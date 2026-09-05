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આશાની તસવીરો: નેપાળ પૂરમાં ગુમ લોકોના સ્વજનોએ સેનાના કેમ્પની બહાર તસવીરો લગાવી

નેપાળી સેનાએ તે ઈમારતની એક દીવાલ પર બચાવી લેવાયેલા લોકોની યાદી લગાવી છે, જ્યાં ગુમ થયેલા લોકોની તસવીરો પણ મૂકવામાં આવી છે

નુવાકોટ જિલ્લામાં આવેલા મૈથિલી આર્મી કેમ્પની બહાર નેપાળમાં આવેલા પૂર દરમિયાન ગુમ થયેલા લોકોની તસવીરો લગાવવામાં આવી છે
નુવાકોટ જિલ્લામાં આવેલા મૈથિલી આર્મી કેમ્પની બહાર નેપાળમાં આવેલા પૂર દરમિયાન ગુમ થયેલા લોકોની તસવીરો લગાવવામાં આવી છે (ETV BHARAT/DEV RAJ)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 8:32 PM IST

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બત્તાર (નુવાકોટ): નુવાકોટ જિલ્લામાં નેપાળી સેનાના 'મૈથિલી કેમ્પ'ની બહાર આવેલી વિવિધ ઇમારતો અને ATM કિયોસ્કની દીવાલો પર ચોંટાડવામાં આવેલા સેંકડો ફોટોગ્રાફ્સ–નાના-મોટા, રંગીન અને બ્લેક એન્ડ વાઇટ, અસલ ફોટા અને તેની નકલો ત્યાંથી પસાર થતા લોકોનું ધ્યાન તરત જ ખેંચે છે.

આ એવા પુરુષો, મહિલાઓ અને બાળકોના ફોટા છે જેઓ નેપાળમાં ત્રિશૂલી નદીના કિનારે આવેલા રાસુવા, નુવાકોટ, ધાદિંગ અને અન્ય વિસ્તારોમાં આવેલા વિનાશક પૂર દરમિયાન ગુમ થઈ ગયા હતા. 26 ઓગસ્ટની સવારે આ સુંદર દેશ પર ત્રાટકેલી આપત્તિની વ્યાપકતાનો અંદાજ આ તસવીરો પરથી લગાવી શકાય છે.

સવારથી સાંજ સુધી, જ્યાં આ ફોટોગ્રાફ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે તે સ્થળની આસપાસ ઘણા લોકોને એકઠા થયેલા જોઈ શકાય છે. તેઓ ગુમ થયેલા લોકોના સંબંધીઓ છે; તેઓ ભારે માનસિક વેદનામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, પરંતુ સાથે સાથે તેમનામાં અતૂટ આશા પણ છે કે તેમના સ્વજનો જલ્દી જ તેમની સાથે ફરી મળી શકશે.

સંતોષી અધિકારી તેમના ગુમ થયેલા ભાઈ કૃષ્ણ બહાદુર અધિકારીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છે; કૃષ્ણ બહાદુર નેપાળ-તિબેટ સરહદ નજીક હાકુ બેસી ખાતે ત્રિશૂલી હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટમાં સેફ્ટી ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા
સંતોષી અધિકારી તેમના ગુમ થયેલા ભાઈ કૃષ્ણ બહાદુર અધિકારીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છે; કૃષ્ણ બહાદુર નેપાળ-તિબેટ સરહદ નજીક હાકુ બેસી ખાતે ત્રિશૂલી હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટમાં સેફ્ટી ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા (ETV BHARAT/DEV RAJ)

સંતોષી અધિકારી પણ તે પૈકીના જ એક છે. આ દુર્ઘટના સર્જાઈ ત્યારથી તેમનો 39 વર્ષીય ભાઈ કૃષ્ણ બહાદુર અધિકારી ગુમ છે. તેઓ દક્ષિણ કોરિયાના ડૂસાન ગ્રુપમાં સેફ્ટી ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા, જે 216 મેગાવોટની 'અપર ત્રિશૂલી-1' હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે.

પોતાના સંપર્ક નંબર સાથે એક કિયોસ્ક પર લગાવેલા કૃષ્ણના ફોટોગ્રાફ્સ બતાવતા સંતોષીએ ETV ભારતને કહ્યું: "તેઓ હાકુ બેસી ખાતે તૈનાત હતા, જે નેપાળ-ચીન સરહદની નજીક આવેલું છે. જેવી મને પૂર વિશે જાણ થઈ, મેં તેમને ફોન કર્યો, પરંતુ તેમનો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ હતો. ફોન કનેક્ટ થશે તેવી આશામાં હું વારંવાર તે નંબર પર પ્રયાસ કરતી રહી. મારા ભાઈ સેફ્ટી ઓફિસર હતા, તેથી તેમણે ચોક્કસપણે પોતાની જાતને અને તેમના સાથીદારોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા માટે ત્વરિત પગલાં લીધાં હશે. હું બચાવ કામગીરી આગળ વધવાની રાહ જોઈ રહી છું."

સંતોષી નુવાકોટ શહેરમાં રહે છે, જે આર્મી કેમ્પથી માત્ર થોડા કિલોમીટર દૂર આવેલું છે, અને તેઓ અધિકારીઓ પાસેથી માહિતી મેળવવા માટે દરરોજ ત્યાં બે-એક વાર જાય છે. 'મૈથિલી કેમ્પ' હાલમાં આપત્તિ રાહત માટેના મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે કાર્યરત છે. બચાવ કામગીરી માટે હેલિકોપ્ટરની મોટાભાગની ઉડાન અહીંથી જ ભરવામાં આવે છે.

નેપાળના કર્નાલી પ્રાંતના દૂરના વિસ્તારમાં આવેલા જુમલા શહેરના રહેવાસી ધનજીત બુઢા મૈથિલી આર્મી કેમ્પ ખાતે તેમના નાના ભાઈની શોધ કરી રહ્યા છે
નેપાળના કર્નાલી પ્રાંતના દૂરના વિસ્તારમાં આવેલા જુમલા શહેરના રહેવાસી ધનજીત બુઢા મૈથિલી આર્મી કેમ્પ ખાતે તેમના નાના ભાઈની શોધ કરી રહ્યા છે (ETV BHARAT/DEV RAJ)

સંતોષી અધિકારીની જેવી જ સ્થિતિ ધનજીત બુઢાની પણ છે, જેઓ ઉત્તર-પશ્ચિમ નેપાળના દુર્ગમ કર્નાલી પ્રાંતમાં આવેલા જુમલાનગરથી પોતાના નાના ભાઈ કમલસિંહ બુઢાની શોધમાં આવ્યા છે.

37 વર્ષીય કમલ, હાકુ બેસી ખાતે ત્રિશૂલી-1 હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટની એક ટનલમાં કોંક્રિટિંગનું કામ કરી રહ્યા હતા. આ દુર્ઘટના સર્જાયા બાદથી તેમના વિશે કોઈ માહિતી મળી નથી.

"ઘરે મારા ભાઈની પત્ની અને બે પુત્રો સતત રડી રહ્યા છે. ત્યાં હું લાચાર અને ચિંતિત હતો, તેથી હું નુવાકોટ આવ્યો અને હાકુ બેસી પહોંચવાનો પ્રયાસ કર્યો. હું તેમાં નિષ્ફળ ગયો કારણ કે ત્યાં પહોંચવાનો કોઈ રસ્તો જ નહોતો. તમામ રસ્તાઓ અને પુલ ધોવાઈ ગયા છે. હવે હું વધુ લાચારી અનુભવી રહ્યો છું," તેમ ધનજીતે ETV ભારતને જણાવ્યું.

"અધિકારીઓ કહી રહ્યા છે કે હાલમાં તમામ ટનલમાં બચાવ કામગીરી શક્ય નથી, પરંતુ તેઓ તે દિશામાં પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. 10 દિવસ વીતી ગયા છે અને સમય વીતવાની સાથે અમારી ચિંતા વધી રહી છે. હું બસ ભગવાનને મારા ભાઈની સલામતી માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છું," તેમ ધનજીતે ઉમેર્યું.

બિહારથી નેપાળ સ્થળાંતર કરનાર રાજેશ કુમાર રામ તેમના ૨૨ વર્ષીય પુત્ર સૂરજ કુમાર રામની શોધ કરી રહ્યા છે
બિહારથી નેપાળ સ્થળાંતર કરનાર રાજેશ કુમાર રામ તેમના ૨૨ વર્ષીય પુત્ર સૂરજ કુમાર રામની શોધ કરી રહ્યા છે (ETV BHARAT/DEV RAJ)

લોકોની ભીડમાં રાજેશકુમાર રામ પણ છે, જે બિહારના સિવાન જિલ્લાના બરહરિયા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ આવતા મીર સુરાઈયા ગામના રહેવાસી છે. તેઓ તેમના 22 વર્ષીય પુત્ર સૂરજકુમાર રામને શોધી રહ્યા છે, જે ત્રિશૂલી નદીના કિનારે હાકુ બેસીથી નીચેના પ્રવાહ તરફ આવેલા બેત્રાવતી ખાતે પેટ્રોલ પંપ પર ટાયરની દુકાન ચલાવતો હતો.

"હું છેલ્લા 32 વર્ષથી નેપાળમાં રહું છું. મારો પુત્ર અહીં જ જન્મ્યો હતો. મને બસ એક જ દિલાસો જોઈએ છે કે, તે સુરક્ષિત હોય. બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલા તમામ અધિકારીઓ કહી રહ્યા છે કે તેઓ તેને શોધી રહ્યા છે, અને હું તેના વિશે કોઈ સમાચાર મેળવવા માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ દોડી રહ્યો છું," તેમ રાજેશે ETV ભારતને જણાવ્યું.

દરમિયાન, નેપાળી સેનાએ બચાવી લેવાયેલા લોકોની યાદી એક ઈમારતની દીવાલ પર લગાવી છે, જ્યાં ગુમ થયેલા લોકોના ફોટા પણ મૂકવામાં આવ્યા છે. તેઓ સતત આ યાદી અપડેટ કરતા રહે છે અને પોતાના પરિવારજનોની શોધમાં રહેલા લોકો આતુરતાપૂર્વક તેને તપાસતા રહે છે.

નુવાકોટ જિલ્લામાં આવેલા મૈથિલી આર્મી કેમ્પની બહાર નેપાળમાં આવેલા પૂર દરમિયાન ગુમ થયેલા લોકોની તસવીરો લગાવવામાં આવી છે
નુવાકોટ જિલ્લામાં આવેલા મૈથિલી આર્મી કેમ્પની બહાર નેપાળમાં આવેલા પૂર દરમિયાન ગુમ થયેલા લોકોની તસવીરો લગાવવામાં આવી છે (ETV BHARAT/DEV RAJ)

ગુમ થયેલા લોકોના ફોટા જ્યાં લગાવવામાં આવ્યા છે તેની નજીક જ એક શેડ છે, જેની નીચે નેપાળના અધિકારીઓએ સ્ટેપલ કરેલા કાગળોના જાડા બંડલ રાખ્યા છે.

એક બંડલમાં મૃતકોની વિગતો છે, બીજામાં અજાણ્યા મૃતદેહોની વિગતો, સ્થિતિ અને ફોટા છે, જ્યારે અન્ય એકમાં પૂર દરમિયાન ગુમ થયેલા લોકોના નામ છે. લોકો આખો દિવસ ત્યાં આવતા રહે છે અને તે કાગળો તપાસતા રહે છે.

"જ્યારે હું મૃતકો અને અજાણ્યા મૃતદેહોની યાદીઓ જોઉં છું ત્યારે મારા મનમાં ખૂબ ડર લાગે છે. જ્યારે તેમાં મારા કાકા અને ભાઈના નામ નથી હોતા ત્યારે મને રાહતનો શ્વાસ મળે છે. આનાથી એ આશા ફરી જાગે છે જે સમય વીતવાની સાથે રોજ ક્ષીણ થઈ રહી છે," તેમ ઘનશ્યામ થાપાએ કહ્યું.

નજીકમાં જ, નેપાળ પોલીસની મહિલા કોન્સ્ટેબલો અલગ-અલગ રજિસ્ટર નિભાવી રહી છે જેમાં ગુમ થયેલા પુરુષો, મહિલાઓ, બાળકો અને વિદેશીઓ વિશેની નવી વિગતો લખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ માહિતી સંકલન અને આગળની કાર્યવાહી માટે બચાવ એજન્સીઓને આપવામાં આવે છે.

પરંતુ ચિંતાજનક બાબત એ છે કે ચારેય રજિસ્ટરમાં હજુ પણ ઘણા નામ લખાઈ રહ્યા છે, જે સૂચવે છે કે ગુમ થયેલા લોકોની સંખ્યા હજુ વધી શકે છે. નેપાળના 'નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી' (NDRRMA) દ્વારા આપવામાં આવેલા આંકડા મુજબ, અત્યાર સુધીમાં 1294થી વધુ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે, જ્યારે 583 વિદેશી નાગરિકો સહિત આશરે 5053 લોકો ગુમ છે. અત્યાર સુધીમાં આશરે 13100 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

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