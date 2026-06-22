સિંધુ જળ સંધિ મુદ્દે પાકિસ્તાન અકળાયું, ભારતને આપી સીધી યુદ્ધની ધમકી
'જ્યારે અમને લાગશે કે અમારી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને પાણી અમારી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો એક ભાગ છે, ત્યારે અમે ચોક્કસ ભારત સામે યુદ્ધ કરીશું.'- પાકિસ્તાનના રક્ષા મંત્રી
By ANI
Published : June 22, 2026 at 8:24 AM IST
ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ મંત્રી ખ્વાજા આસિફે હતાશામાં જળ સુરક્ષાને લઇને ભારત સામે યુદ્ધની ધમકી આપી છે. આ ધમકી ત્યારે આપવામાં આવી છે જ્યારે તેમની સરકાર મોટા પાયે સ્થાનિક અસ્થિરતા અને આંતરિક જળ સંકટનો સામનો કરી રહી છે, જે એક્સપર્ટ્સના મતે ગેરવહીવટનું કારણ છે.
ARY ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા આસિફે કહ્યું, 'જ્યારે અમને લાગશે કે અમારી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને પાણી અમારી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો એક ભાગ છે, ત્યારે અમે ચોક્કસ ભારત સામે યુદ્ધ કરીશું.'
તેમણે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે જો ઈસ્લામાબાદને પુરાવા મળે છે કે ભારત પાણીનો પુરવઠો બંધ કરવા માટે ખતરનાક સ્પીડે કામ કરી રહ્યું છે તો લશ્કરી કાર્યવાહી પર વિચાર કરવામાં આવશે. આ ભડકાઉ ટિપ્પણી નવી દિલ્હીએ 1960ની સિંધુ જળ સંધિને સખત રીતે સસ્પેન્ડ કર્યા બાદ આવી છે, જે એપ્રિલ 2025માં પહેલગામમાં પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદી હુમલાનું પરિણામ હતું, જેમાં 26 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.
ભારત તેના વલણ પર મક્કમ છે કે જ્યાં સુધી પાકિસ્તાન તેના ક્રોસ બોર્ડર આતંકવાદી માળખાને તોડી પાડવા માટે વિશ્વસનીય અને નક્કર પગલાં નહીં લે ત્યાં સુધી કરાર રદ રહેશે. જોકે વિશ્વ બેંકની મધ્યસ્થતા ધરાવતી સંધિ પહેલાથી જ પાકિસ્તાનને તેની કૃષિ જરૂરિયાતો માટે સિંધુ નદીના પાણીના બેસિનનો 80 ટકા ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, પરંતુ આ સંસાધનોનું સંચાલન કરવામાં દેશની વર્તમાન નિષ્ફળતાને કારણે તેની ખેતીની જમીન સંવેદનશીલ બની ગઈ છે.
આસિફે નવી દિલ્હી પર 'પાણીને હથિયાર બનાવવા', ચેનાબ નદીના પ્રવાહમાં ચેડાં કરવાનો અને ડેટા છુપાવવાનો આરોપ લગાવીને દોષને પોતાની તરફ ફેરવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે, તેમની વિશ્વસનીયતા ઘટી ગઈ જ્યારે તેમણે સ્વીકાર્યું કે તેમના દાવા છતાં, પાકિસ્તાની ટીમોએ અગાઉ 'લગભગ 115 નિરીક્ષણો' કર્યા હતા. તેમની પાસે પાછલા વર્ષની ઘટનાઓ વિશે કોઈ માહિતી નહોતી.
પાકિસ્તાનની આંતરિક નિષ્ફળતા સ્પષ્ટ છે. ગંભીર જળ સંકટ હવે તેની લગભગ ત્રીજા ભાગની વસ્તીને અસર કરી રહ્યું છે, ખાસ કરીને સિંધ અને બલૂચિસ્તાનમાં. સિંધના સિંચાઈ વિભાગના સત્તાવાર ડેટા નિષ્ફળ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને હાઈલાઈટ કરે છે. ઉત્તર પશ્ચિમ નહેરમાં 64.1 ટકાની કમી છે, જ્યારે રાઇસ અને દાદુ નહેરોમાં અનુક્રમે 38 ટકા અને 82 ટકાની કમી છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ સુક્કુર બેરેજ પર પાણીનું સ્તર સતત ઘટી રહ્યું હોવાથી, સ્થાનિક નેતાઓ આંતરિક જળ વિતરણ વિવાદોને ઉકેલવામાં રાજ્યની અસમર્થતાને કારણે 'આર્થિક નરસંહાર'ની ચેતવણી આપી રહ્યા છે.
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