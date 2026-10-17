અમેરિકામાં હિન્દૂ મંદિર પર હુમલાનું ષડયંત્ર નિષ્ફળ, ભારતે ઘટના પર ચિંતા વ્યક્ત કરી
અમેરિકાના ઇલિનોઇસમાં શ્રી વેંકટેશ્વર મંદિરમાં માસ શૂટિંગના ષડયંત્ર કરવાના આરોપમાં એક યુવકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : October 17, 2026 at 7:59 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતે અમેરિકાના ઇલિનોઇસમાં એક હિન્દૂ મંદિરને નિશાન બનાવીને ફાયરિંગના ષડયંત્ર પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને અમેરિકાને ભારતીય નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું છે.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે પ્રેસ બ્રીફ્રિંગ દરમિયાન એક સવાલના જવાબમાં આ વાત કરી હતી. ઇલિનોઇસની ઘટનાને "ઊંડી ચિંતાનો વિષય" ગણાવતા વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું, "આ કંઇક એવું છે જે અમેરિકામાં ભારતીય સમુદાય વિરૂદ્ધ હેટ ક્રાઇમ અને નસ્લીય ભેદભાવના વધતા કેસને ઉજાગર કરે છે."
જયસ્વાલે કહ્યું, "અમે તે કાર્યવાહી પર ધ્યાન આપ્યું છે જે અમેરિકન તપાસ અધિકારીઓએ આ ઘટના બાદ કરી છે, જોકે, અમે અમેરિકી પક્ષને અનુરોધ કરીએ છીએ કે તેઓ અમેરિકામાં રહેતા ભારતીય નાગરિકોની સલામતી, સુરક્ષા અને કલ્યાણ સુનિશ્ચિત કરે."
STORY | Call on US side to ensure safety, security of Indian nationals there: MEA on Illinois incident Describing the alleged plot to carry out a mass shooting targeting a Hindu temple in Illinois as a matter of "deep concern" for New Delhi, India on Friday called on the US to ensure the safety, security and well-being of Indian nationals in that country. READ: https://t.co/gH30g6Cp1o— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026
ગયા રવિવારે ઇલિનોઇસના ઓરોરા (Aurora)માં શ્રી વેંકટેશ્વર મંદિરમાં માસ શૂટિંગના ષડયંત્રના આરોપમાં શિકારો પાસે પેલેટાઇનમાં 19 વર્ષના એક યુવકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ષડયંત્ર નિષ્ફળ થઇ ગયું કારણ કે યુવક પાસે બંદૂક જામ થઇ ગઇ હતી અને ફાયર થઇ શક્યુ નહતું.
આરોપીને 14 ઓક્ટોબરે કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને આતંકી ધમકી આપવા અને ગેરકાયદેસર હથિયાર રાખવાના અલગ અલગ કેસ નોંધવામાં આવ્યા હતા.
ભારતે ગુરૂવારે જણાવ્યું હતું કે, તે અમેરિકાના ઇલિનોઇસમાં એક હિન્દૂ મંદિરને નિશાન બનાવીને સામુહિક ગોળીબાર કરવાના ષડયંત્રના સમાચારને લઇને ઊંડી ચિંતામાં છે અને આ વાત પર ભાર મુક્યો કે આ ઘટના અમેરિકામાં નસ્લીય શત્રુતા અને ભારત વિરોધી નફરતને લઇને વધતી ચિંતાઓને વધારે છે.
મોટી સંખ્યામાં અમેરિકન સાંસદો અને હિમાયતી જૂથોએ આ ઘટના પર આઘાત વ્યક્ત કર્યો છે અને તેમનું કહેવું છે કે ભારત વિરોધી નફરત હવે હિંસામાં પરિણમી રહી છે.
એક અલગ સવાલમાં જયસ્વાલને પૂછવામાં આવ્યું કે દિલ્હીમાં થઇ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો પર વિદેશથી શું પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે અને વિદેશ મંત્રાલય તેને કેવી રીતે જોઇ રહ્યું છે.
આ ઘટનાને લઇને અમેરિકન સાંસદ રિચર્ડ ડીન મેકકોર્મિક (Rich McCormick)એ X પોસ્ટમાં જણાવ્યું, "ઇલિનોઇસમાં હિન્દૂ મંદિરમાં જે કઇ થવાથી બચી ગયું તે ચોંકાવનારૂ છે. કોઇ પણ અમેરિકનને માત્ર પોતાની આસ્થા અથવા વારસાને કારણે પોતાના જીવનો ડર ના હોવો જોઇએ. આજે, હું પોતાના હાઉસ ઇન્ડિયા કૉકસના સહ-અધ્યક્ષ રો ખન્ના સાથે મળીને ન્યાય વિભાગ અને FBIને આ ષડયંત્રની તપાસ કરવા, હિન્દૂ અને ભારતીય મૂળના અમેરિકનો સામે વધી રહેલા જોખમોનો સામનો કરવા અને જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા અનુરોધ કર્યો છે. ધાર્મિક સ્વતંત્રતાએ અમેરિકાનો એક મૂળભૂત અધિકાર છે. આપણા દેશમાં નફરત કે હિંસા માટે કોઇ સ્થાન નથી."
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