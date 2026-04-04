UAEએ પાકિસ્તાનને $2 બિલિયન લોન ચૂકવવા કરી ડિમાન્ડ: રિપોર્ટ
યુએઈએ ચૂકવણીના સંતુલનને ટેકો આપવા માટે ફંડ પૂરું પાડ્યું હતું, અને આ તાજેતરમાં સુધી ચાલુ રહ્યું છે.
By PTI
Published : April 4, 2026 at 7:59 AM IST
ઇસ્લામાબાદ: એક મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, પાકિસ્તાને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ને તેની માંગણી પર $2 બિલિયન લોન ચૂકવવાનો નિર્ણય લીધો છે. UAE એ પાકિસ્તાનના ચુકવણી સંતુલનને ટેકો આપવા માટે આ રકમ પૂરી પાડી હતી અને તાજેતરમાં સુધી તેને લંબાવી રહી હતી.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, UAE એ તાજેતરમાં મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલના ઈરાન સાથે યુદ્ધના ભયને કારણે હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ રકમ તાત્કાલિક પરત કરવાની માંગ કરી હતી. સૂત્રોને ટાંકીને, જીઓ ન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો છે કે આ રકમ સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાન (SBP) માં સુરક્ષિત ડિપોઝિટ તરીકે રાખવામાં આવી હતી.
અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે પાકિસ્તાન આ મહિનાના અંત સુધીમાં $2 બિલિયન અબુ ધાબીને પરત કરશે. આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન આ રકમ પર આશરે 6 ટકાના દરે વ્યાજ ચૂકવી રહ્યું છે. અગાઉ, UAE દર વર્ષે આ ડિપોઝિટ લંબાવશે. જો કે, ડિસેમ્બર 2025 માં, આ રકમ પહેલા એક મહિના માટે અને પછી બે મહિના માટે - 17 એપ્રિલ સુધી લંબાવવામાં આવી હતી.
ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે, પાકિસ્તાનને વિદેશી થાપણોમાં આશરે $12 બિલિયન રોલઓવર કરવાની જરૂર હતી; આમાં સાઉદી અરેબિયા તરફથી $5 બિલિયન, ચીન તરફથી $4 બિલિયન અને UAE તરફથી $3 બિલિયનનો સમાવેશ થાય છે. પાકિસ્તાન પાસે $21 બિલિયનથી વધુનો વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર છે, તેથી તે UAE ને ચૂકવણી કરી શકશે, પરંતુ આગામી મહિનાઓમાં તેને બાહ્ય નાણાકીય સહાયની જરૂર પડી શકે છે.