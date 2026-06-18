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હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા માટે ખુલ્લુ રાખવું ખૂબ જરૂરી: PM મોદીએ ટ્રમ્પને કહ્યું

પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નેતૃત્વના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી.

PM મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાતચીત
PM મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાતચીત (ANI)
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By ANI

Published : June 18, 2026 at 7:13 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 7:21 AM IST

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એવિયન (ફ્રાન્સ): G-7 સમિટની બાજુમાં, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે વાતચીત કરી, જેમાં પ્રાદેશિક સુરક્ષા, દરિયાઈ સ્થિરતા અને પશ્ચિમ એશિયાના ઘટનાક્રમ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે ટ્રમ્પના નેતૃત્વના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા વૈશ્વિક વેપારના અવિરત પ્રવાહને સુનિશ્ચિત કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો.

વૈશ્વિક દરિયાઈ માર્ગોમાં ભારતના વ્યૂહાત્મક રોકાણો પર પ્રકાશ પાડતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સહકાર વધારવાની હિમાયત કરી. તેમણે કહ્યું, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું રાખવું વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતે હંમેશા નેવિગેશનની સ્વતંત્રતાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે, અને આપણે આ મુદ્દા પર સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સહિત વિશ્વભરમાં લાખો ખલાસીઓ તેમની ફરજો બજાવી રહ્યા છે; ભારતીય ખલાસીઓની સલામતી પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે."

પ્રધાનમંત્રીની વાતોનો જવાબ આપતા, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પશ્ચિમ એશિયામાં ભારતની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાનો સ્વીકાર કર્યો અને વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો.

ભારતના ભૂરાજકીય પ્રભાવ પર ભાર મૂકતા, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "જ્યાં સુધી વડા પ્રધાન મોદી નેતા છે, ત્યાં સુધી પશ્ચિમ એશિયામાં ભારતની મુખ્ય ભૂમિકા છે."

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે આર્થિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના યોગદાનની પણ પ્રશંસા કરી અને અમેરિકામાં ભારતના રોકાણો પર પ્રકાશ પાડ્યો.

અમેરિકન બજારમાં ભારતની વ્યાપારિક હાજરીની પ્રશંસા કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "વડા પ્રધાન મોદી અમેરિકામાં ઘણું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે. તેઓ અમેરિકામાં ભારે રોકાણ કરી રહ્યા છે."

અગાઉ, વડા પ્રધાન મોદીએ G-7 આઉટરીચ સમિટને સંબોધિત કરી અને વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોને આર્થિક અને સામાજિક ઝટકાઓનો સામનો કરવામાં મદદ કરવા માટે એક મજબૂત વૈશ્વિક સહયોગ પ્રણાલીની હાકલ કરી. વડા પ્રધાને ભાર મૂક્યો કે "સૌથી વધુ સંવેદનશીલ રાષ્ટ્રોને એકલા કટોકટીનો બોજ ઉઠાવવા માટે છોડી દેવા જોઈએ નહીં."

પાછળથી X પરની એક પોસ્ટમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "એવિયનમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મળીને આનંદ થયો. અમે વેપાર, ઉર્જા, સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી અને લોકો વચ્ચેના સંબંધોમાં અમારા દ્વિપક્ષીય સહયોગમાં સતત પ્રગતિની સમીક્ષા કરી. પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસોમાં પ્રગતિ પર ભારતની પ્રશંસા વ્યક્ત કરી. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું રાખવું વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ છે. નાવિકો સહિત નાગરિકોની સલામતી અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાના મહત્વનો પુનરોચ્ચાર કર્યો."

ટ્રમ્પે આ બેઠકને "ખૂબ સારી" ગણાવી અને મોદીની પ્રશંસા કરી. એક પ્રશ્નના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "મને લાગે છે કે જ્યાં સુધી તેઓ (પીએમ મોદી) નેતા છે ત્યાં સુધી ભારત દરેક બાબતમાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. ભારત મોટી ભૂમિકા ભજવશે. જ્યાં સુધી હું વ્હાઇટ હાઉસમાં છું, ત્યાં સુધી ભારતનો એક મિત્ર અમેરિકામાં છે."

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Last Updated : June 18, 2026 at 7:21 AM IST

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G7 SUMMIT 2026
GLOBAL ECONOMY
STRAIT OF HORMUZ
PM MODI TRUMP MEETING

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