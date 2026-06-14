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પીએમ મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિએ નીસમાં 'ભારત ઇનોવેટ્સ'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું; વિશ્વભરના સ્ટાર્ટઅપ્સ અને રોકાણકારો એકઠા થયા

પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન દ્વારા 'ઇન્ડિયા ઇનોવેટ્સ 2026' કોન્ક્લેવનું સંયુક્ત ઉદ્ઘાટન ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધોમાં ટેકનોલોજી અને ઈનોવેશનના વધતા મહત્વનો સંકેત આપે છે

પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન દ્વારા 'ઇન્ડિયા ઇનોવેટ્સ 2026' કોન્ક્લેવનું સંયુક્ત ઉદ્ઘાટન ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધોમાં ટેકનોલોજી અને ઈનોવેશનના વધતા મહત્વનો સંકેત આપે છે
પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન દ્વારા 'ઇન્ડિયા ઇનોવેટ્સ 2026' કોન્ક્લેવનું સંયુક્ત ઉદ્ઘાટન ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધોમાં ટેકનોલોજી અને ઈનોવેશનના વધતા મહત્વનો સંકેત આપે છે (ANI)
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By ANI

Published : June 14, 2026 at 6:53 PM IST

|

Updated : June 14, 2026 at 6:59 PM IST

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નીસ (ફ્રાન્સ): રવિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન દ્વારા નીસમાં 'ભારત ઇનોવેટ્સ 2026' કૉન્ક્લેવનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં ભારત, ફ્રાન્સ અને અન્ય ઘણા દેશોના મુખ્ય સ્ટાર્ટઅપ્સ, ઇનોવેટર્સ અને વેન્ચર કેપિટલ ફંડ્સ એકઠા થયા હતા. 14 જૂનથી 16 જૂન સુધી ત્રણ દિવસ સુધી ચાલનારી આ ઇનોવેશન કૉન્ક્લેવ ભારતીય ઇનોવેટર્સને વૈશ્વિક રોકાણકારો, ઉદ્યોગ નેતાઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે જોડવા માટે એક શક્તિશાળી પ્લેટફોર્મ તરીકે કામ કરે છે.

પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન દ્વારા સંયુક્ત લૉન્ચિંગ ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધોમાં ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશનના વધતા મહત્વ પર ભાર મૂકે છે; તાજેતરના વર્ષોમાં ડિફેન્સ અને સ્પેસથી લઈને ડિજિટલ ટેકનોલોજી અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ સુધીના ક્ષેત્રોમાં સહયોગ મજબૂત બન્યો છે. 120 થી વધુ ભારતીય ડીપ-ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ અને 15 થી વધુ મુખ્ય ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ, જેમાં અગ્રણી IIT અને અન્ય સંશોધન સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે, આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ રહી છે.

'ભારત ઇનોવેટ્સ' ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધો પર બોલતા, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આ સંબંધ જોડાણ, ગાઢ વિશ્વાસ, ઈનોવેશન, પ્રેરણા, સહિયારા મૂલ્યો અને સહિયારા દ્રષ્ટિકોણ પર બનેલો છે. આના આધારે, અમે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નવી પહેલો શરૂ કરી છે અને નવા વિચારોને એકસાથે આગળ ધપાવ્યા છે. અમે વૈશ્વિક પડકારોના ઉકેલો શોધવા માટે પણ નક્કર પ્રયાસો કર્યા છે, પછી ભલે તે આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર જોડાણ હોય, AI પર ચર્ચાઓ હોય અથવા સુરક્ષાથી લઈને ટકાઉપણા સુધીના ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલી અમારી ભાગીદારી હોય; મૂળભૂત રીતે, બંને રાષ્ટ્રોએ માનવતા સામેના પડકારોનો સામનો કરવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું છે. 'ભારત-ફ્રાન્સ યર ઑફ ઈનોવેશન' આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. મને આનંદ છે કે આજે અમે ફ્રાન્સ સાથે 'ભારત ઇનોવેટ્સ'નું ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છીએ..."

લોન્ચ પહેલાં, પીએમ મોદીએ અગ્રણી વેન્ચર કેપિટાલિસ્ટ, ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ અને ઈનોવેશન ઈકોસિસ્ટમ લીડર્સ સાથે વાતચીત કરી. આ વાતચીત દરમિયાન કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલ અને મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર અજય કુમાર સૂદ પણ હાજર હતા. પ્રધાનમંત્રીએ જે વ્યક્તિઓ સાથે વાતચીત કરી તેમાં OYO રૂમ્સના CEO રિતેશ અગ્રવાલ અને ભારતીય ઉદ્યોગસાહસિક રોની સ્ક્રુવાલા સહિત વિવિધ ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટર્સ અને ઈનોવેશન ઈકોસિસ્ટમ લીડર્સનો સમાવેશ થાય છે.

પીએમ મોદી શનિવારે ફ્રાન્સની તેમની મુલાકાતની શરૂઆત કરીને નીસ પહોંચ્યા. આ યાત્રામાં એવિયન અને પેરિસમાં મુલાકાતોનો સમાવેશ થાય છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતની દ્વિપક્ષીય અને બહુપક્ષીય ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાનો છે. નીસની આ મુલાકાતમાં બંને નેતાઓ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય શિખર સંમેલન પણ યોજાશે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં તેમના દ્વિપક્ષીય સંબંધોને 'સ્પેશિયલ ગ્લોબલ સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ' સુધી પહોંચાડ્યા પછી આ પ્રથમ શિખર સંમેલન હશે.

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોને નીસમાં પ્રધાનમંત્રીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું, જ્યાં બંને નેતાઓએ તેમની મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય બેઠક અને 'ઇન્ડિયા ઇનોવેટ્સ 2026' કૉન્ક્લેવના સંયુક્ત લોન્ચ પહેલા હાથ મિલાવીને અને આલિંગન કરીને એકબીજાનું સ્વાગત કર્યું.

સભાને સંબોધતા, ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "પ્રિય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, નીસમાં તમારું સ્વાગત કરવું મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. થોડા મહિના પહેલા, અમે મુંબઈમાં સંયુક્ત રીતે 'યર ઑફ ફ્રેન્ચ-ભારત ઇનોવેશન ' શરૂ કર્યું હતું. પ્રશ્ન એ નહોતો કે ભારત ઈનોવેશન કરી રહ્યું છે કે નહીં, પરંતુ ભારત સાથે ભાગીદારીમાં કોણ ઈનોવેશન લાવશે... પ્રિય પ્રધાનમંત્રી, હું તમને અહીંની તમારી મુલાકાત બદલ અભિનંદન આપવા માંગુ છું; થોડા દિવસો પહેલા જ, તમે ભારતની આઝાદી પછી સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા પ્રધાનમંત્રી બન્યા. આ એક લાંબી સફર રહી છે જે તમારા અટલ નિશ્ચય અને તમારા દેશની શક્તિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તે ખરેખર નોંધપાત્ર છે. તેથી, અમને તમારી વચ્ચે હોવાનો ખૂબ ગર્વ છે."

પીએમ મોદી 14 થી 16 જૂન દરમિયાન ઐતિહાસિક દ્વિપક્ષીય યાત્રા માટે સ્લોવાકિયાની મુલાકાત લેશે, ત્યારબાદ 16 થી 18 જૂન દરમિયાન બે દિવસ માટે ફ્રાન્સ પાછા ફરશે, જ્યાં તેઓ એવિયનમાં હાઈ-સ્ટેક્સ G7 સમિટમાં હાજરી આપશે અને પેરિસમાં તેમની મુલાકાત પૂર્ણ કરશે.

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Last Updated : June 14, 2026 at 6:59 PM IST

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