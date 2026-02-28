ETV Bharat / international

પેરામાઉન્ટે $110 બિલિયનના મેગા-મર્જરમાં વોર્નર બ્રધર્સનું હસ્તાંતરણ કર્યું

આ સોદો ગુરુવારે નેટફ્લિક્સ દ્વારા પેરામાઉન્ટની નવી ઓફર સ્વીકારવા તૈયાર ન હોવાથી થયેલી લડાઈનો અંત લાવે છે.

ફાઇલ - ૧૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ લોસ એન્જલસમાં પેરામાઉન્ટ પિક્ચર્સ વોટર ટાવર દેખાય છે, જેમાં દૂરથી હોલીવુડનું ચિહ્ન દેખાય છે.
By AFP

Published : February 28, 2026 at 9:42 AM IST

ન્યૂયોર્ક: યુએસ મીડિયા ગ્રુપ પેરામાઉન્ટ સ્કાયડાન્સે શુક્રવારે જાહેરાત કરી કે તે વોર્નર બ્રધર્સ ડિસ્કવરી હસ્તગત કરશે. આ સોદો સંયુક્ત કંપનીને $110 બિલિયનનું મૂલ્ય આપે છે. આ સોદો નેટફ્લિક્સને નજીકના બોલી યુદ્ધમાં હરાવ્યા પછી થયો હતો. આ કરાર પાંચ મહિનાના કેસને પૂર્ણ કરે છે અને એક મનોરંજન કંપની બનાવે છે જેની સંઘર્ષ કરી રહેલા મીડિયા ક્ષેત્ર પર અસર અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વ્હાઇટ હાઉસ સાથેના તેના મર્જરની તપાસ કરવામાં આવશે.

મર્જ થયેલી એન્ટિટીમાં CNN, CBS, HBO અને Nickelodeon, તેમજ હોલીવુડની કેટલીક સૌથી મૂલ્યવાન ફ્રેન્ચાઇઝીનો સમાવેશ થશે, જેમાં હેરી પોટર, ગેમ ઓફ થ્રોન્સ, DC યુનિવર્સ, મિશન: ઇમ્પોસિબલ અને SpongeBob સ્ક્વેરપેન્ટ્સનો સમાવેશ થશે.

કરારની શરતો હેઠળ, પેરામાઉન્ટ વોર્નર બ્રધર્સ.ના તમામ બાકી શેર માટે પ્રતિ શેર $31.00 રોકડમાં ચૂકવશે, જેનો અર્થ $81 બિલિયનનું ઇક્વિટી મૂલ્ય છે - અને પેરામાઉન્ટના નોંધપાત્ર દેવા સહિત, $110 બિલિયન. કંપનીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ વ્યવહારને બંને કંપનીઓના બોર્ડ દ્વારા સર્વાનુમતે મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને તે 2026 ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે.

પેરામાઉન્ટના ચેરમેન અને સીઈઓ ડેવિડ એલિસને જણાવ્યું હતું કે, "વોર્નર બ્રધર્સ ડિસ્કવરી હસ્તગત કરવાનો અમારો નિર્ણય સ્પષ્ટ હેતુ પૂરો કરે છે: બે પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓના વારસાને માન આપવાનો અને આગામી પેઢીની મીડિયા અને મનોરંજન કંપની બનાવવાના અમારા વિઝનને વેગ આપવાનો." આ સોદો ગુરુવારે સમાપ્ત થયેલી લડાઈનો અંત લાવે છે જ્યારે નેટફ્લિક્સ પેરામાઉન્ટની નવી ઓફર સ્વીકારવા તૈયાર ન હતું.

આગળ નિયમનકારી (રેગ્યુલેટરી) અવરોધો

વોલ સ્ટ્રીટે આ સોદાની પ્રશંસા કરી, શુક્રવારે પેરામાઉન્ટના શેર 20% થી વધુ વધ્યા. નેટફ્લિક્સ પણ લગભગ 14% વધ્યો, કારણ કે ઘણા રોકાણકારોએ તારણ કાઢ્યું હતું કે આ લડાઈ સ્ટ્રીમર માટે ફાયદાકારક નથી.

HSBC વિશ્લેષક મોહમ્મદ ખલોઉફે જણાવ્યું હતું કે, "નેટફ્લિક્સનું રેસમાંથી ખસી જવાથી તે તેના વ્યવસાય પર ફરીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે, જ્યારે તેના નજીકના સ્પર્ધકો લાંબી અને વિચલિત નિયમનકારી મંજૂરી અને મર્જર ઇન્ટરિગેશન પ્રક્રિયાઓ સાથે ઝઝૂમી રહ્યા છે." પ્રશ્નો હવે એલિસન પરિવાર તરફ વળે છે, જે વિશ્વભરમાં ફેલાયેલી મીડિયા મિલકતોના જૂથને નિયંત્રિત કરશે - જોકે નોંધપાત્ર દેવું એકઠા કરવાના ખર્ચે.

જો નિયમનકારો આ સોદાને મંજૂરી આપે છે, તો ડેવિડ એલિસન બોજ ઘટાડવા માટે ખર્ચ ઘટાડવાના સખત સમયગાળામાં પ્રવેશ કરશે તેવી અપેક્ષા છે. તેમના પિતા, ઓરેકલ અબજોપતિ લેરી એલિસન, વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોમાંના એક, ટેકઓવરનો મોટો ભાગ ભંડોળ પૂરું પાડ્યું અને નાણાકીય ગેરંટી આપી જેણે આખરે વોર્નર બ્રધર્સ બોર્ડને ખાતરી આપી.

લેરી એલિસન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના લાંબા સમયથી સહયોગી પણ છે, જેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ આ સોદા પર પોતાનો અભિપ્રાય આપશે. પેરામાઉન્ટ અને નેટફ્લિક્સ બંનેએ વ્હાઇટ હાઉસનો ટેકો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેમાં પેરામાઉન્ટ જીતી ગયું. આ સોદો હજુ પણ નિયમનકારી અવરોધોનો સામનો કરી રહ્યો છે. યુરોપિયન કમિશન મર્જરની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે, અને કેલિફોર્નિયા સહિત ઘણા યુએસ રાજ્યો પણ તે જ કરી રહ્યા છે.

કેલિફોર્નિયાના એટર્ની જનરલ રોબ બોન્ટાએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, "પેરામાઉન્ટ/વોર્નર બ્રધર્સ સાથેનો સોદો હજુ સુધી અંતિમ સ્વરૂપ પામ્યો નથી." પેરામાઉન્ટની ઓફરમાં ત્રણ મધ્ય પૂર્વીય સાર્વભૌમ સંપત્તિ ભંડોળ - સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને અબુ ધાબી - તરફથી ધિરાણનો સમાવેશ થાય છે, જે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે વધુ તપાસનો સામનો કરી શકે છે.

જો સોદો નિયમનકારી કારણોસર ન થાય તો પેરામાઉન્ટે $7 બિલિયન નિયમનકારી સમાપ્તિ ફી ઓફર કરી છે, અને તેમાં $2.8 બિલિયન બ્રેકઅપ ફી પણ આવરી લેવામાં આવી છે જે વોર્નર બ્રધર્સ ડિસ્કવરીએ તેના કરારમાંથી પીછેહઠ કરતી વખતે નેટફ્લિક્સ ચૂકવવી પડી હતી.

