નેપાળમાં મોટી દુર્ઘટના, મુસાફરો ભરેલી બસ નદીમાં ખાબકી; 18 લોકોના મોત

નેપાળના ધાડિંગ જિલ્લામાં સોમવાર સવારે મુસાફરો ભરેલી એક બસ ત્રિશૂલી નદીમાં ખાબકી હતી. આ દુર્ઘટનામાં 18 મુસાફરોના મોત થયા છે.

પ્રતિકાત્મત તસવીર
પ્રતિકાત્મત તસવીર (File Photo/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 9:31 AM IST

1 Min Read
કાઠમાંડુ: નેપાળના ધાડિંગ જિલ્લામાં સોમવાર સવારે મુસાફરો ભરેલી એક બસ ત્રિશૂલી નદીમાં ખાબકી હતી. આ દુર્ઘટનામાં 18 મુસાફરોના મોત થયા છે.

આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સના પ્રવક્તા બિષ્ણુ પ્રસાદ ભટ્ટા અનુસાર, આ દુર્ઘટના ત્યારે બની જ્યારે પોખરાથી કાઠમાંડુ જતી બસ સવારે 1.30 કલાકે કાઠમાડુંથી લગભગ 90 કિલોમીટર પશ્ચિમમાં પૃષ્વી હાઇવે પર ત્રિશૂલી નદીમાં ખાબકી હતી.

બિષ્ણુ પ્રસાદ ભટ્ટા અનુસાર, ઘટનાસ્થળેથી 17 લાશ મળી છે અને 28 મુસાફરોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા મુસાફરોને સારવાર માટે અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. નેપાળ આર્મી, આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ અને નેપાળ પોલીસના જવાનોને બચાવ કાર્ય માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.

પોલીસ દળ (APF) અનુસાર, અત્યાર સુધી 17 શબ મળ્યા છે. બાદમાં એક અન્ય મુસાફરના મોતની પૃષ્ટી થઇ છે જેને કારણે મૃતકઆંક 18 થઇ ગયો છે. દુર્ઘટનામાં ઘાયલ લોકોનું રેસક્યૂ કરીને અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધી મૃતક અને ઘાયલોની ઓળખ થઇ શકી નથી.

બસ (Ga 1 Kha 1421) પોખરાથી કાઠમાંડુ જતી હતી ત્યારે કોઇ કારણસર ડ્રાઇવરે બસ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને બસ સીધી ત્રિશૂલી નદીમાં જઇને ખાબકી હતી. આ દુર્ઘટના મોડી રાત્રે 1.30 વાગ્યે ધાર્ડિંગ જિલ્લાના બેનિઘાટ રોરાંગ વિસ્તારમાં બની હતી. પોલીસ દુર્ઘટનાના કારણની તપાસ કરી રહી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે બસ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા લોકોમાં ન્યૂઝીલેન્ડનો એક મુસાફર છે. ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા લોકોમાં એક જાપાની અને એક ડચ નાગરિક (બન્ને મહિલા) સામેલ છે. જોકે, બસ દુર્ઘટનાનું સાચુ કારણ હજુ સુધી જાણવા મળ્યું નથી. પોલીસનું કહેવું છે કે દુર્ઘટનાનું કારણ ઓવર સ્પીડિંગ હોઇ શકે છે.

