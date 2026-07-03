સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી આવેલા ક્રૂઝમાં 125 મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને પેટમાં ઝડપથી ફેલાતા વાયરસનો ચેપ લાગ્યો
રૂબી પ્રિન્સેસ સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી કેનેડા અને અલાસ્કા સુધી 20 દિવસની સફર પર હતી ત્યારે 102 મુસાફરો અને 23 ક્રૂ સભ્યો નોરોવાયરસથી બીમાર પડ્યા.
Published : July 3, 2026 at 7:31 AM IST
સાન ફ્રાન્સિસ્કો: ફેડરલ આરોગ્ય અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે સાન ફ્રાન્સિસ્કો પહોંચેલા પ્રિન્સેસ ક્રુઝ જહાજમાં 120 થી વધુ મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને તેમની સફર દરમિયાન પેટના વાયરસનો ચેપ લાગ્યો હતો. યુએસ સેન્ટર્સ ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન (CDC) એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે રૂબી પ્રિન્સેસ સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી કેનેડા અને અલાસ્કા સુધી 20 દિવસની સફર પર હતી ત્યારે 102 મુસાફરો અને 23 ક્રૂ સભ્યો નોરોવાયરસથી સંક્રમિત થયા હતા.
નોરોવાયરસ એક અત્યંત ચેપી વાયરસ છે, જે ઘણીવાર ખોરાક અથવા સપાટીઓ દ્વારા ફેલાય છે, ખાસ કરીને ભીડવાળી જગ્યાએ. જ્યારે તે ઘણા લોકો માટે ટૂંકા ગાળાની બીમારી છે, તે પહેલાથી અસ્તિત્વમાં રહેલી તબીબી સ્થિતિઓ ધરાવતા લોકો, નાના બાળકો અને 65 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે ખતરનાક બની શકે છે. CDC અનુસાર, લક્ષણોમાં અચાનક ઉલટી, ઝાડા અને પેટમાં દુખાવો શામેલ છે, જે ત્રણ દિવસ સુધી ટકી શકે છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે 12 જૂને રવાના થયેલા રૂબી પ્રિન્સેસ પર ફાટી નીકળવાની જાણ શનિવારે CDC ને કરવામાં આવી હતી. તેઓએ એ પણ નોંધ્યું હતું કે બધા ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ એક જ સમયે અથવા જ્યારે જહાજ બંદર પર પહોંચ્યું અથવા રવાના થયું ત્યારે બીમાર નહોતા.
સીડીસીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે રૂબી પ્રિન્સેસમાં 3,032 મુસાફરો અને 1,144 ક્રૂ સભ્યો હતા. પ્રિન્સેસ ક્રૂઝે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે જહાજના ક્રૂએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી હતી અને "સમગ્ર જહાજમાં ઉન્નત સફાઈ પ્રક્રિયાઓ" લાગુ કરી હતી.
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે તેની આગામી સફર પર રવાના થતાં પહેલાં જહાજને સંપૂર્ણપણે સાફ અને જંતુમુક્ત કરવામાં આવશે. આરોગ્ય અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં સીડીસીના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના ક્રૂઝ જહાજો પર સાત ફાટી નીકળવાના અહેવાલો મળ્યા છે, જેમાંથી મોટાભાગના નોરોવાયરસને કારણે થયા હતા.
નોરોવાયરસ ચેપ મોટાભાગે ત્યારે ફેલાય છે જ્યારે પહેલાથી જ ચેપગ્રસ્ત લોકો સીધા સંપર્ક દ્વારા, જેમ કે ખોરાક અથવા વાસણો શેર કરીને, અન્ય લોકોમાં વાયરસ ફેલાવે છે. આ ચેપ ખોરાક, પાણી અથવા દૂષિત સપાટીઓ દ્વારા પણ ફેલાઈ શકે છે.
નોરોવાયરસ ચેપને રોકવા માટે, વારંવાર તમારા હાથ ધોવા મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને બાથરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી અથવા ખાધા કે પીતા પહેલા. સાબુ અને પાણીનો ઉપયોગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે; ઓછામાં ઓછા 20 સેકન્ડ માટે તમારા હાથને સારી રીતે સ્ક્રબ કરો. સીડીસી જણાવે છે કે ફક્ત હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ નોરોવાયરસ સામે અસરકારક નથી.