમ ઓવરમાં મેચ સમાપ્ત થવાનું કોઇ દબાણ નથી, તેની જગ્યાએ માત્ર રમતનો આનંદ, અમારી મિત્રતાની હૂંફ અને ભવિષ્યના ચેમ્પિયનોની ઊર્જા છે.

આ પહેલા પીએમ મોદીએ મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં યુવા ક્રિકેટરોની જર્સી પર ઓટોગ્રાફ પણ આપ્યા હતા, તેમણે મેદાન પર હાજર યુવા ક્રિકેટરો સાથે વાત કરી હતી અને તેમનું મનોબળ વધાર્યું હતું.

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