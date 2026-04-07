જેણે મદદ કરી તેની જ મજાક ઉડાવી રહ્યું છે પાકિસ્તાન; UAEને ગણાવ્યું, 'બિચારું અને નિ:સહાય', સેનેટર કહ્યું, 'અખંડ ભારતથી સાવધાન...'
પાકિસ્તાનના સેનેટરે 3 અબજ ડોલરની લોન રિપેમેન્ટ અંગે કેમેરા સામે યુનાઇટેડ અરબ અમીરાતની મજાક ઉડાવી
Published : April 7, 2026 at 6:55 PM IST
નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાનના સેનેટરે યુનાઇટેડ અરબ અમીરાતની મજાક ઉડાવી છે. તેમણે યુએઈને ફસાયેલું અને અસહાય જણાવ્યું. પાકિસ્તાની સેનેટરનો દાવો છે કે મોટી સંખ્યામાં ભારતીય પ્રવાસી વસ્તીને યુએઈની સંપ્રુભતા માટે સંભવિત જોખમ ગણાવી
પાકિસ્તાનના સેનેટર મુશાહિદ હુસૈને યુએઈને પાકિસ્તાનના અબજો ડૉલરની લોન ચૂકવવાના પગલાનો બચાવ કરતા કહ્યું કે આને જવાબદારી નહીં, પરંતુ એવા રાષ્ટ્ર માટે “ભાઈચારાનો બચાવ” છે, જે તેમના અનુસાર હાલ “ફસાયેલું અને અસહાય” છે.
હુસૈને લોન ચૂકવવાના આલોચકોનું ખંડન કરતાં જણાવ્યું કે પાકિસ્તાન જરૂરિયાતમંદ ભાઈની મદદ માટે આગળ આવી રહ્યું છે. તેમણે શેખ જાયદ બિન સુલ્તાન અલ નાહયાનના યુગથી લઈને યુએઈની સ્થાપનામાં પાકિસ્તાનની ઐતિહાસિક ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડ્યો અને કહ્યું, “પાકિસ્તાને યોગ્ય નિર્ણય લીધો છે.”
હુસૈને જણાવ્યું: “અમારા યુએઈના ભાઈ જરૂરિયાતમંદ અને અસહાય છે. અમે તેમની પાસેથી લોન લીધી હતી અને સંકટના સમયમાં તેને ચુકવી રહ્યા છીએ. અમે હંમેશાં તેમની મદદ કરી છે. યુએઈના નિર્માણમાં પાકિસ્તાનની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી છે. અમે તેમની સેનાને તાલીમ આપી છે. શેખ જાયદ બિન સુલ્તાન અલ નાહયાન (યુએઈના સંસ્થાપક અને પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ)ના સમયથી અમારી સારા સંબંધો છે.”
હુસૈને દર્શકોને યાદ અપાવ્યું કે, યુએઈના નિર્માણમાં પાકિસ્તાનની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી છે, ખાસ કરીને યુએઈની સેનાને તાલીમ આપવાની પ્રક્રિયામાં પાકિસ્તાની નિષ્ણાતોની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા દર્શાવી. યુએઈને “સંકટ”માં હોવાનું પોતાનું વર્ણન યોગ્ય ઠરાવવા માટે હુસૈને વ્યાપક નાણાંકીય આવક-જાવક અને ક્ષેત્રીય અસ્થિરતાનો હવાલો આપો.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, યુએઈએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને 150 અબજ ડોલર આપ્યા, જેનાથી તેમના ફંડ પર ભારે દબાણ પડ્યું. તેમણે આગળ, સૂડાનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષોમાં યુએઈની ભાગીદારીને તે કારકોનું રૂપ ગણાવ્યું, જેણે તેમના સંસાધન ખતમ કરી દીધા છે અને તેમને નબળી પરિસ્થિતિમાં મૂકી દીધા છે.
હુસૈને કહ્યું, “તેઓ હવે ફસાયેલા અને અસહાય છે. તેમણે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને 150 અબજ યુએસ ડોલર આપ્યા છે. તેઓ યમન અને સુડાનના યુદ્ધોમાં પણ ફસાયેલા છે. તેમની મદદ કરવી અમારી જવાબદારી છે.”
સેનેટરની ટિપ્પણીનો સૌથી વિવાદાસ્પદ ભાગ યુએઈની જનસંખ્યા અને ભારત સાથે તેના વધતા સંબંધો વિશેની તેમની “ભાઈચારાની સલાહ” રહી. હુસૈને મોટી સંખ્યામાં ભારતીય પ્રવાસી વસ્તીને યુએઈની પ્રભુત્વ માટે સંભવિત દીર્ઘકાલીન જોખમ તરીકે દર્શાવી.
હુસૈને કહ્યું, “તમારી વસ્તી 10 મિલિયન છે. તેમાંથી 43 લાખ ભારતથી છે. ધ્યાન રાખો કે તેમની સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો તમને અખંડ ભારતનો ભાગ ન બનાવે.”
સેનેટરની આ ટિપ્પણીઓ પાકિસ્તાન-યુએઈ સંબંધો માટે અત્યંત સંવેદનશીલ સમયે આવી છે, કારણ કે ખાડીનાં દેશે વધુ વ્યવહારવાળી વિદેશ નીતિ અપનાવી છે અને 3.5 અબજ ડોલરની લોનની વાપસીની માંગ કરી છે. હુસૈન આ લોન વાપસીને “પાકિસ્તાન દ્વારા સંઘર્ષમાં ફસાયેલા ભાઈની મદદ” તરીકે રજૂ કરીને પાકિસ્તાનની નાણાંકીય નબળાઈની છબીને પાકિસ્તાનની નૈતિક અને ઐતિહાસિક મહાનતા તરીકે પ્રદર્શિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ડોન દ્વારા ઉલ્લેખિત એક સીનિયર પાકિસ્તાની અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણય ત્યારે આવ્યો છે જ્યારે પાકિસ્તાન મહિને અંત પહેલા યુએઈને 3.5 અબજ યુએસ ડોલરની લોન પાછી આપવા માટે તૈયાર છે. અધિકારીએ આ કર્જ વાપસીને “રાષ્ટ્રીય ગૌરવ”નો મુદ્દો ગણાવ્યો અને ભાર મુક્યો કે આ સંભવિત નાણાકીય સંકટ કરતા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે આગળ કહ્યું, “કર્જ તાત્કાલિક પાછું આપવામાં આવશે અને ઉપરોક્ત દાવો કર્યો કે ‘નાણાંકીય લાભ માટે રાષ્ટ્રીય ગૌરવ સાથે સમાધાન નહીં થાય.’”
વિવાદિત રકમ 2019માં અબુ ધાબી વિકાસ ફંડ દ્વારા આપવામાં આવેલી બાહ્ય નાણાંકીય સહાયનો એક ભાગ હતી, જેનો ઉદ્દેશ પાકિસ્તાનના ચૂકવણી સંતુલનને સ્થિર કરવો હતો. રિપોર્ટ્સથી સૂચવે છે કે અબુ ધાબી તાત્કાલિક ચુકવણીની માંગ કરી રહ્યું છે, જેના કારણે ઈસ્લામાબાદે સંભવિત ઘરના નાણાંકીય પરિણામોની પરવા કર્યા વિના પુનર્ભુક્તિ પ્રક્રિયામાં ઝડપ લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
પાકિસ્તાન હાલમાં ઈન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડ(IMF) ના એક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે, જે અંતર્ગત તેને ચીન, સાઉદી અરબ અને યુએઈ સહિતના મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારો પાસેથી લગભગ 12.5 અબજ યુએસ ડોલરની રકમ પ્રાપ્ત કરવાની રહેશે.
પુરતું રિઝર્વ સ્તર જાળવવા અને ચાલતા બાહ્ય નાણાંકીય જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવા માટે આ નીતિઓ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. હાલમાં મળેલા આંકડાઓ અનુસાર, પાકિસ્તાનના કેન્દ્રિય બેંકનો ખજાનો લગભગ 16.3 અબજ યુએસ ડોલર છે.
3.5 અબજ યુએસ ડોલર ચૂકવણી બાદ આ ખજાનો લગભગ 18 ટકા ઓછો થઈ શકે છે, જેના કારણે દેશનો બાહ્ય બફર અને આયાત કવર ખૂબ નબળો થઈ જશે. ડોનના અનુસાર, અધિકારીઓએ આ દબાણ સ્વીકાર્યું, પરંતુ ભાર મુક્યો કે પુનર્ભુક્તિનો નિર્ણય દ્વિપક્ષીય કરાર અને યુએઈના સમયસર ચુકવણીની માંગને અનુરૂપ છે.
આ વચ્ચે, પાકિસ્તાનના નાણાંકીય મંત્રાલયે X પર પોસ્ટ દ્વારા જનતાને આશ્વાસન આપ્યું કે તે “પાકિસ્તાનના બાહ્ય પ્રવાહની સતત દેખરેખ અને વ્યવસ્થાપન કરીને સ્થિર વિદેશી ચલણ રિઝર્વ સુનિશ્ચિત કરી રહ્યું છે,” જે પડકારજનક પરિસ્થિતિ વચ્ચે નાણાંકીય સ્થિરતા જાળવવા સરકારના પ્રયાસોને દર્શાવે છે.
