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12 વર્ષ સુધી પીએમ તરીકે દેશની સેવા કરવી એ મારા જીવનનો સૌથી મોટું સૌભાગ્ય: પેરિસમાં મોદી

પેરિસમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતીયો આ શહેરને વધુ સુંદર બનાવે છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 7:07 AM IST

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પેરિસ: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે ફ્રાન્સની રાજધાની પેરિસમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે પેરિસ પ્રકાશ અને રંગનું શહેર છે. તે વિચારો અને નવીનતા માટે પ્રેરણાનું શહેર છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "તમે બધા, જે ભારતના વિવિધ રાજ્યોથી આવો છો, આ શહેરને વધુ સુંદર બનાવો. તમે તેને નવા રંગોથી ભરો. કેટલાક તમિલ છે, કેટલાક પંજાબી છે, કેટલાક ગુજરાતી છે, કેટલાક મરાઠી છે, અને કેટલાક બંગાળી છે. ભારતના દરેક ખૂણાનું અહીં પ્રતિનિધિત્વ છે."

તેમણે કહ્યું, "જ્યારે હું 14 જૂને નાઇસ પહોંચ્યો, ત્યારે મેં સૌથી પહેલા ઇન્ડિયા ઇનોવેટ્સ પ્રોગ્રામમાં ભાગ લીધો. આજે, જ્યારે હું ફ્રાન્સથી પાછા ફરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છું, ત્યારે મને લાગે છે કે હું ભારત કનેક્ટ પ્રોગ્રામમાં જોડાયો છું. તમે જે રીતે 21મી સદીના ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધો બનાવ્યા છે તે અમારી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની એક મોટી તાકાત બની રહી છે. હું તમને 1.4 અબજ ભારતીય નાગરિકોની શુભેચ્છાઓ આપું છું. આ ઉષ્માભર્યા સ્વાગત માટે હું આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું."

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "સતત 12 વર્ષ સુધી પ્રધાનમંત્રી તરીકે દેશની સેવા કરવી એ મારા જીવનનો સૌથી મોટો લહાવો રહ્યો છે. ભારતના લોકશાહીની તાકાતએ એક ચા વેચનારને આ પદ પર પહોંચાડ્યો છે. છેલ્લા 12 વર્ષ 1.4 અબજ ભારતીયોની મજબૂત ક્ષમતાનો પુરાવો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતનો GDP બમણો થયો છે. એરપોર્ટની સંખ્યા બમણી થઈ છે. યુનિવર્સિટીઓની સંખ્યા પણ બમણી થઈ છે. હાઇવે બાંધકામનું કામ બમણું થયું છે."

ભારત બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો મોબાઇલ ફોન ઉત્પાદક દેશ છે.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "છેલ્લા 12 વર્ષોમાં, ભારતની નિકાસ 35 ગણી વધી છે. ભારતમાં મોબાઇલ ફોન ઉત્પાદન એકમોમાં સો ગણો વધારો થયો છે. ભારત હવે વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો મોબાઇલ ફોન ઉત્પાદક દેશ છે. આ ગતિ, આ પ્રગતિને કારણે, ભારત આજે વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા છે. ભારતની વાર્તા ફક્ત આર્થિક પ્રગતિની વાર્તા નથી. તે ત્યાં અટકતી નથી. તે સામાજિક પરિવર્તનની પણ વાર્તા છે. છેલ્લા 12 વર્ષોમાં, દેશના 250 મિલિયન લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. આ એવી પ્રગતિ છે જેનો લાભ સમાજના છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી પહોંચી રહ્યો છે."

"ભારતીઓ દેશને આગલા સ્તર પર લઈ જવાનો ધ્યેય રાખે છે"

ભારતીય સમુદાયને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આજે, ભારતના લોકો તેમના જીવનને આગલા સ્તર પર લઈ જવા માંગે છે, અને તેમનું લક્ષ્ય ભારતને પણ આગલા સ્તર પર લઈ જવાનું છે. તેમની પાસે મજબૂત નિશ્ચય છે, તેમના સપના છે, અને આ આશાઓ આજે ભારતની વિકાસ યાત્રાની સૌથી મોટી તાકાત છે."

તેમણે કહ્યું કે ભારતે ચંદ્રયાનને ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતાર્યું. દુનિયાએ તેને એક મોટી સફળતા ગણાવી. પરંતુ ભારત ત્યાં અટક્યું નહીં. આજે, દેશ ગગનયાન માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે. આજે, ભારત પોતાનું અવકાશ મથક બનાવવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ગ્રીન એનર્જીના ક્ષેત્રમાં પણ આ જ આશા દેખાઈ રહી છે. સૌર ઉર્જામાં ભારતની સફળતાની ચર્ચા વિશ્વભરમાં સતત થાય છે. પરંતુ ભારત આગામી છલાંગ માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. ગ્રીન હાઇડ્રોજનમાં મોટા રોકાણો થઈ રહ્યા છે. અદ્યતન પરમાણુ ઉર્જા પર કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. તમે ભારતના ઝડપી સંવર્ધક પરમાણુ રિએક્ટરમાં થયેલી પ્રગતિ વિશે પણ સાંભળ્યું હશે. ભારતના પરમાણુ ઉર્જા લેન્ડસ્કેપમાં ક્રાંતિ લાવતા આપણા વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આ એક મોટી સિદ્ધિ છે.

ભારત વિશ્વમાં એક વિશ્વસનીય ભાગીદાર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે

ભારતીય સમુદાયને સંબોધતા મોદીએ કહ્યું, "દુનિયા જોઈ રહી છે: ભારત ફક્ત ભવિષ્ય માટે તૈયારી કરી રહ્યું નથી. ભારત, અને હું આ ખૂબ જ જવાબદારી સાથે કહું છું, ભવિષ્યને આકાર આપી રહ્યું છે. એક સમય હતો જ્યારે દેશો વચ્ચેના સંબંધો ફક્ત વેપાર દ્વારા નક્કી થતા હતા. આજે, વિશ્વાસ વેપાર જેટલો જ મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે. દરેક દેશ વિશ્વસનીય સપ્લાય ચેઇન ઇચ્છે છે. દરેક દેશ સ્થિર ભાગીદારી ઇચ્છે છે. દરેક દેશ એવા ભાગીદારોની શોધમાં છે જેના પર લાંબા ગાળા માટે વિશ્વાસ કરી શકાય. આવા સમયે, ભારત વિશ્વમાં એક વિશ્વસનીય ભાગીદાર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે."

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું, "G-7 બેઠક દરમિયાન, મેં વિશ્વાસ પર આધારિત ભાગીદારી બનાવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. મેં ગ્લોબલ સાઉથના દેશોને સમાન ભાગીદારો તરીકે આગળ વધવા અપીલ કરી. G-Summitમાં ભારતનો સંદેશ હતો: વૈશ્વિક શાસન ત્યારે જ અસરકારક રહેશે જો તે બધાને સાથે લઈ જશે. વૈશ્વિક વિકાસ ત્યારે જ ટકાઉ રહેશે જો તે શેર કરવામાં આવશે, અને વૈશ્વિક ટેકનોલોજી ફક્ત ત્યારે જ માનવતા માટે ઉપયોગી થશે જો તેના પર વિશ્વાસ કરવામાં આવશે."

તેમણે કહ્યું, "ભારત અને વિશ્વ વચ્ચેના વેપાર સંબંધોમાં એક નવી ઉર્જા આવી રહી છે. ફ્રાન્સ સાથે ભારતનો વેપાર સતત વધી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારતે વિશ્વભરના ઘણા દેશો સાથે મુક્ત વેપાર કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. યુરોપિયન યુનિયન હોય કે યુનાઇટેડ કિંગડમ, ભારત દરેક દેશ અને વિશ્વના દરેક ક્ષેત્ર સાથે કરારો પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યું છે. આવતા મહિને, ભારત અને યુકે વચ્ચેનો વેપાર કરાર પણ અમલમાં આવશે. આ કરાર ભારતના ખેડૂતો, મજૂરો અને નવીનતાઓને ઘણી નવી તકો પૂરી પાડશે."

નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આજે દુનિયા અનિશ્ચિતતા અને વિક્ષેપના સમયગાળામાંથી પસાર થઈ રહી છે. આવા સમયમાં, ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેની ભાગીદારી વિશ્વાસ, સ્થિરતા અને સહયોગનો મજબૂત સ્તંભ બની રહી છે. આ વર્ષે, અમે ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધોને એક ખાસ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધી પહોંચાડ્યા. નાઇસમાં, મારા મિત્ર રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન અને મેં અમારા સંબંધોને વિશ્વ માટે સારા માટે એક બળ બનાવવાની ચર્ચા કરી. અમે સંરક્ષણથી લઈને અવકાશ અને પરમાણુ, AI અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજોથી લઈને હાઇ-સ્પીડ રેલ્વે સુધી, દરેક ક્ષેત્રમાં સાથે મળીને આગળ વધીશું. હવે, અમે આવતા વર્ષે સંયુક્ત રીતે તૃષ્ણા ઉપગ્રહ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ તૃષ્ણા ઉપગ્રહ વિશ્વમાં ખોરાક અને પાણીની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરશે."

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