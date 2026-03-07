ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધથી પાકિસ્તાન બેહાલ, પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં એક ઝાટકે 55 રૂપિયાનો વધારો, પંપની બહાર લાંબી લાઈનો લાગી
પાકિસ્તાનના પેટ્રોલિયમ મંત્રી અને અન્ય મંત્રીઓએ કહ્યું છે કે દેશમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પેટ્રોલિયમ ભંડાર છે.
ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાન સરકારે પેટ્રોલ અને ‘હાઈ-સ્પીડ ડીઝલ’ની કિંમતોમાં પ્રતિ લિટર 55 પાકિસ્તાની રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો વધારો માનવામાં આવે છે. આ વધારો ઈરાન યુદ્ધ બાદ પડેલા આર્થિક પ્રભાવને દર્શાવે છે.
પાકિસ્તાનના પેટ્રોલિયમ મંત્રી અલી પરવેઝ મલિક, ઉપપ્રધાનમંત્રી અને વિદેશ મંત્રી ઇશાક ડાર, તેમજ નાણાં મંત્રી મોહમ્મદ ઔરંગઝેબે શુક્રવારે મધરાત પહેલાં યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ કિંમતોમાં વધારાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે સાથે એ પણ ખાતરી આપી હતી કે દેશમાં પેટ્રોલિયમનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે.
આ વધારા બાદ ‘હાઈ-સ્પીડ ડીઝલ’ની ડેપો પૂર્વ કિંમત આવતા અઠવાડિયા માટે પ્રતિ લિટર 335.86 પાકિસ્તાની રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે, જે પહેલાં 280.86 રૂપિયા પ્રતિ લિટર હતી. એટલે કે અંદાજે 20 ટકાનો વધારો થયો છે.
આ જ રીતે પેટ્રોલની ડિપો પૂર્વ કિંમત 266.17 રૂપિયા પ્રતિ લિટરથી વધારીને 321.17 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે, જે લગભગ 17 ટકા વધારાને દર્શાવે છે.
Dawn અખબારના જણાવ્યા અનુસાર, અલી પરવેઝ મલિકે જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ છે, જેના કારણે વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠા અને કિંમતો પર અસર પડી છે.
તેમણે કહ્યું, “એક પાડોશી દેશમાં લાગેલી આગ હવે આખા વિસ્તારમાં ફેલાઈ ગઈ છે. અમને ખબર નથી કે આ સંકટ કેટલો સમય ચાલશે અને તેના અંતની કોઈ સ્પષ્ટ સમયમર્યાદા પણ નથી.”
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, પાકિસ્તાન ઑઈલની સપ્લાય માટે સ્ટેઈટ ઑફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા સમુદ્રી માર્ગ પર નિર્ભર છે, જે હાલના સંઘર્ષને કારણે પ્રભાવિત થયો છે. મંત્રીએ કહ્યું કે, સરકાર પુરવઠાની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની જમાખોરી અથવા કૃત્રિમ અછત ઊભી કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની ચેતવણી આપી છે.
તેમણે વધુમાં માહિતી આપી કે પાકિસ્તાન તરફ આવતાં બે તેલના જહાજો હાલમાં વૈકલ્પિક માર્ગો દ્વારા આવી રહ્યા છે. અલી પરવેઝ મલિકે જણાવ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાલી રહેલા ઉતાર-ચઢાવને ધ્યાનમાં રાખીને હવે સરકાર પેટ્રોલિયમ કિંમતોની સાપ્તાહિક સમીક્ષા કરશે.
તેમણે કહ્યું, “જ્યારે જ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ સુધરશે, ત્યારે અમે એટલી જ ઝડપથી કિંમતોમાં ઘટાડો પણ કરીશું.”
આ પહેલા ઈશાક ડારે જણાવ્યું હતું કે આ સંકટને કારણે વૈશ્વિક તેલની કિંમતોમાં 50થી 70 ટકા સુધી વધારો થયો છે. તેમણે કહ્યું, “ઘણા દેશોમાં કિંમતો આપોઆપ વધી જાય છે, પરંતુ અમે ગ્રાહકો પર ઓછામાં ઓછો બોજ પડે તે માટે સંતુલિત ઉકેલ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.”
નાણાં મંત્રી મુહમ્મદ ઔરંગઝેબે ફરીથી જણાવ્યું કે હાલ પાકિસ્તાન પાસે પેટ્રોલિયમનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને દેશની આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર છે. જોકે તેમણે કહ્યું કે નીતિ નિર્માતા સ્થિતિ પર સતત નજર રાખશે.
Dawn અખબારે એ પણ જણાવ્યું કે આ નિર્ણય ત્યારે આવ્યો જ્યારે સરકારે શુક્રવારે પ્રસ્તાવિત રાષ્ટ્રીય કાર્ય યોજનાને હાલમાં માટે મુલતવી રાખી દીધી હતી. આ યોજનામાં સંભવિત ઈંધણ સંકટનો સામનો કરવા માટે ઘરેથી કામ (વર્ક ફ્રોમ હોમ) અને દૂરશિક્ષણ જેવા ઉપાયો સામેલ હતા. તેના બદલે ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયા સુધી સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો.
કિંમત વધારાની જાહેરાત પહેલાં અનેક શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી, કારણ કે વાહનચાલકો સસ્તુ ઈંધણ મેળવવા માટે પોતાની ગાડીઓમાં ટાંકીઓ ભરાવવા પહોંચી ગયા હતા.
આ પહેલા ઘરેથી કામ અને દૂરશિક્ષણ જેવી વ્યવસ્થા મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના જથ્થા અંગે યોજાયેલી એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો હતો, જેના અધ્યક્ષ શેહબાઝ શરીફ હતા.
બેઠક સાથે જોડાયેલા એક સૂત્રે ડોન અખબારને જણાવ્યું કે, “બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો કે ઘરેથી કામ અને દૂરશિક્ષણની યોજના ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયા માટે મુલતવી રાખવામાં આવે, કારણ કે હાલનો પેટ્રોલિયમ જથ્થો દેશની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પૂરતો છે.”
