અમેરિકન દૂતના નિવેદનથી પાકિસ્તાનને મરચાં લાગ્યા, કહ્યું - આ ગેર જવાબદાર
પાકિસ્તાન જે અમેરિકાની નિંદા કરી રહ્યું છે તેની જ પાસે 10 અબજ ડૉલરની ભીખ માગી છે
Published : August 20, 2026 at 4:07 PM IST
ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાને અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરના એક નિવેદન પર ગુસ્સે ભરાયેલી પ્રતિક્રિયા આપી છે, જેમાં તેમણે જમ્મુ અને કાશ્મીરને ભારતનો અભિન્ન ભાગ ગણાવ્યું હતું. બુધવારે પાકિસ્તાને અમેરિકાના રાજદૂત નતાલી બેકરને બોલાવ્યા અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરની મુલાકાત દરમિયાન અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે કરેલી ટિપ્પણી અંગે કડક વિરોધ નોંધાવ્યો.
બુધવારે શ્રીનગરમાં, ગોરે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, જમ્મુ અને કાશ્મીર ભારતનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને એક અતિ સુંદર સ્થળ છે. ગોરે શ્રીનગરના પ્રખ્યાત ડલ લેક પર શિકારા સવારી પણ કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકા જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે તેની મુસાફરી સલાહકારોની સમીક્ષા કરશે, જેમાં કેન્દ્ર સરકાર અને મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા દ્વારા પ્રદેશની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાંને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
તેમની ટિપ્પણીના થોડા કલાકો પછી, પાકિસ્તાનના વિદેશ કાર્યાલયે ઇસ્લામાબાદમાં અમેરિકાના રાજદૂતને બોલાવ્યા અને ગોરની ટિપ્પણીઓ પર સખત વાંધો ઉઠાવ્યો. ગોર ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના દક્ષિણ અને મધ્ય એશિયા માટે ખાસ દૂત તરીકે પણ સેવા આપે છે.
એક નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, યુએસ રાજદૂતનું "બેજવાબદાર નિવેદન" જમ્મુ અને કાશ્મીર વિવાદ પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના લાંબા સમયથી ચાલતા અને સુસ્થાપિત વલણનો વિરોધાભાસ કરે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાની સર્વોચ્ચતા અને યુએન ચાર્ટર પ્રત્યેની યુએસ પ્રતિબદ્ધતાની વિરુદ્ધ છે.
નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, "ગયા મે મહિનામાં ચાર દિવસના સંઘર્ષ પછી, કાશ્મીર મુદ્દાને ઉકેલવા માટે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવાની રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ઓફરની પ્રશંસા કરતી વખતે, યુએસ પક્ષને વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે તે ખાતરી કરે કે તેના જાહેર નિવેદનો જમ્મુ અને કાશ્મીરની વિવાદિત સ્થિતિ સાથે સુસંગત હોય."
આર્થિક રીતે સંકટગ્રસ્ત પાકિસ્તાન, એક તરફ, તેના નિવેદન માટે અમેરિકાની ટીકા કરી રહ્યું છે, જ્યારે બીજી તરફ, તે જ દેશ પાસેથી ભંડોળ માંગી રહ્યું છે. પાકિસ્તાનના નાણામંત્રી, મુહમ્મદ ઔરંગઝેબે જણાવ્યું હતું કે દેશની વિદેશી હૂંડિયામણની સ્થિતિને મજબૂત કરવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારોમાં વિશ્વાસ જગાડવા માટે અમેરિકા પાસેથી $10 બિલિયનની લોનની જરૂર છે.
ગુરુવારે બિઝનેસ રેકોર્ડર અખબારમાં પ્રકાશિત એક મુલાકાતમાં, ઔરંગઝેબે ખુલાસો કર્યો કે યુએસ ટ્રેઝરી વિભાગને વિનંતી કરવામાં આવી છે અને ચર્ચાઓ ચાલુ છે, જોકે હજુ સુધી કોઈ કરાર થયો નથી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય પરંપરાગત લોન અથવા ક્રેડિટ સુવિધા સુરક્ષિત કરવાનો નથી, પરંતુ વિદેશી વિનિમય સ્થિરતાને મજબૂત બનાવવાનો અને આંતરરાષ્ટ્રીય મૂડી બજારોને સકારાત્મક સંકેત મોકલવાનો છે. તેમણે કહ્યું, "આ ક્રેડિટ સુવિધા અથવા દેવા વિશે નથી. તે આપણા ચલણ અને વિદેશી વિનિમય સ્થિરતા અંગેનો સંકેત છે, અને તે આપણને બજારમાં પ્રવેશવામાં પણ મદદ કરશે."
પાકિસ્તાન ઘણા વર્ષોથી બાહ્ય ચુકવણી દબાણનો સામનો કરી રહ્યું છે અને 2023 માં ડિફોલ્ટ થવાની નજીક પહોંચી ગયું હતું; જોકે, આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF) અને દ્વિપક્ષીય ભાગીદારો તરફથી સમયસર સહાયને કારણે તેણે આ પરિણામ ટાળ્યું. પાકિસ્તાન હાલમાં 2024 માં મંજૂર કરાયેલ $7 બિલિયન IMF સહાય કાર્યક્રમ લાગુ કરી રહ્યું છે, જ્યારે સરકાર તેની ક્રેડિટ યોગ્યતા સુધારવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય મૂડી બજારોમાં નિયમિત પ્રવેશ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
યુએસ તરફથી પ્રસ્તાવિત $10 બિલિયન 'એક્સચેન્જ સ્ટેબિલાઇઝેશન સપોર્ટ ફેસિલિટી' એવા સમયે આવી છે જ્યારે પાકિસ્તાન તેની બાહ્ય નાણાકીય જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે - મૈત્રીપૂર્ણ દેશો પાસેથી લોન, થાપણો અને વારંવાર દેવા રોલઓવર પર નિર્ભર - નાણાકીય મોડેલથી દૂર જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
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