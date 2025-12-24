ETV Bharat / international

તુર્કીમાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના, લિબિયાના આર્મી ચીફ સહિત ચાર લોકોના મોત

તુર્કીના ફાલ્કન 50 બિઝનેસ જેટ અંકારાથી ત્રિપોલી પરત ફરતા સમયે બની દુર્ઘટના

તુર્કીમાં વિમાન ક્રેશ થતા લિબિયાના આર્મી ચીફ સહિત ચાર લોકોના મોત
તુર્કીમાં વિમાન ક્રેશ થતા લિબિયાના આર્મી ચીફ સહિત ચાર લોકોના મોત (AP)
By ANI

Published : December 24, 2025 at 9:18 AM IST

અંકારા: લિબિયાના સેના પ્રમુખ જનરલ મોહમ્મદ અલી અહમદ અલ-હદ્દાદ અને 4 અન્ય લોકોનું એક વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત થયું છે, તેમનું પ્રાઇવેટ જેટ તુર્કીના પાટનગર અંકારાથી ટેકઓફ કર્યાની થોડી વાર બાદ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયુ હતું.

તુર્કીના અધિકારીઓ અનુસાર ફાલ્કન 50 બિઝનેસ જેટ અંકારામાં ઉચ્ચસ્તરીય સંરક્ષણ વાર્તા પૂર્ણ કર્યા બાદ લિબિયા પરત ફરતું હતું. અંકારાના એસેનબોગા એરપોર્ટ પરથી સાંજે 8:30 વાગ્યે ટેકઓફ કરવાની લગભગ 40 મિનિટ બાદ તેનો સંપર્ક એર ટ્રાફિક કંટ્રોલથી તૂટી ગયો હતો.

લિબિયાના વડાપ્રધાને મોતની પુષ્ટી કરી

લિબિયાના વડાપ્રધાન અબ્દુલ હમીદ દબીબાહે જનરલ અલ-હદ્દાદના મોતની પુષ્ટિ કરી છે અને તેને એક દુ:ખદ અકસ્માત અને દેશ માટે એક મોટું નુકસાન ગણાવ્યું છે.

"આ દુર્ઘટના રાષ્ટ્ર, લશ્કરી સ્થાપના અને તમામ લોકો માટે એક મોટું નુકસાન છે, કારણ કે આપણે એવા માણસો ગુમાવ્યા છે જેમણે ઇમાનદારી અને સમર્પણ સાથે પોતાના દેશની સેવા કરી હતી. શિસ્ત,જવાબદારી અને રાષ્ટ્રીય પ્રતિબદ્ધતાનું ઉદાહરણ હતા."

તુર્કીના ગૃહમંત્રી અલી યેરલિકાયાએ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ હતું કે, લિબિયાના આર્મી ચીફ ઓફ સ્ટાફ,"અંકારાના એસેનબોગા એરપોર્ટથી ત્રિપોલી માટે રવાના થયેલા બિઝનેસ જેટનો કાટમાળ તુર્કીના હૈમાના જિલ્લાના કેસિકવાક ગામથી લગભગ બે કિલોમીટર દક્ષિણમાં મળી આવ્યો છે."

ટેકનિકલ ખામીને કારણે વિમાન ક્રેશ થયું હોવાનું અનુમાન

લિબિયન આર્મી ચીફ અલ-હદ્દાદ સાથે વિમાનમાં સવાર અન્ય લોકોમાં ગ્રાઉન્ડ ફોર્સિસના ચીફ અલ-ફિતોરી ઘ્રેબિલ, મિલિટરી મેન્યુફેક્ચરિંગ એજન્સીના ડિરેક્ટર મહમૂદ અલ-કુતાવી, ચીફ ઓફ સ્ટાફના સલાહકાર મોહમ્મદ અલ-અસાવી દીબ અને મીડિયા ઓફિસના ફોટોગ્રાફર મોહમ્મદ ઓમર અહેમદ મહજુબનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક અહેવાલોમાં ક્રૂ સભ્યોની સંખ્યા પણ આપવામાં આવી છે. લિબિયન અધિકારીઓએ આ દુર્ઘટના માટે ટેકનિકલ ખામીને જવાબદાર ગણાવી હતી. જનરલ અલ-હદ્દાદ ઉચ્ચ સ્તરીય સંરક્ષણ વાટાઘાટો માટે અંકારામાં હતા, જ્યાં તેમણે તુર્કીના સંરક્ષણ પ્રધાન યાસર ગુલેર અને ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ સેલ્કુક બાયરાક્તરોગ્લુ સહિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી.

આ બેઠકનો ઉદ્દેશ્ય બંને દેશો વચ્ચે લશ્કરી સહયોગને મજબૂત બનાવવાનો હતો અને પ્રાદેશિક સુરક્ષા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો હતો. વિમાન દુર્ઘટના બાદ, અંકારા એરપોર્ટને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું અને ઘણી ફ્લાઇટ્સ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. તુર્કીના ન્યાય મંત્રાલયે દુર્ઘટનાની તપાસ માટે ચાર સભ્યોની ટીમની રચના કરી છે. આ અકસ્માત એવા સમયે થયો છે જ્યારે તુર્કીની સંસદે લિબિયામાં તુર્કી સૈન્ય તૈનાતના બે વર્ષના વિસ્તરણને મંજૂરી આપી હતી. તુર્કીના લિબિયા સાથે ગાઢ સંબંધો છે અને તે દેશને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડે છે.

