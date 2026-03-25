ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઈન્ડેક્સ 2026માં પાકિસ્તાન ટૉપ પર, 2025માં આતંકવાદી ઘટનાઓ 22 ટકા ઘટી
ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઇન્ડેક્સ 2026 મુજબ, ભારતમાં 2025 માં 142 થી વધુ આતંકવાદ સંબંધિત ઘટનાઓ ઘટી જેમાં 100 થી વધુ મૃત્યુ થયા
Published : March 25, 2026 at 9:16 PM IST
હૈદરાબાદ: ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઇન્ડેક્સ (GTI) એ એક વ્યાપક અભ્યાસ છે જે 163 દેશોમાં આતંકવાદની અસરનું વિશ્લેષણ કરે છે, જે વિશ્વની 99.7 ટકા વસ્તીને આવરી લે છે. રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે 2025 માં, આતંકવાદથી થતા મૃત્યઆંકમાં 28 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો અને તે સંખ્યા 5,582 રહી, જ્યારે આતંકવાદ સંબંધિત ઘટનાઓ 22 ટકા ઘટીને 2,944 થઈ - જે 2007 પછીનો સૌથી ઓછો આંકડો છે. તેનાથી વિપરીત, પશ્ચિમમાં આતંકવાદથી થતા મૃત્યુ 2025 માં 280 ટકાનો વધારો થયો અને મૃત્યુઆંક વધીને 57 એ પહોંચ્યો. આ વધારો મુખ્યત્વે યહૂદી-વિરોધી ભાવના, ઇસ્લામોફોબિયા અને રાજકીય રીતે પ્રેરિત આતંકવાદને કારણે છે.
સિડની સ્થિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ઇકોનોમિક્સ એન્ડ પીસ (IEP) દ્વારા પ્રકાશિત ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઇન્ડેક્સ (GTI) ની 2026 ની આવૃત્તિમાં ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આતંકવાદ સંબંધિત મૃત્યુમાં 6 ટકાનો વધારો થયો છે. પાકિસ્તાન પ્રથમ વખત વૈશ્વિક સૂચકાંકમાં પ્રથમ ક્રમે મુકવામાં આવ્યું છે.
આતંકવાદથી પ્રભાવિત દેશોમાં પાકિસ્તાન પ્રથમ ક્રમે છે
આ સૂચકાંકમાં પાકિસ્તાન આતંકવાદથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત દેશ તરીકે ટોચ પર છે, જેમાં 2025 માં 1,139 મૃત્યુ અને 1,045 ઘટનાઓ નોંધાઈ છે જે 2013 પછીનો સૌથી વધુ છે. આ તીવ્ર વધારો, 2021 માં અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનના સત્તામાં પાછા ફરવા અને પરિણામે તેહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) અને બલૂચિસ્તાન લિબરેશન આર્મી દ્વારા સરહદ પાર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો થવાને કારણે છે. ઉકેલ વિના, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી આતંકવાદ વધુ ઊંચા સ્તરે પહોંચી શકે છે.
2025 માં ઇસ્લામિક સ્ટેટ (IS) અને તેના સહયોગીઓ સૌથી ખતરનાક આતંકવાદી સંગઠનો રહ્યા; જોકે, આ જૂથ ઓછા દેશોમાં સક્રિય હતું, તેની પહોંચ 22 દેશોમાંથી ઘટીને 15 થઈ ગઈ હતી.
2025 માં, ચાર સૌથી ખતરનાક આતંકવાદી સંગઠનો IS, જમાત નુસરત અલ-ઇસ્લામ વાલ-મુસ્લિમિન (JNIM), તેહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) અને અલ-શબાબ હતા. સામૂહિક રીતે, તેઓ 3,869 મૃત્યુ માટે જવાબદાર હતા, જે આતંકવાદથી થતા તમામ મૃત્યુના 70 ટકા હતા. જ્યારે આ ચાર જૂથોમાંથી ત્રણ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાઓમાં મૃત્યુઆંકમાં ઘટાડો થયો હતો, ત્યારે ફક્ત TTP ના હુમલાઓથી થતા મૃત્યુમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો.
આતંકવાદનો વિસ્તાર હજુ પણ ખાસ્સો છે. આતંકવાદથી થતા તમામ મૃત્યુમાંથી લગભગ 70 ટકા મૃત્યુ ફક્ત પાંચ દેશોમાં થયા હતા: પાકિસ્તાન, બુર્કિના ફાસો, નાઇજીરીયા, નાઇજર અને ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો (DRC).
આતંકવાદથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત 10 દેશોમાંથી છ સબ-સહારન આફ્રિકામાં સ્થિત છે, જે હવે આતંકવાદના વૈશ્વિક કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.
|ક્રમ
|દેશ
|સ્કોર
|1
|પાકિસ્તાન
|8.574
|2
|બુર્કિનો ફાસો
|8.324
|3
|નાઈજર
|7.816
|4
|નાઈજિરિયા
|7.792
|5
|માલી
|7.586
|6
|સીરિયા
|7.545
|7
|સોમાલિયા
|7.391
|8
|ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઑફ કોંગો
|7.171
|9
|કોલમ્બિયા
|7.116
|10
|ઈઝરાયલ
|6.79
ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઇન્ડેક્સ 2026 માં ભારત: 2026 ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઇન્ડેક્સ મુજબ, ભારતનો સ્કોર 6.428 છે; 2025 માં, દેશમાં 142 થી વધુ આતંકવાદ સંબંધિત ઘટનાઓ જોવા મળી હતી, જેમાં 100 થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા અને 118 ઘાયલ થયા હતા.
રિપોર્ટ મુજબ, અફઘાનિસ્તાન આ યાદીમાં ક્રમે છે, ત્યારબાદ મ્યાનમાર 14મા ક્રમે છે. ગ્લોબલ ટેરરિઝમ ઇન્ડેક્સ (GTI) 2026 માં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ 28મા ક્રમે છે, જ્યારે ઈરાન 18મા ક્રમે છે.
ઇસ્લામિક સ્ટેટ (IS) અને તેના સહયોગીઓ સૌથી ખતરનાક આતંકવાદી સંગઠનો છે, જે વિશ્વભરમાં કરવામાં આવેલા તમામ હુમલાઓમાં આશરે 17 ટકા માટે જવાબદાર છે.
ઈરાન: સંઘર્ષ અને વધતું જોખમ
છેલ્લા 10 વર્ષોમાં, GTI માં ઈરાનનું રેન્કિંગ આશરે 30 સ્થાન નીચે ગયું છે, જે પાકિસ્તાન સરહદી ક્ષેત્રમાં કાર્યરત અલગતાવાદી જૂથો દ્વારા કરવામાં આવતા આતંકવાદના પ્રભાવમાં સતત વધારો દર્શાવે છે.
GTI ડેટા દર્શાવે છે કે છેલ્લા દાયકામાં, મધ્ય પૂર્વ અને ઉત્તર આફ્રિકામાં આતંકવાદથી થતા મૃત્યુમાં 95 ટકાનો ઘટાડો થયો છે; જો કે, આ પ્રગતિ નાજુક રહે છે અને પ્રદેશની સ્થિરતા પર નિર્ભર છે.
ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 15 દેશોમાં 157 આતંકવાદી કાવતરાઓ સાથે જોડાયેલી છે. જોકે ઈરાનની લાંબા અંતરની ક્ષમતાઓ નોંધપાત્ર રીતે ઘટી ગઈ છે - જો સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ ગઈ નથી - તો પણ હમાસ, હિઝબુલ્લાહ અને હૂતી જેવા જૂથોએ આતંકવાદી હુમલાઓને અંજામ આપવા માટે નોંધપાત્ર ક્ષમતાઓ ધરાવતા વિકેન્દ્રિત નેટવર્ક સ્થાપિત કર્યા છે.
આ પણ વાંચો: