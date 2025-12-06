પેંટાગોનના પૂર્વ ઓફિસરનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- 'આસિમ મુનીરની ધરપકડ કરો, ભારતની માફી માંગે અમેરિકા'
અમેરિકાના પેન્ટાગોનના ભૂતપૂર્વ અધિકારી માઈકલ રુબિને પાકિસ્તાન પર કડક વલણ અપનાવતા કહ્યું કે અમેરિકાએ તેને આતંકવાદ પ્રાયોજક દેશ જાહેર કરવો જોઈએ.
વોશિંગ્ટન: ભૂતપૂર્વ યુએસ પેન્ટાગોન અધિકારી માઈકલ રુબિને પાકિસ્તાન પ્રત્યે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના વલણની આકરી ટીકા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, પાકિસ્તાન સાથે સંબંધો જાળવવાનો કોઈ તર્ક નથી. વધુમાં, તેમણે જૂનમાં પાકિસ્તાનના નવનિયુક્ત ચીફ ઓફ ડિફેન્સ ફોર્સિસ (CDF), ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીરની વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.
તેમણે કહ્યું કે, અસીમ મુનીરને અમેરિકા પહોંચ્યા બાદ સન્માનિત કરવાને બદલે ધરપકડ કરવી જોઈતી હતી. સમાચાર એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા, રુબિને કહ્યું કે, પાકિસ્તાનને આતંકવાદને પ્રાયોજિત કરતું રાજ્ય જાહેર કરવું જોઈએ.
પાકિસ્તાનને આતંકવાદી રાજ્ય જાહેર કરવું જોઈએ
રુબિને કહ્યું, "પાકિસ્તાન સાથે અમેરિકાની મિત્રતા પાછળ કોઈ વ્યૂહાત્મક તર્ક નથી. તેને આતંકવાદને પ્રાયોજિત કરતું રાજ્ય જાહેર કરવું જોઈએ. જો અસીમ મુનીર અમેરિકા આવે છે, તો તેને સન્માનિત કરવાને બદલે ધરપકડ કરવી જોઈએ." વધુમાં, રુબિને અમેરિકાને ભારત વિરુદ્ધના તેના પગલાં માટે માફી માંગવા હાકલ કરી.
ટ્રમ્પે ભારતની માફી માંગવી જોઈએ
રુબિને કહ્યું કે, જોકે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માફી માંગવાનું પસંદ કરતા નથી, અમેરિકન હિતો એક માણસના અહંકાર કરતાં વધુ મહત્વ ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું કે, આપણને પડદા પાછળ શાંત રાજદ્વારીની જરૂર છે, અને ગયા વર્ષે આપણે ભારત સાથે જે રીતે વર્તન કર્યું તેના માટે, "અમેરિકાને વધુ સ્પષ્ટ માફીની જરૂર છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ માફી માંગવાનું પસંદ કરતા નથી, પરંતુ અમેરિકા અને વિશ્વના લોકશાહી દેશોના હિત એક માણસના ઘમંડ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે."
ટ્રમ્પ માટે નોબેલ પુરસ્કારની માંગણી
પેન્ટાગોનના ભૂતપૂર્વ અધિકારીએ ભારત અને રશિયા વચ્ચેના સંબંધો પર પણ પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો. તેમણે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારત મુલાકાત વિશે કહ્યું, "અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે રીતે ભારત અને રશિયાને એક સાથે લાવ્યા તેના માટે નોબેલ પુરસ્કારને પાત્ર છે."
પુતિનની ભારત મુલાકાતને સકારાત્મક ગણાવવામાં આવી હતી
તેમણે કહ્યું, "રશિયાના દ્રષ્ટિકોણથી, આ મુલાકાત ખૂબ જ સકારાત્મક છે. ભારતે વ્લાદિમીર પુતિનને એક એવું સન્માન આપ્યું છે જે તેમને વિશ્વમાં બીજે ક્યાંય ભાગ્યે જ મળશે."
