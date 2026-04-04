ETV Bharat / international

પાકિસ્તાને આ મહિને જ UAEને ચૂડવવા પડશે 18,600 કરોડ! શહબાઝની ઊંઘ હરામ

વધતા તણાવ વચ્ચે, UAE એ પાકિસ્તાન પાસેથી 2 બિલિયન ડોલરની લોન પરત કરવાની માંગ કરી છે, જે પાકિસ્તાન આ મહિને ચૂકવશે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 9:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ઇસ્લામાબાદ: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે પાકિસ્તાનની અર્થવ્યવસ્થાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સંયુક્ત અરબ અમીરાત (યુએઈ)એ પાકિસ્તાનને આપેલા 2 અબજ ડોલર (લગભગ ₹18,600 કરોડ)ની લોનની તાત્કાલિક પરતફેરની માંગ કરી છે. પાકિસ્તાને આ માંગ સ્વીકારી છે અને એપ્રિલ મહિનાના અંત સુધીમાં આ મોટી રકમ અબુધાબીને પરત ચૂકવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

ભૂ-રાજકીય અને સુરક્ષા કારણોસર વધી હલચલ

ન્યૂઝ એજન્સી PTI મુજબ, યુએઈએ આ રકમ મૂળરૂપે પાકિસ્તાનના 'પેમેન્ટ બેલેન્સ'ને ટેકો આપવા માટે આપી હતી. અત્યાર સુધી યુએઈ આ લોનને દર વર્ષે 'રોલઓવર' (સમયમર્યાદા વધારવી) કરતું આવતું હતું. પરંતુ ઈરાન, ઈઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓ અને ક્ષેત્રમાં વધતી અસ્થિરતાને કારણે, યુએઈએ પોતાનું ફંડ તરત જ સુરક્ષિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરથી આ રકમ માત્ર એક-બે મહિનાના સમયગાળા માટે જ વધારવામાં આવી રહી હતી, જે હવે 17 એપ્રિલે પૂર્ણ થવાની છે.

સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાન પર દબાણ

આ 2 અબજ ડોલરની રકમ 'સેફ ડિપોઝિટ' તરીકે સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાન પાસે રાખવામાં આવી હતી, જેના પર પાકિસ્તાન લગભગ 6% જેટલું ઊંચું વ્યાજ પણ ચૂકવી રહ્યું હતું. નિષ્ણાતોના કહેવા મુજબ, હાલમાં પાકિસ્તાન પાસે આશરે 21 અબજ ડોલરનો વિદેશી મુદ્રા ભંડાર છે, જેના આધારે તે આ ચુકવણી કરી શકે છે. પરંતુ આટલી મોટી રકમ અચાનક બહાર જવાથી તેના ભંડાર પર ભારે દબાણ પડશે.

અન્ય દેશોના લોનનું ગણિત

પાકિસ્તાનની સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થા મિત્ર દેશો દ્વારા મળતા 'રોલઓવર' પર ટકેલી છે. ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં પાકિસ્તાનને કુલ 12 અબજ ડૉલરના રોલઓવરની જરૂર હતી. જેમાં શામેલ છે:

  • સાઉદી અરબ - 5 અબજ ડૉલર
  • ચીન - 4 અબજ ડૉલર
  • UAE - 3 અબજ ડૉલર (જેમાંથી 2 અબજ ડૉલર પાછા માંગવામાં આવ્યા છે)

ભલે પાકિસ્તાન આ દેવું ચૂકવવામાં સક્ષમ દેખાતું હોય, પરંતુ આ ચુકવણી પછી તેની ‘એક્સટર્નલ ફાઇનાન્સિંગ’ (બાહ્ય નાણાંકીય સહાય)ની જરૂરિયાતો વધી જશે. બજાર નિષ્ણાતોને ભય છે કે યુએઈના આ કડક વલણ પછી ચીન અને સાઉદી અરેબિયા જેવા અન્ય કર્જદાતાઓ પણ પોતાની શરતો વધુ કડક બનાવી શકે છે. પાકિસ્તાન માટે હવે સૌથી મોટી પડકાર આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડાર (IMF) પાસેથી વધુ એક મોટા રાહત પેકેજ મેળવવાનો રહેશે, જેથી તે પોતાના ઘટતા વિદેશી મુદ્રા ભંડારને ફરીથી મજબૂત બનાવી શકે.

TAGGED:

PAKISTAN 2 BILLION DOLLAR UAE
PAKISTAN TO PAY 2 BILLION DOLLARS
PAKISTAN UAE DEBT
PAKISTAN ROLLOVER LOAN SUPPORT
PAKISTAN 2 BILLION DOLLAR UAE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.