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ફ્રાંસમાં PM મોદી અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની થશે મુલાકાત, પશ્ચિમ એશિયા સંકટ પર થઈ શકે ચર્ચા

ફ્રાન્સમાં G7 સમિટ દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે.

અમેરિકન પ્રેસિડન્ટ ટ્રમ્પ અને PM મોદી
અમેરિકન પ્રેસિડન્ટ ટ્રમ્પ અને PM મોદી (X/ @USAmbIndia)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 10:42 PM IST

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વોશિંગ્ટન: ફ્રાન્સમાં યોજાનારી G7 સમિટ દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ મળશે. આ મુલાકાત દરમિયાન બંને નેતાઓ દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન વ્હાઇટ હાઉસે આ માહિતી આપી છે.

વ્હાઇટ હાઉસે શનિવારે પુષ્ટિ આપી હતી કે, 17 જૂને ફ્રાન્સમાં યોજાનારી G7 સમિટ દરમિયાન પીએમ મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરશે. ત્યારબાદ, તેઓ G7 નેતાઓ, પાર્ટનર અને ટેકનોલોજી અધિકારીઓ સાથે વર્કિંગ લંચમાં હાજરી આપશે. ગયા વર્ષના સફળ 'ઓપરેશન સિંદૂર' પછી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન મોદી વચ્ચે આ પહેલી દ્વિપક્ષીય બેઠક હશે.

મેક્રોને પીએમ મોદીને આમંત્રણ આપ્યું હતું
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનના આમંત્રણ પર, પીએમ મોદી 16 અને 17 જૂને G7 સમિટમાં હાજરી આપશે. સમિટ દરમિયાન, તેઓ G7 નેતાઓ, ભાગીદાર રાષ્ટ્રો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો સાથે વૈશ્વિક ભાગીદારી, મજબૂત આર્થિક વૃદ્ધિ અને AI ના સુરક્ષિત ઉપયોગ સહિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરે તેવી અપેક્ષા છે.

15 મહિના પછી થઈ રહી છે બેઠક

બંને રાષ્ટ્રના વડાઓ વચ્ચેની આ બેઠક 15 મહિના પછી થઈ રહી છે, આ દરમિયાન બંને નેતાઓ વચ્ચે રૂબરૂ વાતચીત દર્શાવે છે. અગાઉ, નવેમ્બર 2024માં યુએસ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જીત બાદ વડા પ્રધાન મોદી તેમને મળ્યા હતા.

G7 ખાતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફોકસ રહેશે
સમાચાર એજન્સી AP ના અહેવાલ મુજબ, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ G7 સમિટ દરમિયાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નાખેલી દરિયાઈ માઈન્સ સાફ કરવા માટે તેમના સાથી નેતાઓ સાથે યોજનાઓ પર ચર્ચા કરી શકે છે. એક વરિષ્ઠ યુએસ વહીવટી અધિકારીને ટાંકીને, અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે બ્રિટન અને ફ્રાન્સે યુદ્ધવિરામ સ્થાપિત થાય તો આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગને સુરક્ષિત કરવામાં સહયોગ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.

ટ્રમ્પે તાજેતરમાં દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન સાથે એક "સારી ડીલ" થઈ છે, જે બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને સમાપ્ત કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, જો ઈરાન આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે છે, તો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે ફરી ખુલશે. ટ્રમ્પે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે વાટાઘાટો આ સપ્તાહના અંતે યુરોપમાં થઈ શકે છે, જેમાં તેમના વતી ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ ભાગ લેશે.

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