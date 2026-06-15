PM મોદી બે દેશના પ્રવાસમાં સ્લોવાકિયા પહોંચ્યા, ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના બે દેશના પ્રવાસમાં સ્લોવાકિયા પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
By PTI
Published : June 15, 2026 at 9:18 AM IST
બ્રાતિસ્લાવા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના બે દેશના પ્રવાસમાં સ્લોવાકિયા પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. અહીં તેઓ રાષ્ટ્રપતિ પીટર પેલેગ્રિની અને વડાપ્રધાન રોબર્ટ ફિકો સાથે ચર્ચા કરશે અને વ્યાપારી નેતાઓ સાથે વાતચીત કરશે.
PM મોદી 1993માં સ્લોવાકિયાની આઝાદી બાદ ત્યાં જનારા પ્રથમ ભારતીય વડાપ્રધાન છે. રવિવાર રાત્રે સ્લોવાકના પાટનગર પહોંચ્યા બાદ X પર પોસ્ટમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું, 'આ પ્રવાસ ભારત-સ્લોવાકિયાના સંબંધોને ઊંડા કરવા અને સહયોગના નવા રસ્તા શોધવાની તક આપે છે. રાષ્ટ્રપતિ પેલેગ્રિની અને વડાપ્રધાન ફિકો સાથે સારી મીટિંગની રાહ જોઉં છું."
વડાપ્રધાન મોદી ફ્રાંસના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુએલ મેક્રોં સાથે નીસમાં દ્વીપક્ષીય વાતચીત બાદ બે દિવસના (14-16 જૂન) બ્રાતિસ્લાવા પહોંચ્યા છે, તેમણે ફ્રાંસમાં 'ભારત ઇનોવેટ્સ' ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો.
The welcome in Bratislava included the traditional offering of bread and salt, a beautiful reflection of Slovakia’s rich cultural heritage and the values of goodwill and friendship they cherish. pic.twitter.com/Iy4RAY4h76— Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2026
વિદેશ મંત્રાલયે X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યુ, 'હોટલ પહોંચવા પર સ્લોવાક રિપબ્લિકના વિદેશ અને યુરોપિયન મામલાના મંત્રી, મિસ્ટર જુરાજ બ્લાનારે પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું અને તેમણે બ્રેડ અને નમકથી સ્લોવાકમાં ઉષ્માભર્યુ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું જે મહેમાનનવાજી, સન્માન અને સદભાવનાનું પ્રતીક છે.'
મુસાફરી પહેલા પોતાના નિવેદનમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું, 'આ ઐતિહાસિક મુસાફરી આપણા દ્વીપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત ઝડપ આપશે અને આગળ વધારશે. હું રાષ્ટ્રપતિ પેલેગ્રિની અને વડાપ્રધાન ફિકો સાથે વાતચીતની રાહ જોઇ રહ્યો છું. મને સ્લોવાક બિઝનેસ લીડર્સ સાથે વાતચીત કરવાની પણ તક મળશે.'
Yesterday evening’s welcome in Bratislava was truly special.— Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2026
I am grateful to the Indian community for their warmth and affection. Such gestures reflect the enduring bonds that connect our people and strengthen the India-Slovakia friendship. pic.twitter.com/R49NpexLMg
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, આ પ્રવાસ યુરોપિયન યુનિયન સાથે ભારતની સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપને વધુ મજબૂત કરશે, જે સ્લોવાકિયા એક મહત્ત્વપૂર્ણ સભ્ય છે. વિદેશ મંત્રાલયના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે આ પ્રવાસ એપ્રિલ 2025માં રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મૂની સ્લોવાકિયા અને સ્ટેટ વિજિટ અને ફેબ્રુઆરી 2026માં AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ માટે સ્લોવાક રાષ્ટ્રપતિ પેલેગ્રિનીના ભારત પ્રવાસ બાદ થઇ રહી છે.
9 જૂને જાહેર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું, 'આ પ્રવાસ ટ્રેડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઓટોમોબાઇલ અને રેલવે મેન્યુફેક્ચરિંગ સહિત અલગ અલગ સેક્ટરમાં સ્લોવાકિયા સાથે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત કરવા ભારતના કમિટમેન્ટને પાક્કુ કરશે.' શનિવારે X પર એક પોસ્ટમાં પેલેગ્રિનીએ કહ્યું, 'પ્રિય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હું સોમવારે બ્રાતિસ્લાવામાં તમારૂ સ્વાગત કરવા માટે ઉત્સુક છું.'
તમારી ઐતિહાસિક યાત્રા નવી દિલ્હી સાથે અમારી સારી વાતચીતને આગળ વધારશે અને સ્લોવાકિયા-ભારત સહયોગ માટે નવી તકો ખોલશે. પીએમ મોદી 16-17 જૂનમાં એવિયનમાં G7 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ફ્રાન્સ પરત ફરશે. સમિટમાં પીએમ મોદીના G7 નેતાઓ અને તેમના સભ્ય દેશો સાથે ઇન્ટરનેશનલ સહયોગ, ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જેવા મુદ્દા પર વિચારની આપ-લે કરવાની આશા છે.
આ બેઠક દરમિયાન કેટલીક દ્વિપક્ષીય બેઠક પણ મળશે, તેમનો અંતિમ પ્રવાસ 18 જૂને પેરિસમાં થશે, જ્યાં તે પ્રેસિડેન્ટ ઇમેન્યુએલ મેક્રોં સાથે યુરોપની સૌથી મોટી ટેકનોલોજી અને સ્ટાર્ટઅપ ઇવેન્ટ, વીવાટેક 2026માં સામેલ થશે.
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