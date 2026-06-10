અફઘાનિસ્તાનમાં પાકિસ્તાનનો હવાઇ હુમલો, 11 બાળકો સહિત 13 લોકોના મોત
તાલિબાનના મુખ્ય પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે હવાઈ હુમલાઓ વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે અફઘાન પ્રાંત ખોસ્ત, કુનાર અને પક્તિકાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
By AFP
Published : June 10, 2026 at 10:35 AM IST
ખોસ્ત: અફઘાનિસ્તાન-પાકિસ્તાન સરહદ નજીક પાકિસ્તાનના હુમલામાં 13 લોકોના મોત થયા છે. અફઘાનિસ્તાન સરકારી અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી છે. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં અફઘાનિસ્તાનમાં થયેલો આ સૌથી ઘાતક હુમલો છે.
અફઘાન સરકારના પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લા મુજાહિદે X પર લખ્યુ છે કે, "ગઇકાલે રાત્રે, પાકિસ્તાની સેનાએ ફરી એકવાર અફઘાનિસ્તાનમાં હવાઇ ક્ષેત્રનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે અને કુનાર, ખોસ્ત અને પક્તિકા પ્રાંતમાં નાગરિકોના ઘરો પર બોમ્બમારો કર્યો છે. આ હુમલામાં 11 બાળકો, એક મહિલા અને એક વૃદ્ધનું મોત થયું છે."
Crime— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) June 10, 2026
Last night, the Pakistani military once again violated Afghanistan's airspace and bombed civilian homes in the provinces of Kunar, Khost, and Paktika.
As a result of these attacks, 11 children, one woman, and one elderly man were killed, while 14 other women
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ખોસ્ત પ્રાંતના એક અધિકારીએ નામ ના જણાવવાની શરતે કહ્યું કે, સ્પેશા જિલ્લામાં એક ઘર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં નવ લોકોના મોત થયા હતા અને 10 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
પાડોશી પક્તિકા પ્રાંતમાં, બે રહેવાસીઓએ જણાવ્યું કે અલગ હુમલામાં બરમલ જિલ્લામાં ત્રણ નાગરિકોના મોત થયા છે. એક રહેવાસીએ જણાવ્યું કે, હુમલો એક ઘર પર થયો હતો અને માર્યા ગયેલા લોકો બાળકો હતા.
પાકિસ્તાનની સેના અને વડાપ્રધાન કાર્યાલયે AFPની ટિપ્પણીની વિનંતીનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો. જોકે, ઈસ્લામાબાદે વારંવાર કહ્યું છે કે અફઘાનિસ્તાન પરના હુમલાઓનો હેતુ તેના પ્રદેશ પર હુમલો કરનારા આતંકવાદીઓને નિશાન બનાવવાનો છે અને તેઓ જાણીજોઈને નાગરિકોને નિશાન બનાવતા નથી.
પાકિસ્તાનનો અફઘાનિસ્તાનમાં સૌથી ઘાતક હુમલો
ફેબ્રુઆરીના અંતમાં બંને દેશો વચ્ચે સંઘર્ષ ફાટી નીકળ્યા પછી સરહદ પર થોડા સમયની શાંતિ રહી હતી, પરંતુ આ હુમલાઓ છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં સૌથી ઘાતક બન્યા છે. તે તણાવ દરમિયાન સરહદ પર ભીષણ લડાઈ થઈ હતી અને પાકિસ્તાને અફઘાનિસ્તાનના શહેરો પર હવાઈ હુમલા કર્યા હતા જેમાં રાજધાની કાબુલ અને દક્ષિણ કંધારનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં તાલિબાનના સર્વોચ્ચ નેતાનું મુખ્ય મથક છે.
ગયા મહિને પ્રકાશિત થયેલા સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અહેવાલ મુજબ, આ વર્ષના પ્રથમ ત્રણ મહિનામાં આ સંઘર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 372 અફઘાન નાગરિકોના મોત થયા હતા અને 397 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
2021માં તાલિબાને બીજી વખત સત્તા સંભાળી ત્યારથી પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે. સુરક્ષાના મુદ્દાઓ, ખાસ કરીને પાકિસ્તાનની માંગ કે અફઘાનિસ્તાન 'તહેરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન' (TTP) આતંકવાદી જૂથ પર અંકુશ મેળવે, તે એક મોટો વિવાદ રહ્યો છે.
ઈસ્લામાબાદ તાલિબાન સરકાર પર આરોપ લગાવે છે કે તેઓ પાકિસ્તાનમાં હુમલાઓ પાછળ રહેલા આતંકવાદીઓને આશ્રય આપે છે, ખાસ કરીને TTP ને, જે વર્ષોથી પાકિસ્તાન સામે હિંસક અભિયાન ચલાવી રહ્યું છે. અફઘાન અધિકારીઓ આ આરોપોને નકારી કાઢે છે અને સામે આરોપ લગાવે છે કે પાકિસ્તાન પોતે જ દુશ્મન જૂથોને આશ્રય આપે છે અને તેમની સાર્વભૌમત્વનું સન્માન કરતું નથી.
ઓક્ટોબરમાં હિંસા ફાટી નીકળ્યા બાદ પાડોશી દેશો વચ્ચેની સરહદ મોટાભાગે બંધ રહી છે, જેના કારણે દ્વિપક્ષીય વેપાર ઠપ થઈ ગયો છે.
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